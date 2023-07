Warten auf die Korea-Kante: FC Bayern geht bei Kim ungewöhnlichen Weg

Von: Hanna Raif, Florian Schimak, Philipp Kessler

Kim Min-Jae wird zum FC Bayern wechseln. Der Transfer aber ist noch nicht offiziell. Der Rekordmeister geht für die Korea-Kante ungewöhnliche Wege.

München – Wenn Neuzugänge beim FC Bayern in der Mache sind, wird immer mit einem Auge nach Oberpfaffenhofen geschielt. Denn häufig landen die zukünftigen Stars des Rekordmeisters dort auf dem Edmo Airport, einem Sonderflughafen südwestlich der bayrischen Landeshauptstadt.

Anschließend wird der Spieler meist in einen feuerroten Audi e-tron gesetzt und in Richtung München kutschiert. Im Krankenhaus Barmherzige Brüder im Stadtteil Neuhausen absolvieren die künftigen Bayern-Spieler in der Regel den ersten Teil des Medizinchecks, ehe der zweite anschließend inklusive Vertragsunterschrift an der Säbener Straße stattfindet.

Kim Min-jae Geboren: 15. November 1996 (Alter 26 Jahre), Tongyeong-si, Südkorea Verein: SSC Neapel (Vertrag bis 2025) Position: Innenverteidiger Marktwert: 50 Millionen Euro

Kim Min-jae absolvierte dreiwöchigen Basisdienst beim Militär in Südkorea

Bei Kim Min-jae (26) müssen die Bayern-Fans auf die gewohnten Bilder verzichten. Dafür überrascht der Innenverteidiger kurz vor der geplanten Vertragsunterschrift mit einem anderen Foto.

Es zeigt Kim in Uniform während seines dreiwöchigen in Südkorea obligatorischen Basistrainings beim Militär. Der Abwehr-Star von Italien-Meister Neapel sitzt neben seinen Kollegen. Jeder von ihnen hält einen Zettel mit koreanischen Schriftzeichen. Gemeinsam bedeuten sie auf Deutsch: „Ich liebe dich.“

Kim Min-jae (2.v.l.) beim Militärdienst – Rechts im Bild der Innenverteidiger im Napoli-Trikot. © Twitter/IMAGO

Kim Min-jae vor Wechsel zum FC Bayern: Warten auf den Medizincheck

Kim lächelt dabei glücklich in die Kamera – weil er weiß, dass er danach bald seinen neuen bis 2028 gültigen Vertrag beim FC Bayern in den Händen halten und somit einen Bund mit dem deutschen Rekordmeister eingehen wird?

Kurios: Die Münchner entsandten ihre Vereinsärzte nach Südkorea, um in Seoul den Medizincheck mit Kim durchzuführen. Der Plan sieht vor, zeitnah die bis zum 15. Juli gültige Ausstiegsklausel von rund 50 Millionen Euro zu ziehen. So kann der anvisierte Deal so schnell wie möglich über die Bühne gehen und der Verteidiger nach Ende seines Militärdienstes noch ein paar Tage Urlaub genießen.

Kim Min-jae stößt vermutlich erst kurz vor der Audi Summer Tour in Japan zum FC Bayern

Wie die tz erfuhr, gibt es beim FC Bayern intern die Überlegung, dass Kim erst wenige Tage vor der Audi Summer Tour in München aufschlägt und am 24. Juli mit der Mannschaft nach Tokio (Japan) fliegt.

Mit Kim bekommt Trainer Thomas Tuchel (49) seinen Wunsch-Innenverteidiger. In der abgelaufenen Spielzeit wurde der südkoreanische Nationalspieler zum besten Verteidiger der Serie A gewählt. Beim FC Bayern soll er Lucas Hernandez (27), der für 45 Millionen Euro Ablöse zu Paris Saint-Germain wechseln wird, im Abwehr-Zentrum ersetzen.

Abwehrprobleme beim FC Bayern? Kim Min-jae soll helfen – Upamecano bleiben

„Für mich auf den ersten Blick ein super Tausch“, schreibt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (61) bei Sky. „Kim ist einer, wenn nicht der beste Innenverteidiger der Serie A aktuell. Ein starker, athletischer und disziplinierter Spieler, der weiter lernen und sportlich wachsen möchte.“

Nach dem Abgang von David Alaba (31) 2022 zu Real Madrid hatte der FC Bayern von der Abwehr heraus Probleme im Spielaufbau. Dieses Manko könnte der passsichere Kim beheben.

Vor allem Dayot Upamecano (24) muss nach der Verpflichtung um seinen Stammplatz fürchten. Entgegen anderslautender Berichte plant der FC Bayern nach tz-Informationen aber weiterhin mit dem Franzosen. Dasselbe gilt für Noussair Mazraoui (25). Phillip Kessler, Hanna Raif, Florian Schimak