„Styling-Tipps von Serge bekommen?“: Fans witzeln über Goretzkas Urlaubs-Bild

Von: Stefan Schmid

Für Leon Goretzka ist die Sommerpause schon wieder vorbei, doch diese wusste der Bayern-Spieler zur Erheiterung der Fans bestens in Szene zu setzen.

München – Elf Tage nach dem dramatischen Bundesliga-Finale geht es für die deutschen Nationalspieler in den Reihen des FC Bayern schon wieder zur Sache. Zum 7. Juni hat DFB-Trainer Hansi Flick seine Nominierten nach Neu-Isenburg zur Vorbereitung auf die drei anstehenden Länderspiele eingeladen. Mit von der Partie ist Leon Goretzka, der seinen letzten freien Tag auf Instagram zelebriert und aufgrund seines Outfits die Gemüter seiner Follower erheitert.

Leon Goretzka Geboren am: 6. Februar 1995 (28 Jahre) in Bochum Spielerstationen: VfL Bochum, FC Schalke 04, FC Bayern München Leistungsdaten Saison 2022/23: 40 Einsätze, 6 Tore, 6 Vorlagen

Kurze Goretzka-Pause nach zweischneidigem Saisonfinale

Die anstehenden drei Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine (12. Juni), Polen (16. Juni) und Kolumbien (20. Juni) dürften für Goretzka eine willkommene Ablenkung sein. Denn beim FC Bayern läuft trotz gewonnener Meisterschaft derzeit nicht alles rund für den zentralen Mittelfeldspieler. Am letzten Spieltag in Köln wurde Goretzka zunächst in der 71. Minute eingewechselt, nur um 14 Minuten später von Thomas Tuchel wieder vom Platz genommen zu werden.

Klar, mit dem Wechsel musste Tuchel auf das zwischenzeitliche 1:1 der Kölner reagieren, doch für Goretzka dürfte sich dies wie eine Höchststrafe angefühlt haben. Seinen Unmut konnte dieser dann auch beim 2:1 durch Jamal Musiala nicht abschütteln – während seine Teamkameraden jubelten, bewegte er sich keinen Zentimeter von seinem wiedereingenommenen Bankplatz weg.

Hat sich wohl Styling-Tipps von Teamkollege Serge Gnabry geholt: Bayern-Star Leon Goretzka. © Imago / RHR-Foto

Goretzka urlaubt im Gnabry-Style

Nun durfte sich der Mittelfeldspieler aber erstmal in seinen wohlverdienten Kurz-Urlaub verabschieden, den er seinen Instagram-Post zufolge in warmen Gefilden verbrachte. Mit der Nominierung für die anstehenden Länderspiele ist die freie Zeit jedoch schon wieder vorbei und so untertitelte Goretzka seinen Beitrag mit „Ein letztes Urlaubskäffchen bevor es wieder anne Schüppe geht“. Für diejenigen, die nicht im Ruhrgebiet aufgewachsen sind: Es gibt noch einen letzten Kaffee, dann geht es zurück an die Arbeit.

Doch viel mehr als die Beschreibung sticht den Goretzka-Fans dessen gewagtes Outfit ins Auge. Zum kunterbunten Oversized-Hemd trägt der Nationalspieler kurze weiße Shorts, die mit kleinen Segelschiffchen als Akzente aufwarten kann. Dabei ist eigentlich ein anderer FCB-Spieler das Fashion Victim des Vereins und so werden auch in den Kommentaren Parallelen gezogen. „Styling Tipps von Serge (Gnabry; Anm. d. Red.) bekommen?“, fragt ein Follower. Goretzka antwortet nicht, doch ein anderer ist sich sicher, dass Gnabry „das nie tragen“ würde.

Bayern-Gerüchteküche könnte Goretzka anspornen

Allerdings ist nicht nur die Mode Thema unter dem Post, den einige vielmehr als Kampfansage in Richtung potenzieller neuer Konkurrenten verstehen. Im Hinblick um die Gerüchte eines bevorstehenden Wechsels von Declan Rice zum FC Bayern sieht ein Fan durchaus Handlungsbedarf bei Goretzka: „Malochen, Junge. Wenn Declan kommt, wird schwierig.“

Dabei ist gar nicht sicher, ob der DFB-Spieler sich dem Konkurrenzkampf beim FCB überhaupt stellen muss. Gerade in der Premier League soll das Interesse an Goretzka groß sein, auch wenn dieser sich wohl lieber in München beweisen will. (sch)