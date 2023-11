Müller-Zukunft beim FC Bayern bald geklärt? Freund-Aussagen lassen tief blicken

Von: Florian Schimak, Patrick Mayer

Der FC Bayern muss beim 1. FC Köln ran. Thomas Tuchel und Christoph Freund sprechen vor dem Spiel über die DFB-Stars und mögliche Winter-Transfers. Die Stimmen.

Köln - Nach dem Österreich-Debakel sind die deutschen Nationalspieler aus München an diesem Freitagabend mit dem FC Bayern beim 1. FC Köln gefordert.

Christoph Freund (Sportdirektor FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... die vermeintlich fixe Vertragsverlängerung von Sven Ulreich: „Wir sind in guten Gesprächen, ich habe ein gutes Gefühl, dass wir es bald verkünden können. Vielleicht in den nächsten Wochen, vor Weihnachten noch.“

... die Zukunft von Thomas Müller: „Es wird auch Gespräche geben in den nächsten Wochen. Thomas Müller ist eine spielende Legende, er gehört zum FC Bayern. Es muss für alle Seiten passen, die Situation für Thomas ist in dieser Saison eine andere. Aber er nimmt das super an. Wir kommunizieren ganz offen mit ihm, weil er ist nicht irgendein Spieler. Er ist Thomas Müller. Und der FC Bayern und er, das ist eine ganz besondere Geschichte.“

... die Transfer-Pläne im Januar: „Die Winter-Transferperiode ist nicht so einfach. Wir sind hinten nominell nicht so groß aufgestellt. Es gibt noch den Africa Cup und die Asienmeisterschaft, daher gibt‘s einiges zu tun die nächsten Wochen.“

Thomas Tuchel (Trainer des FC Bayern) vor dem Spiel

... über das gute Zusammenspiel von Harry Kane und Leroy Sané: „Das ist Intuition der Beiden. Intuition kommt aber von Wiederholen, von Spielerfahrung, von gemeinsamen Trainings. Die können gut miteinander, sie suchen sich und finden sich auf dem Spielfeld. Sie ergänzen sich sehr gut, spielen gerne zusammen. Sie sind aktuell in den Räumen, in denen sie sich am wohlsten fühlen. Deswegen sieht das gut aus.“

... über die Nationalspieler der Bayern: „Der Fokus liegt auf dem Spiel Österreich gegen Deutschland, weil wir hier in Deutschland sind. Ich hab Erfolg und Misserfolg aus den Spielen der Nationalmannschaften noch nie zu viel Bedeutung zugeschrieben. Sie kommen zu uns in denn Klub, und da sind neue Aufgaben und ein neues Umfeld. Wir versuchen, sie zu beschützen, und sie da abzuholen, wo wir sie abgegeben haben. Da haben die Ergebnisse und die Leistungen in den Länderspielen tatsächlich nicht so viel Einfluss. Ich glaube, es haben alle genossen, jetzt wieder zurück zu sein. Für Alphonso Davies kommt es zu früh, weil er Muskelprobleme hat und wir das Risiko nicht eingehen können bei seiner Spielweise. Er ist sehr explosiv, sehr schnellkräftig. Alle anderen haben wir auf das Feld gestellt.“

... über den 1. FC Köln: „Köln ist sehr stark bei Standardsituationen. Choupo ist sehr gut im Verteidigen von Standardsituationen. Und er ist offensiv ein wirklich großer Spieler mit Kopfballstärke. Wir erwarten ein sehr hohes Pressing. Deshalb können wir Choupo für lange Bälle gebrauchen, um gegen das Pressing vielleicht mal einen langen Ball zu spielen, die er sehr gut festmachen kann. Und ein ganz wichtiger Grund: Er war die ganze Woche im Training.“

... über die Taktik gegen Köln: „Es sieht nach einer Fünferkette aus. Normalerweise spielt Köln sehr schnell nach vorne. Ich finde, dass sie für die Leistungen, die sie gebracht haben, ein bisschen wenig Punkte haben. Es ist seine sehr schnelle Aufstellung heute. Sie spielen insgesamt sehr schnell und sehr direkt. Sie laufen sehr viel und intensiv. Es ist eine klare Handschrift und darauf müssen wir uns einstellen. Dass wir so hoch angelaufen werden. Und dass Köln natürlich versuchen wird, ein sehr intensives, körperliches, aggressives und emotionales Spiel daraus zu machen. Das wollen wir annehmen.“

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln) vor dem Spiel

... über das Spiel gegen die Bayern: „Wir müssen bei uns bleiben. Und gegen die Bayern musst du einen überragenden Tag haben und den dann auch nutzen. Wir gucken, dass wir den heute haben. Wir schauen mal. Die Jungs werden alles raushauen, was sie haben. Dann gucken wir mal nach dem Spiel, wie es ausgegangen ist.“

... über die Taktik gegen das favorisierte München: „Die Jungs, die auf dem Platz sind, sind alles Jungs, die viel Tempo gehen können. Die Kilometer machen können. Und ich glaube, das ist wichtig, gerade gegen die Bayern. Wir wollen viel stressen. Am Ende geht es darum: Wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir schauen, dass wir die Bayern zu Fehler zwingen. Das wird schwer genug. Das probieren wir. Die Jungs, die auf dem Platz sind, können zumindest gut laufen.“

... über die Standards, die nicht mehr die Stärke sind: „Die Genauigkeit, die Präzision, und leider der letzte Ball. Das fehlt uns im Moment. Die Gründe versuchen wir tagtäglich im Training zu bearbeiten. Wir lassen es ja nicht laufen. Aber es gibt dafür kein Patentrezept. Wir spielen den Fußball weiter, den wir angefangen haben. Aber wir kommen nicht so zum Zug. Uns fehlen mindestens fünf Tore aus Flanken. Und uns fehlen mindestens vier Tore aus Standardsituationen.“

