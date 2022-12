Bayern-Leihgabe schwärmt von Auslandsjahr: „Ich liebe diesen Klub“ – kommt er nie wieder zurück?

Von: Christoph Klaucke

Malik Tillman sorgt im Ausland bei den Glasgow Rangers für Furore. Der Leihspieler spricht sogar von Liebe. Kehrt er dem FC Bayern endgültig den Rücken?

München/Glasgow – Der FC Bayern hat sich auf die Fahnen geschrieben, in Zukunft mehr Talente aus dem Nachwuchs bei den Profis zu etablieren. Doch nicht jeder Youngster ist so begabt wie ein gewisser Jamal Musiala, der direkt mehrere Jahrgänge überspringt und aus der ersten Mannschaft nicht mehr wegzudenken ist.

Manche Jungprofis müssen den Umweg über eine Leihstation gehen, bestes Beispiel sind Philipp Lahm und Toni Kroos. Aktuell setzen die Bayern bei Malik Tillmann auf dieses Modell. Der 20-Jährige fühlt sich bei seinem neuen Klub dermaßen wohl, dass er womöglich nie wieder an die Säbener Straße zurückkehrt.

Malik Tillman Geboren: 28. Mai 2002 (Alter 20 Jahre), Nürnberg Verein: FC Bayern München (momentan an die Glasgow Rangers ausgeliehen) Größe: 1,87 Meter Marktwert: 2,8 Millionen Euro

FC Bayern: Leihgabe Malik Tillman sorgt in Schottland für Aufsehen

Malik Tillman ist für ein Jahr nach Schottland an die Glasgow Rangers ausgeliehen und hat seitdem eine starke Entwicklung genommen. Drei Tore und vier Assists gelangen ihm schon in der schottischen Liga, fünf Einsätze sammelte er in der Champions League. Erst am vergangenen Donnerstag legte der flexible Offensivspieler zwei Treffer beim 3:2-Sieg gegen Hibernian auf.

Die Rangers würden Tillman gerne langfristig verpflichten, wenn es nach Trainer Michael Beale geht. Dem FC Bayern winkt eine Millionen-Ablöse, die Kaufoption beträgt laut Bild sieben Millionen Euro. Allerdings hat der FCB auch eine Rückkaufoption, wie wiederum der Kicker erfahren haben will.

Bayern-Leihgabe Malik Tillman sorgt bei den Glasgow Rangers für Ekstase. © Stuart Wallace/Imago

Bayern-Leihgabe Tillman schwärmt von Auslandsjahr: „Ich liebe diesen Klub“

Tillman scheint jedoch gar nicht mehr unbedingt zu den Bayern zurückzuwollen und sprach nun erstmals selbst über einen Transfer im kommenden Sommer. Auf die Frage, ob der Wechsel nach Glasgow der richtige Schritt für seine Entwicklung war, antwortete Tillman gegenüber Daily Record: „Ich denke schon, ja. Es gab ein paar Höhen und Tiefen, aber ich versuche immer mein Bestes zu geben und mich ständig zu verbessern. Ich bin hierher gekommen, um so viele Spiele wie möglich zu machen.“

Der Youngster gerät regelrecht ins Schwärmen über sein neues Umfeld. „Ich liebe diesen Klub und alles drumherum, wir werden sehen, was nächsten Sommer passieren wird“, sagte Tillman. Abgeneigt von einem festen Wechsel auf die Insel scheint der gebürtige Nürnberger mit der US-amerikanischen Staatsbürgerschaft nicht zu sein.

FC Bayern winken Millionen: Kommt Leihspieler Tillman nie wieder zurück?

Die Tendenz bei Tillman geht also ganz klar Richtung Verbleib bei den Rangers. Aber auch eine Rückkehr zum FC Bayern wäre möglich, dort hätte das Talent aber bei der Fülle an hochklassigen Offensivspielern kaum Aussicht auf Spielzeit. Der ebenfalls verliehene Torwart Alexander Nübel soll aufgrund der Neuer-Verletzung hingegen frühzeitig zurückkommen, allerdings ist nun der Torwart-Streit beim FC Bayern eskaliert. (ck)