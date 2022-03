Unfassbare Statistik! 10 Meisterschaften in 9 Jahren - holt Coman dieses Jahr den nächsten Titel?

Von: Jonas Raab

Teilen

Kingsley Coman (Mitte) gewann seit seinem Profi-Debüt immer die Meisterschaft. © Poolfoto/imago

Wer wird Meister in der Bundesliga? Eine irre Statistik von Flügelflitzer Kingsley Coman lässt eigentlich nur einen Schluss zu: Der FC Bayern lässt auch diesmal Dortmund hinter sich.

München - In der Bundesliga ist der Vorsprung des FC Bayern auf Verfolger Borussia Dortmund vor dem Spiel gegen Union Berlin (hier im Live-Ticker) auf vier Punkte geschmolzen. Aber eigentlich brauchen sich die Münchner keine Sorgen um die zehnte Schale in Folge zu machen. Denn: Mit Kingsley Coman (25) im Kader sollte ihnen nichts mehr in die Quere kommen können. Der Flügel-Star wurde in seiner Karriere bislang in jeder Saison Meister. Eine unfassbare Statistik.

2013, als er zum Profi aufstieg, und 2014 gewann er mit Paris Saint-Germain die Ligue 1. Danach wechselte Coman ablösefrei zu Juventus Turin. Mit dem italienischen Traditionsklub holte er daraufhin zweimal den Scudetto. Ende August 2015 wurde er zwar an den FC Bayern verliehen. Weil Coman aber das erste Saison-Spiel für Juve absolviert hatte, durfte er sich am Ende dieser Spielzeit nicht nur deutscher, sondern auch italienischer Meister nennen.

FC Bayern: Kingsley Coman wurde in 9 Profi-Jahren immer Meister – sogar 10 Mal

Mit dem FC Bayern, die ihn 2017 schlussendlich für eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro fest verpflichteten, konnte er nach jeder Spielzeit die Schale in die Höhe stemmen. Zu Comans Titelsammlung gehören mittlerweile also zehn Meisterschaften. Weitere werden sicher folgen…

Erst kürzlich gelang es den Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45), den ursprünglich bis 2023 datierten Vertrag Comans bis 2027 zu verlängern. „Hier ist alles perfekt. Meine besten Jahre als Fußballer liegen noch vor mir, und ich bin froh, dass ich sie beim FC Bayern verbringen werde“, sagte der Königsklassen-Gewinner von 2020 nach seiner Unterschrift. Die Münchner Macher sind sich einig: Coman ist Weltklasse. Das zeigt der Offensivspieler regelmäßig. Er ist aktuell der beständigste Flügelspieler des FC Bayern.

Bayern-Flügelflitzer Kingsley Coman kümmert sich auch abseits des Platzes um seinen Erfolg

Aber nicht nur auf dem Rasen geht Coman voran, auch abseits des Platzes kümmert er sich um seine Zukunft. Blaise Matuidi (34/Inter Miami), Comans ehemaliger Nationalmannschaftskollege, lanciert einen neuen Tech-Investmentfonds names Origins mit Sitz in den USA. Neben Stars wie Paulo Dybala (28/Juventus) oder N’Golo Kante (30/Chelsea) wird auch Coman als Investor agieren.

Lesen Sie auch Schneller als Möller: Vlahovic trifft nach 31 Sekunden So schnell hat noch kein Startelf-Debütant in der Champions League getroffen wie Dusan Vlahovic. Schneller als Möller: Vlahovic trifft nach 31 Sekunden Jugend-EM im Gewichtheben findet nicht in Russland statt Der Gewichtheber-Weltverband IWF hat Russland wegen der Invasion in die Ukraine ein internationales Championat entzogen. Jugend-EM im Gewichtheben findet nicht in Russland statt

Matuidi: „Ich bin stolz, dass wir meine Freunde aus der Sportwelt und erfolgreiche Unternehmer zusammengebracht haben, um die Tech-Leader von morgen zu finanzieren und ihnen die nötige Sichtbarkeit zu verschaffen.“ (pk)