Lahm und Robben: Darum wird uns dieses Duo fehlen

München - Philipp Lahm und Arjen Robben brillierten gegen Arsenal wie zu besten Zeiten. Aber viele Galas wie diese wird es von dem Duo nicht mehr geben.

Arjen Robben konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Nicht bei dieser Anekdote. „Ein paar Mal ist er steil gegangen und hat dann keine Luft mehr bekommen“, verriet der Holländer Details aus seiner Beziehung zu Philipp Lahm. Die beiden Altstars hatten die rechte Außenbahn gegen Arsenal im Dauermodus beackert und die Defensive der Engländer ein ums andere Mal schwindlig gespielt.

Nicht immer hatte Robben seinen Hintermann dabei in Strafraumnähe mit ins Boot genommen, sondern selbst den Abschluss gesucht. Lahms Laufwege waren in dem Fall vergebene Liebesmüh. „Dann hat er zu mir gesagt: ,Ich bin nicht mehr der Jüngste.‘ Da musste ich dann auch mal lachen“, feixte Robben, der ebenso wie Lahm einen Sahnetag erwischte (beide tz-Note 1). Doch Lahm hört zum Saisonende auf, viele Auftritte wie diesen wird es von den beiden Routiniers nicht mehr geben. Dieses Duo wird dem FC Bayern fehlen!

Bayern zerlegt Arsenal: Viermal die 1! Zur Fotostrecke

Wie wichtig sie für die Roten sind, bewiesen Robben und Lahm am Mittwochabend einmal mehr. Der Kapitän bereitete das 2:1 mit einer butterweichen Flanke auf den Kopf von Robert Lewandowski vor, nachdem er von Robben auf dem rechten Flügel bedient wurde (53.). Der Turbo-Dribbler selbst hatte im ersten Durchgang bereits die 1:0-Führung besorgt, allerdings eher unfreiwillig. „Ich habe ein bisschen gezögert, denn eigentlich wollte ich Philipp wieder anspielen“, verriet Robben, der dann doch lieber zu seinem Lieblingstrick gegriffen hatte. Einmal nach innen ziehen und in die lange Ecke schlenzen – bis auf die Insel hatte sich die Spezialität des Wembley-Helden scheinbar noch nicht rumgesprochen. „Sie haben den Weg nach innen aufgemacht, dann habe ich es mal versucht.“ Und zwar erfolgreich, da hatte auch Lahm dann nichts dagegen. „Ich spiele sehr gerne mit Arjen. Wir verstehen uns super und haben ja auch schon ein paar Jahre zusammen gekickt“, so der scheidende Rechtsverteidiger der Roten. Die beiden geraten geradezu ins Schwärmen, wenn sie von ihrem Zusammenspiel sprechen. „Wir kennen unsere Laufwege in beide Richtungen und wissen, wie wir uns unterstützen können. Ich kann mich nicht wirklich an schlechte Spiele von uns zusammen erinnern“, sagte Lahm mit einem Zwinkern.

Viel anders klang das bei seinem Vordermann auch nicht. „Ich genieße das“, meinte Robben. „Ich bin stolz, dass ich siebeneinhalb Jahre mit so einem großen Spieler, unserem Kapitän, zusammenspiele.“

Einzig im Rückspiel muss er auf den Weltmeister in seinem Rücken verzichten. Lahm kassierte seine dritte Gelbe Karte im Wettbewerb und ist in London gesperrt – zum allerersten Mal in seiner Vereinskarriere! Doch auch die lässt sich jetzt ja verschmerzen. „Es gibt schlechtere Zeitpunkte, als nach einem 5:1 für das Rückspiel gesperrt zu sein“, schmunzelte Lahm. Bald werden sich die Bayern an dieses Szenario jedoch gewöhnen müssen. Leider.

sw, bok