Bayerns Coman spricht über England-Angebote

Von: Patrick Mayer

Kingsley Coman vom FC Bayern erzählt in einem TV-Interview von Offerten aus der Premier League. Und davon, was er von einem möglichen Wechsel nach England hält.

München – Schon seit Sommer 2017 spielt Kingsley Coman für den FC Bayern in der Fußball-Bundesliga und in der Champions League. Der 27-jährige Franzose ist aus dem Kader des deutschen Rekordmeisters quasi nicht mehr wegzudenken. Oder vielleicht doch?

FC Bayern: Kingsley Coman schwärmt von der Premier League

„Viele Teams wollten mich, nicht nur welche aus England“, erzählte der französische Außenangreifer vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern bei Manchester United dem britischen TV-Sender Sky Sports über frühere Angebote aus dem Ausland. Ob ihn die Premier League reizt?

„Ich würde sagen, dass es in meinem Hinterkopf ist“, meinte Coman und sagte in dem Gespräch weiter: „Was ich am Fußball liebe, ist die Intensität und die Herausforderung. Die Premier League ist eine der Ligen, wenn nicht sogar die Liga, mit den größten Herausforderungen und der höchsten Intensität.“

Tempodribbler des FC Bayern: Kingsley Coman (Mi.). © IMAGO / Laci Perenyi

Es wäre seine vierte internationale Liga: Der gebürtige Pariser hatte in der Saison 2013/14 für die Profis seines Jugendklubs Paris Saint-Germain gespielt, ehe es ihn über die Station Juventus Turin nach Deutschland in die Isarmetropole zog. Mit dem deutschen Rekordmeister gewann der Tempodribbler achtmal die Bundesliga-Schale, dreimal den DFB-Pokal (2016, 2019 und 2020) sowie nicht zuletzt die Champions League in der Sextuple-Saison 2019/2020. Mit PSG wurde er 2013 und 2014 französischer Meister, mit Juve holte er 2015 in Italien das Double sowie 2016 erneut den Scudetto, die Meisterschaft in der Serie A.

Kingsley Coman: Bayern-Angreifer kann sich Wechsel in die Premier League vorstellen

„Am Ende habe ich für fünf Jahre bei Bayern unterschrieben, weil es sich zu diesem Zeitpunkt so angefühlt hat, als wäre es in München das Beste für meine persönliche Karriere“, erklärte Coman zu seiner Vertragsverlängerung 2022 bis 2027. Aber: Am Ende eines Vertrages sei es völlig normal, dass man „über seine Optionen“ nachdenke und darüber, welche Ziele man noch erreichen wolle, referierte der Linksaußen bei Sky Sports. Und davon gibt es wohl noch einige. Mit Frankreich hat er zum Beispiel 2021 zwar die Nations League, aber noch keinen der großen Titel gewonnen.

Und schließlich sei die Premier League „definitiv eine Liga, in der ich gerne eines Tages spielen würde, aber man weiß nie, was im Fußball passiert. Ich könnte auch bei Bayern bleiben und der Glücklichste überhaupt werden“. (pm)