Der Koch, dem die Stars vertrauen: Für Bayern-Star Hernandez zaubert er am Herd

Koch Giorgio Barone (M.) mit Lucas Hernández und dessen Frau Amelia. © Screenshot / Instagram.com/amelia_lorente_france

Für Profifußballer ist eine gute Ernährung sehr wichtig. FCB-Star Lucas Hernandez setzt auf einen Privatkoch. Dem vertraute schon Cristiano Ronaldo.

München – Seine Kochkünste sind Champions League. Giorgio Barone (48) steht seit Jahren in der Küche der Fußball-Stars. Der Italiener verwöhnte bereits Torwart-Legende Gianluigi Buffon (44/AC Parma) oder Spaniens Nationalstürmer Álvaro Morata (30/Atlético Madrid). Für Superstar und Fitness-Ikone Cristiano Ronaldo (37/Manchester United) kochte er während dessen Zeit bei Juventus Turin. Nun ist Barone Privatkoch von Bayern-Star Lucas Hernández (26).

FC Bayern: Lucas Hernández setzt auf Dienste von Privatkoch Giorgio Barone

„Ich lernte Lucas und seinen Bruder Theo (spielt beim AC Mailand; Anm. d. Red.) auf Sardinien kennen, als er mich bat, während seines Urlaubs im Jahr 2021 für ihn zu kochen“, verrät er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Er hat mich gebeten, für ihn in Deutschland zu arbeiten, aber ich hatte bereits einen neuen Vertrag mit Kevin-Prince Boateng in Berlin. Danach habe ich mich entschieden, für Lucas hier in München zu arbeiten.“

Barone kocht und lebt seit dieser Saison in der Villa des Innenverteidigers vom FC Bayern. Ein spannender Job. Aber auch einer, der viele Entbehrungen mit sich bringt.

„Jeder denkt, dass es einfach ist, meinen Job zu machen. Viele fragen mich, wie sie es anfangen können, Fußballkoch zu werden“, so der Privatkoch, der früher ein Restaurant auf Sardinien betrieben hatte. „Es ist nicht einfach, man kann keine Familie haben. Man ist neun Monate von zu Hause weg. Man muss auch bereit sein, die Stadt oder das Land zu wechseln, wenn der Kunde von einem anderen Team gekauft wird. Und man muss jeden Tag das Menü ändern, abwechslungsreich kochen. Es gibt keine Zeitpläne. Aber für mich ist es ein Job, den ich liebe.“

Privatkoch von FCB-Star Hernández lobt: „Er ernährt sich sehr gesund“

In der Küche lebt Barone seine Kreativität aus. Wichtig dabei: Die Ernährung ist speziell auf die Bedürfnisse der Fußballer abgestimmt. „Ich erstelle gemeinsam mit ihnen einen Ernährungsplan. Jeder Mensch isst anders, je nach seinen Bedürfnissen, seiner Trainingsintensität und seinem Körperbau“, betont Barone. Auf das, was Hernández konkret zu sich nimmt, möchte der Italiener aus Gründen der Professionalität nicht eingehen. Nur so viel: „Lucas ist eine tolle Person: sehr nett, immer strahlend und höflich. Er ernährt sich sehr gesund.“

Einblicke und Rezepte teilt Barone auf seiner Instagram-Seite. Mal kocht der Italiener für Hernández Paella, mal Thunfisch-Avocado-Gurken-Tartar oder Oktopus auf galizische Art. Auch gesunde Naschereien hat er in seinem Repertoire, beispielsweise veganes Vanilleeis auf Cashew-Basis. „Ich bereite gerne von allem etwas zu, auch die traditionelle Küche des Ortes, an dem ich gerade lebe. Ich koche generell aber sehr vegan und glutenfrei“, betont Alleskönner Barone. „Deutsche Gerichte baue ich ebenfalls ein, zum Beispiel Knödel und Eisbein mag ich.“

Nicht nur in Sachen Ernährung ist Hernández bestens aufgestellt. Auch in Richtung Comeback macht er große Fortschritte. Zum ersten Mal nach seinem Muskelbündelriss im Adduktorenbereich trainierte der Weltmeister von 2018 wieder mit der Mannschaft. Am Samstag (5. November, 15.30 Uhr) in der Bundesliga gegen Hertha BSC soll er wie Leroy Sané (26/Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel) in den Kader zurückkehren. (pk)