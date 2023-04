Lena Wurzenberger tritt neuen Job bei BMW an: Nagelsmann-Freundin in veränderter Rolle

Von: Alexander Kaindl

Lena Wurzenberger hat einen neuen Job. Die Freundin von Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann arbeitet künftig für den Auto-Riesen BMW.

München – Alles neu macht der? März! Es ist ein Monat der Veränderungen für Julian Nagelsmann und dessen Freundin Lena Wurzenberger. Der FC Bayern München trennte sich in der Länderspielpause von seinem Trainer und auch für seine Herzdame geht es beruflich in eine neue Richtung. Die 30-Jährige wechselt zu BMW.

Die Journalistin arbeitete in den vergangenen Jahren für die Bild-Zeitung – zunächst als Reporterin für den FC Bayern, anschließend im Lokalen. Vor wenigen Tagen sickerte dann durch, dass die 30-Jährige ihren Job gekündigt hat. Der Axel-Springer-Verlag habe Wurzenbergers Wunsch „entsprochen“ und wünscht „ihr auch zukünftig viel Erfolg“.

Diese Zukunft ist bereits in trockenen Tüchern: Wurzenberger tritt zum 1. April ihre neue Stelle an – Seitenwechsel inklusive. Denn die Journalistin wird künftig in der Unternehmenskommunikation von Auto-Riese BMW arbeiten.

Lena Wurzenberger, hier mit ihrem Freund Julian Nagelsmann auf dem Oktoberfest, arbeitet künftig für BMW. © Spöttel Picture / Sven Simon / Imago

Nagelsmann-Freundin wechselt zu einem der größten Arbeitgeber Münchens

Wie die Automobilwoche zuerst vermeldete, wird Wurzenberger eine Position als Sprecherin für das Lieferantennetzwerk und Nachhaltigkeit übernehmen. BMW bestätigte die Personalie bereits.

BMW zählt zu den größten und prestigeträchtigsten Arbeitgebern in der bayerischen Landeshauptstadt, alleine in München sind rund 8000 Menschen angestellt. Nun also auch Lena Wurzenberger.

Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger zuletzt am Tegernsee gesichtet

Eine spannende Woche für sie und ihren Julian. Zuletzt wurde das Paar im Tegernseer Rathaus entdeckt. Der Grund: Nagelsmann soll ein Millionen-Grundstück am Tegernsee gekauft haben. Jüngst gab es noch Spekulationen, dass er direkt nach seiner Zeit beim FC Bayern nach London zu Tottenham Hotspur wechseln könnte. Der 35-Jährige hat aber zunächst andere Pläne.

Dass sich Nagelsmann Zeit nimmt, um die Akkus wieder aufzuladen, ist im anstrengenden Fußballgeschäft völlig normal. Pep Guardiola gönnte sich nach seiner Zeit beim FC Barcelona ein Sabbatical, Jürgen Klopp kündigte immer wieder eine längere Auszeit an, falls er nicht mehr Liverpool-Trainer sein sollte.

FC Bayern trifft auf Borussia Dortmund: Nagelsmann und Wurzenberger dürften gespannt zuschauen

So oder so: Nagelsmann und Wurzenberger dürften gespannt verfolgen, wie das erste Bayern-Spiel der Ära Tuchel laufen wird. Es geht ausgerechnet gegen Borussia Dortmund. Auch in sportlicher Hinsicht ist der 1. April also ein ganz besonderer Tag. (akl)