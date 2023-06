Kim-Abschied aus Neapel wohl fix: Bahn frei für Wechsel zum FC Bayern?

Sein Berater spricht exzellentes Deutsch

FCB-Transferziel Kim Min-jae verlässt Napoli wohl. Jetzt könnten die Bayern auf der Suche nach einem Hernandez-Nachfolger zuschlagen.

München/Neapel – Sein Abschied aus Neapel ist offenbar beschlossene Sache. Zumindest klingen die Worte, die der Berater von Abwehr-Star Kim Min-jae (26/Vertrag bis 2025) vor wenigen Tagen auf LinkedIn gewählt hat, stark danach. „Es war eine wunderbare Reise in Italien und ich bin sehr glücklich zu sehen, wie dieser Junge sie mit den besten Erfolgen – dem Scudetto und der Auszeichnung zum besten Verteidiger der Serie A – abschließt“, schrieb Dong-Hyun Hong. „Kim Min-jae, dein Mut und deine Leidenschaft haben es möglich gemacht. Ich bin stolz auf dich.“

Kim Min-jae Geboren: 15. November 1996 (Alter: 26 Jahre), Tongyeong, Südkorea Verein: SSC Neapel (Vertrag bis 2025) Position: Innenverteidiger Marktwert: 60 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Dreikampf um Neapels Kim: Erste Gespräche mit dem FC Bayern sind positiv verlaufen

Für die Glückwünsche, die der Berater mit dem Spitznamen Dee auf seinen Beitrag erhält, bedankt er sich teilweise sogar auf Deutsch. Der Grund: Der Südkoreaner hat Germanistik studiert. Im Rahmen eines Trainingslagers der U15-Auswahl seines Landes in Deutschland hat er mal als Dolmetscher fungiert. Auch Heung-min Son (30/Tottenham) hat er während seiner Zeit bei Leverkusen unterstützt.



Seine Deutsch-Kenntnisse kann Hong aktuell wieder gut gebrauchen. Denn im Buhlen um Innenverteidiger Kim ist neben Manchester United und Newcastle auch der FC Bayern eingestiegen – und hat somit einen Dreikampf ausgelöst. Trainer Thomas Tuchel (49) ist die treibende Kraft hinter den Bestrebungen der Münchner, Kim, den es bislang eher in die Premier League zog, von einem Wechsel in die Bundesliga zu überzeugen. Wie die tz erfuhr, sind erste Gespräche positiv verlaufen. Ein Abschluss des anvisierten Transfers dürfte aber ohnehin noch ein wenig dauern. Denn Kim absolviert seit Donnerstag für drei Wochen das in Südkorea obligatorische Basis­training im Militär.

+ Abschied aus Neapel besiegelt? Verteidiger Kim Min-jae könnte jetzt zu den Bayern wechseln. © Imago / sportphoto24

Neapel verlangt rund 70 Millionen Euro für FCB-Kandidat Kim – auch Walker bei den Bayern im Gespräch?

Schon vor Jahren war er Thema bei deutschen Clubs. Schlussendlich entschied er sich 2019 überraschend für einen Wechsel zu BJ Guoan nach China. Eigentlich ein Karriere-Killer in jungen Jahren. Über den Zwischenschritt Fenerbahce unterschrieb er 2022 bei Neapel. Nun zieht es ihn weiter. Laut Sky Italia sind 70 Mio. Euro Ablöse im Gespräch.

Wegen der drohenden Abwehr-Abgänge von Lucas Hernandez (27/Vertrag bis 2024) und Benjamin Pavard (27/bis 2024) befasst sich Bayern auch mit weiteren Abwehrspielern. Medienberichten zufolge soll Tuchel auch an Kyle Walker (33/bis 2024) von Manchester City interessiert sein. Der Engländer kann als Rechts- und Innenverteidiger spielen. (Philipp Kessler, Manuel Bonke)

Rubriklistenbild: © Imago / sportphoto24