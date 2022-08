Coman heiß aufs Comeback: Rotsünder schiebt Extraschicht mit zwei Bayern-Kollegen

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Kingsley Coman fehlt nach seiner Roten Karte noch immer gesperrt. Der Flügelstürmer fiebert seinem Comeback entgegen und schiebt Sonderschichten.

München – Alle sprechen beim FC Bayern derzeit von der neuen Traum-Offensive um Sadio Mané (30), Jamal Musiala (19), Thomas Müller (32) und Serge Gnabry (27). Vor allem „Magier“ Musiala und Mega-Mané verzaubern die Massen. Einer bleibt da etwas außen vor: Kingsley Coman (26). Der Franzose galt im vergangenen Jahr als Flügelstürmer Nummer eins, der auch bei Trainer Julian Nagelmann (35) enorm hoch im Kurs steht.

Kingsley Coman mit indirekter Kampfansage an Bayern-Kollegen: „Bin ein großer, großer Spieler auf meiner Position“

Problem: Coman kassierte im vorletzten Bundesligaspiel der vergangenen Saison eine Rote Karte, verpasste den Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt – und muss auch gegen den VfL Wolfsburg noch von draußen zuschauen. Dadurch ist der King aktuell hinten dran.

Doch der Nationalspieler schickt schon mal eine indirekte Kampfansage an seine Konkurrenten beim FC Bayern München. „Ich denke, ich bin ein großer, großer Spieler auf meiner Position, ich spiele den Fußball, den ich mag. Ich glaube wirklich, dass ich an dem Punkt angekommen bin, an dem ich sein wollte – und jetzt möchte ich einfach den nächsten Schritt machen“, sagte Coman der Daily Mail.

FC Bayern: Kingsley Coman schiebt Extraschicht fürs Comeback

Wie heiß er auf sein Startelf-Comeback ist, zeigt sein Engagement im Training: Am Montag legte er gemeinsam mit Abwehrspieler Matthijs de Ligt (22) und Top-Talent Mathys Tel (17) eine anstrengende Extraschicht ein, am Mittwoch betrat Coman als einer der ersten den Trainingsplatz und drehte in den Spielformen auf. „Ich denke, dass ich wirklich komplett bin, denn wie ich immer sage, ist für mich das Toreschießen nicht das Wichtigste. Ich denke, ich bringe viel für die Mannschaft“, beschreibt Coman seine Stärken.

Kingsley Coman arbeitet im Bayern-Training für sein Comeback. © Mladen Lackovic/Imago

Trotz Konkurrenzkampf schwärmt der Flügelspieler in den höchsten Tönen von Neuzugang Sadio Mané – und nimmt ihn sich sogar als Vorbild: „Ich will einer der Besten sein, daher ist er absolut ein Spieler, auf den ich schaue. Aber ich kann ihm gleichzeitig auch helfen, denn ich will, dass er in der besten Verfassung ist, um dem Team zu helfen.“ Coman ist mittlerweile als Führungsspieler in München angesehen. Er gilt als Bindeglied zwischen den französischsprachigen und deutschen Spielern. Ob das für einen Stammplatz reicht? (bok, pk)