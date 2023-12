„Gehört nicht in die erste Mannschaft“: Experte schießt gegen Bayern-Star

Von: Christoph Klaucke

Eric Maxim Choupo-Moting erlebt in Frankfurt einen gebrauchten Tag. Der Bayern-Stürmer vergibt mehrere Chancen – und gerät ins Visier eines Experten.

München – Es lief die 47. Spielminute im Frankfurter Waldstadion, als die Partie zwischen dem FC Bayern und der Eintracht noch eine entscheidende Wendung hätte nehmen können...

Doch der Abschluss von Eric Maxim Choupo-Moting wurde geblockt. Statt dem Anschlusstreffer zum 2:3 stand es drei Zeigerumdrehungen später 1:4 – und das Debakel nahm seinen Lauf. Die Szene war bezeichnend für Choupo-Motings unglücklichen Auftritt an diesem Samstagnachmittag. Ein desolater FC Bayern kassierte eine heftige Klatsche in Frankfurt und verlor am Ende 1:5.

Eric Maxim Choupo-Moting Geboren: 23. März 1989 (Alter 34 Jahre), Hamburg bisherige Vereine: Hamburger SV, 1. FC Nürnberg, 1. FSV Mainz 05, FC Schalke 04, Stoke City, Paris Saint-Germain, FC Bayern München Marktwert: 5 Millionen Euro Vertrag bis: 30. Juni 2024

Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting vergibt Riesen-Chancen in Frankfurt

Kurz nach der Pause bekam Choupo-Moting im Strafraum den Ball von Harry Kane abgelegt. Der Kameruner zog direkt ab, doch die Frankfurter stellten das Tor zu und Robin Koch fälschte noch ab. Joshua Kimmich, der bereits kurz vor der Halbzeit das einzige Bayern-Tor erzielen konnte, verpasste die Flipperkugel.

Damit nicht genug: In der 55. Minute vergab Choupo-Moting die größte Bayern-Chance, als er frei stehend über das Tor schoss und so das mögliche 2:4 liegenließ (Bayern-Einzelkritik zur Blamage in Frankfurt). Der 34-jährige Stürmer dürfte sich über seinen Chancen-Wucher geärgert haben. Im Nachgang musste sich Choupo-Moting obendrauf heftige Kritik von Bayern-Experte Alfred Draxler gefallen lassen.

„Gehört nicht in die erste Mannschaft“: Experte knöpft sich Bayern-Star vor

„Wenn Choupo-Moting spielt, ist für mich inzwischen immer ein bisschen Alarm bei Bayern. Weil ich glaube, dass er nicht in die erste Mannschaft gehört, so wie er gerade drauf ist“, sagte Draxler in der Bild-Sendung „Lage der Liga“. Thomas Tuchel hatte Choupo-Moting in der Bayern-Aufstellung gegen Frankfurt von Anfang an gebracht und überraschend Thomas Müller erneut auf die Bank gesetzt.

Bereits im letzten Bundesligaspiel in Köln hatte der FCB-Coach dem gebürtigen Hamburger den Vorzug gegeben und den Ur-Bayer Müller auf der Bank gelassen. Dazwischen durfte Müller in der Champions League gegen Kopenhagen ran, weil Choupo-Moting mit Knieproblemen verletzt ausgefallen war. In der Woche vor der Partie in Frankfurt kehrte der Stürmer aber wieder ins Training zurück, genauso wie Offensivstar Jamal Musiala. Tuchel entschied sich erneut für Choupo-Moting in der Startelf – zum Unverständnis von Experte Draxler.

Kein Müller, kein Musiala: Bayern-Experte „versteht Tuchel manchmal nicht“

„Musiala war auf der Bank, dazu Thomas Müller. Beide sind nicht gekommen, beide erst sehr spät, als alles vorbei war“, kritisierte Draxler. Erst in der 66. Minute, der 1:5-Endstand war bereits nach einer Stunde besiegelt, kam Müller für Choupo-Moting in die Partie. In der 71. Minute durfte dann Musiala – früher als geplant – mitmischen, da Serge Gnabry verletzungsbedingt nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung wieder runter musste.

Draxler fassungslos: „Tuchel versteht man manchmal nicht, was er so treibt.“ Der Bayern-Trainer versuchte seine Entscheidung vor Anpfiff zu rechtfertigen. „Er hat ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht in Köln. Jetzt hat er eine ganze Trainingswoche gehabt und wir waren sehr, sehr gut im Zusammenspiel vorne“, lobte Tuchel, der sich vor dem Bayern-Debakel über den Spielberichtsbogen wunderte. „Er gibt uns die Option für lange Bälle. Es ist eine Entscheidung für Choupo.“

Choupo-Moting im Formtief – Zukunft beim FC Bayern ungewiss

Fakt ist, dass der Kameruner in dieser Spielzeit nicht an seine starken Leistungen aus der Vorsaison anknüpfen kann. Choupo-Moting, den immer wieder Verletzungen zurückwerfen, erzielte in zwölf Bundesligapartien zwei Tore – gegen die Kellerkinder Bochum und Heidenheim. Hinzu kommt ein Treffer in der ersten Runde im DFB-Pokal gegen Preußen Münster. Eine Torvorlage sucht man in seiner Statistik vergeblich.

Bundesliga: 12 Einsätze (3-mal Startelf, 314 Minuten); 2 Tore

12 Einsätze (3-mal Startelf, 314 Minuten); 2 Tore Champions League: 3 Einsätze (3-mal eingewechselt, 25 Minuten)

3 Einsätze (3-mal eingewechselt, 25 Minuten) DFB-Pokal: 2 Einsätze (2-mal Startelf, 173 Minuten); 1 Tor

Stand: 10. Dezember 2023

Ob in den kommenden Wochen weitere Spielminuten und Tore hinzukommen, wird sich zeigen. Denn der Bayern-Plan für Choupo-Moting ist angeblich fix: Zwei Lösungen sind im Gespräch. (ck)