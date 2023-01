Wo ist Goretzkas Platz? Mittelfeld-Star sucht seine Form - und hat hungriges Duo im Nacken

Von: Manuel Bonke

Der Mittelfeldstar des deutschen Rekordmeisters zeigte zuletzt ungewohnte Schwächen. In den nächsten Wochen muss er zu alter Stärke zurückfinden. Denn die Konkurrenz schläft nicht.

München – Einen kleinen Seitenhieb in Richtung Serge Gnabry (27) konnte sich Leon Goretzka (27) nicht verkneifen. Während der bekennende Modefreak am Wochenende in extravaganten Klamotten auf der Modemesse in Paris flanierte, präsentierte sich Goretzka in den sozialen Medien mit Jogginghose auf der Couch und mit Bayern-Kaffeebecher in der Hand. Bei der Bildunterschrift wählte er folgende Worte für seinen Schlabber-Look: Fashion Week, Paris! Diese Schlagfertigkeit würde man sich von Goretzka schnellstmöglich auch wieder auf dem Platz wünschen. Beim 1:1 in Leipzig war davon nichts zu sehen.

Goretzka sucht nach Platz bei den Bayern – ungewohnte Fehler gegen Leipzig

Zwar gelang ihm ein Kopfballtreffer, der im Nachgang wegen Foulspiels aberkannt wurde, ansonsten tauchte der Mittelfeldspieler über weite Strecken ab. Goretzka unterliefen ungewohnt viele Fehlpässe. Auffällige: Nach einem misslungenen Zuspiel kassierten die Mitspieler Anpfiff, weil sie den Laufweg in Goretzkas Augen nicht richtig antizipiert hatten. Darüber hinaus konnte der torgefährliche Nationalspieler seine Offensivpower nicht entfalten. Doch genau diese Fähigkeit ist es, die dem Münchner in den vergangenen Jahren den Ruf als Weltklasse-Mittelfeldspieler eingebracht hat. Das weiß auch Trainer Julian Nagelsmann (35) und schenkt Goretzka immer wieder das Vertrauen.

Der gebürtige Bochumer hat für sich selbst den Anspruch, als Führungsspieler vorne weg zu marschieren – sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft. Allerdings bremst ihn seine Verletzungsanfälligkeit bei diesem Vorhaben regelmäßig aus. Auch in der vergangenen Winter-Vorbereitung konnte Goretzka nicht voll durchziehen. Oberschenkelprobleme. Mal wieder ein Wehwehchen.

FC Bayern: Die Konkurrenz schläft nicht – Goretzka muss um Startelf-Platz kämpfen

Um seinen Stammplatz zu rechtfertigen, muss Goretzka diese Problematik in den Griff kriegen und in den richtigen Rhythmus kommen. Marcel Sabitzer (28) hat in der Hinrunde bewiesen, dass er mehr als nur ein Backup für Goretzka sein kann, mit Ryan Gravenberch (20) brennt ein europäisches Top-Talent auf Einsatzzeit. Und im Sommer kommt mit Konrad Laimer (25) der absolute Wunschspieler von Nagelsmann, der den Startelf-Platz neben Joshua Kimmich (27) fest anpeilt. Das wird auch Goretzka nicht entgangen sein. (bok)