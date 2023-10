Bayern-Legenden feiern auf dem Oktoberfest – Pizarro enthüllt seine Wiesn-Angst

Von: Christoph Wutz

Einige frühere Stars des FCB trafen sich auf dem Oktoberfest. Auch Claudio Pizarro war anwesend. Der Peruaner bleibt dabei am liebsten im Bierzelt.

München – Zum Oktoberfest steht für die Stars des FC Bayern München der obligatorische Wiesn-Besuch an. Auch in diesem Jahr ließen es sich die Münchner Profis um Neuzugang Harry Kane bei einer Mass Bier gut gehen. Doch nicht nur die aktuelle Mannschaft des Rekordmeisters feierte auf dem größten Volksfest der Welt. Auch einige Bayern-Legenden um Giovane Elber, Roy Makkay und Claudio Pizarro fanden den Weg ins Bierzelt. Der Peruaner plauderte dabei darüber, was ihm auf der Wiesn am meisten Angst bereitet.

Claudio Miguel Pizarro Bosio Geboren: 3. Oktober 1978 (Alter 45 Jahre), Callao, Peru Stationen als aktiver Spieler: Club Alianza Lima, SV Werder Bremen, FC Bayern München, FC Chelsea, 1. FC Köln Bilanz für den FC Bayern München: 327 Spiele, 125 Tore, 53 Vorlagen Größte Erfolge: 1x Champions-League-Sieger (2013), 6x Deutscher Meister (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2015), 6x DFB-Pokal-Sieger (2003, 2005, 2006, 2009, 2013, 2014)

Auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal veröffentlichte der FC Bayern jetzt ein Video zum Wiesn-Ausflug der Legenden. Dabei waren unter anderem auch Diego Contento, Ivica Olic und Tom Starke. Der ehemalige Keeper, mit dem Pizarro 2013 die Champions League gewann, ist ein Fan des Achterbahnfahrens mit seiner Familie und schwärmte regelrecht davon.

Der Peruaner hingegen kann Fahrgeschäften nicht viel abgewinnen, woraus er auch keinen Hehl macht. „Das ist nichts für mich. Ich mag das nicht“, verriet Pizarro seine große Wiesn-Angst.

Claudio Pizarro geht leidenschaftlich gern auf das Oktoberfest. Einer Sache auf der Wiesn kann der einstige Bayern-Stürmer allerdings nicht viel abgewinnen. © Alexander Pohl / Imago

„Ich fahre nur mit meinen Kindern“: Ex-Bayern-Star Pizarro meidet Achterbahnen

„Ich fahre nur mit meinen Kindern, wenn sie wollen. Aber ich habe es erst ein- oder zweimal gemacht. Ich mag das nicht“, bekräftigte der frühere Bayern-Stürmer, der von 2001 bis 2007 sowie von 2012 bis 2015 für den deutschen Rekordmeister auflief.

Pizarro hatte auch eine Begründung für seine große Achterbahn-Phobie parat: „Es ist mir zu viel“, sagte „Pizza“ mit einem leichten Grinsen. Er lässt es also am liebsten ruhig angehen – in einer geselligen Runde mit den alten Kollegen im Bierzelt.

„Teil des ‚Mia san mia‘“: Pizarro schwärmt von Oktoberfest-Besuch der FCB-Legenden

Für Pizarro ist es genau dieses Beisammensein, das einen Besuch auf dem Oktoberfest mit seinen Kameraden aus der Legendenmannschaft des FC Bayern ausmacht. Das Wichtigste sei ihm dabei, „diesen Ort mit dem Team zu genießen.“

Es gehe darum, „Bier zu trinken, gutes Essen zu uns zu nehmen und die Kultur zu genießen. Das ist Teil des ‚Mia san mia‘, das wir haben“, so Pizarro, der unlängst seinen 45. Geburtstag feierte.

Dieses „Mia san mia" und die bayerische Kultur verkörpert Thomas Müller wohl wie kein anderer Münchner Profi. Unlängst half der 34-Jährige im Zuge dessen auch anderen Bayern-Stars beim Bierflaschenöffnen. (wuc)