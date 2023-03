„Habe versucht, sein Gesicht ordentlich zu treffen“: Neppe überrascht mit Details zur Goretzka-Verlängerung

Von: Stefan Schmid

Marco Neppe neben Hasan Salihamidžić freut sich besonders über die Verlängerung von Leon Goretzka. © IMAGO/Bernd Feil und IMAGO/MIS

Bei der Vertragsverlängerung von Leon Goretzka im September 2021 spielte eine kuriose Aktion von Marco Neppe eine Rolle, wie dieser nun berichtet.

München - Als Leon Goretzka im September 2021 seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2026 verlängerte, ging dem eine längere Hängepartie voraus. Schließlich konnten beide Seiten die Gespräche aber doch zu einem guten Ende führen. Welche Rolle der Technische Direktor Marco Neppe bei den Verhandlungen einnahm und welchen Anteil seine künstlerischen Fertigkeiten spielten, verriet dieser jetzt im FC Bayern Podcast.

Marco Neppe Geboren am 14. Juni 1986 (36) in Offenbach am Main Seit 2014 beim FCB, seit Dezember 2021 Technischer Direktor Stationen als Spieler: Wuppertaler SV, Wehen Wiesbaden, VfL Osnabrück, Alemannia Aachen

Neppe bei Goretzka-Verlängerung lange Zeit nur Zuhörer

Marco Neppe erinnert sich wohl gerne an die Vertragsgespräche mit Leon Goretzka und Hasan Salihamidžić zurück. Dabei war der damalige Leiter der Scoutingabteilung lange Zeit nur Zuhörer. „Wir waren dann in dieser Konstellation zu dritt zusammen: Brazzo, Leon und ich. Und wenn drei Leute am Tisch sitzen, bist du auch des Öfteren nur Zuhörer“, so seine Schilderung.

Allerdings schien er in seiner Zuhörerrolle nicht zwingend mit dem Gehörten zufrieden gewesen zu sein: „Irgendwann dachte ich mir, wir drehen uns hier echt im Kreis.“ Und so kam Neppe die Idee, das ganz zu simplifizieren. „Ich glaube, ich kriege es hin, das Ganze mal zu zeichnen“, so seine Eingabe. „Die beiden haben sich unterhalten, ich habe mir ein Blatt Papier genommen und einen Kugelschreiber.“

Neppe verbildlichte Goretzkas Gedanken mit Pro-Contra-Liste

Was dann entstand, war eine nicht ganz alltägliche Pro- und Contra-Liste. „Ich habe versucht, sein Gesicht ordentlich zu treffen und dann auch Gedankenblasen eingezeichnet. Mit Pros und Contras“, erklärt Neppe im FCB-Podcast. Die aufgeführte Liste schien überzeugt zu haben, denn Goretzka beschied nach seiner Verlängerung im Vereinsmagazin 51: „Das Gesamtpaket, das wir bei Bayern München bekommen, ist für jeden Fußballspieler auf der Welt sehr attraktiv.“

„Ich glaube nicht nur, dass das Bild am Ende schön wurde, der Inhalt war wohl auch okay“, ist Neppe nicht nur von seiner inhaltlichen Arbeit überzeugt, sondern auch von seinen künstlerischen Fertigkeiten. Eine Wiederholung in anderen Gesprächen war aber dennoch nicht nötig. „Das ist eine einmalige Geschichte, weil es gar nicht im Bereich meiner Stärken liegt“, gibt sich der 36-Jährige bescheiden.

Marco Neppe ist auch außerhalb von Vertragsgesprächen nah an den Spielern. © IMAGO/H. Langer

Goretzka und FCB-Verantwortlicher voll des gegenseitigen Lobes

Der Technische Direktor scheint auf jeden Fall einen guten Eindruck bei Leon Goretzka hinterlassen zu haben, denn der spricht in den höchsten Tönen von Neppe. Dieser sei ein „großartiger Gesprächspartner“ und habe schon beim Wechsel 2018 von Schalke 04 an die Säbener Straße „ganz besondere Qualitäten“ gezeigt.

Die Wertschätzung liegt auf beiden Seiten. So hat Neppe von den Gesprächen mit Goretzka nur Positives zu berichten. „Wir hatten sehr gute Gespräche mit Leon direkt, was jetzt nicht überraschend ist bei einem Spieler, der schon sehr gestanden und so professionell ist“, lobt er auch dessen generelles Verhalten. (sch)