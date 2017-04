Bei Pleite in Madrid verletzt: Wohl Saison-Aus für Neuer

Madrid - Schock-Nachricht für den FC Bayern: Die Münchner müssen die restlichen Saison sehr wahrscheinlich auf Welttorhüter Manuel Neuer verzichten. Er verletzte sich beim CL-Aus.

Diese Reise nach Madrid wird der FC Bayern so schnell vergessen. Neben einer unglücklichen Niederlage im Santiago Bernabeu, die gleichzeitig das Aus in der Champions League bedeutete, verloren die Münchner auch noch ihren Torhüter Manuel Neuer.

Wie der FC Bayern noch in der Nacht bestätigte: Neuer erlitt im Spiel einen Fußbruch. Er verletzte sich laut den Münchner unmittelbar vor dem Gegentreffer zum 2:3 durch Cristiano Ronaldo in der Verlängerung am linken Fuß. Zur Erinnerung: Danach musste Neuer noch gute zehn Minuten durchhalten.

Bayern wahrscheinlich ohne Neuer gegen BVB

Wie lange Neuer ausfällt, steht noch nicht fest. Er soll in München nach der Rückkehr untersucht werden. "Danach wird die weitere Behandlung festgelegt". teilte der Klub mit. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der Welttorhüter in dieser Saison kein Spiel mehr für den FC Bayern bestreiten wird.

Damit fliegen die Münchner nicht nur mit einer 2:4-Pleite nach Verlängerung zurück nach München, sondern auch mit einem weiteren verletzten Spieler. Auch Mats Hummels und Jerome Boateng wirkten nach den anstrengenden 120 Minuten angeschlagen. In den kommenden Wochen kann der FC Bayern in der Bundesliga den Titel perfekt machen, am 26. April steht auch noch das Halbfinale des DFB-Pokal an. Gegner: Borussia Dortmund.

Real schießt Bayern raus: Zweimal die Fünf Zur Fotostrecke

Das Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern im Ticker zum Nachlesen.

Pressestimmen zum Real-Sieg: „Beide Tore waren Abseits“ Zur Fotostrecke

sap