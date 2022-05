Kritische Stimmen nach Bayern-Pleite in Mainz: „Das ist diese Saison viel zu oft passiert!“

Von: José Carlos Menzel López

Ein Ausrutscher? Wohl kaum! Bayern-Star Kimmich findet klare Worte. © Frey/dpa

Die Meisterschaft hat sich der FC Bayern zwar frühzeitig erkämpft. Doch die miserable Leistung gegen Mainz ruft Kritiker auf den Plan. Joshua Kimmich ist einer davon.

Julian Nagelsmann hatte es angekündigt nach dem Titelgewinn gegen Borussia Dortmund, der Cheftrainer des FC Bayern hielt sich aber nur bedingt an seine Ansage. Beim 1:3 in Mainz standen zwar Reservisten wie Marcel Sabitzer, Eric Maxim Choupo-Moting oder Sven Ulreich in der Startformation, Talente wie Josip Stanisic, Gabriel Vidovic oder auch Tanguy Nianzou kamen erneut lediglich zu Kurzeinsätzen. Für Paul Wanner war sogar überhaupt kein Platz im Kader, er musste stattdessen mit der U 19 in Offenbach ran.

FC Bayern: In Mainz war von Erfahrung nicht viel zu sehen

Von Erfahrung war in Mainz allerdings wenig bis gar nichts zu sehen. Während die Münchner einmal mehr die erste Halbzeit verschliefen, waren die Hausherren von Beginn an wach und stellten insbesondere die erneut wacklig daherkommende Hintermannschaft des FCB vor enorme Probleme. Vorne ging bis auf den Treffer von Robert Lewandowski gar nichts, die Mainzer kamen zu Chancen im Minutentakt.

In der zweiten Hälfte änderte 05-Cheftrainer Bo Svensson die Herangehensweise, seine Mannschaft stand tiefer und machte den Sack gegen den Rekordmeister schließlich infolge eines Bilderbuchkonters zu. Schlimm aus Sicht des Meisters: Vorne zeigte sich der FCB auch in den zweiten 45 Minuten ohne jegliche Kreativität, hinten hätte man sich derweil noch mehr Gegentreffer fangen können. Fazit Joshua Kimmich: „Die Leistung sollte uns zu denken geben, das ist in dieser Saison viel zu oft passiert.“ Wohl wahr. (lop)