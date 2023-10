Bayern-Star Goretzka wechselt die Sportart – und landet Volltreffer

Von: Patrick Mayer

Bei der Länderspielreise des DFB-Teams in den USA probiert Leon Goretzka vom FC Bayern eine andere Sportart aus – mit bemerkenswertem Erfolg.

Foxborough – Fünf Spieler des FC Bayern stehen im Kader des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann für die Länderspiele Deutschlands gegen die USA (14. Oktober) und, ebenfalls in den Vereinigten Staaten, gegen Mexiko (18. Oktober).

Leon Goretzka: Star des FC Bayern ist wieder beim DFB-Team dabei

Neben Jamal Musiala, Joshua Kimmich, der allerdings vorzeitig abreisen musste, Leroy Sané und Thomas Müller wurde diesmal auch wieder Leon Goretzka in den Kreis der deutschen Fußball-Nationalmannschaft berufen. Der mittlerweile entlassene Hansi Flick hatte den Mittelfeldspieler für die Länderspiele gegen Japan (1:4) und gegen Frankreich (2:1) nicht berücksichtigt.

Goretzka hatte sich damals enttäuscht gezeigt. Jetzt darf er also wieder ran. Beim Training der DFB-Elf in Foxborough (Massachusetts) bei Boston wechselte der 28-Jährige kurzerhand die Sportart. Assistiert von seinem Münchner Mannschaftskollege Thomas Müller und von Innenverteidiger Mats Hummels (Borussia Dortmund).

Denn: Goretzka versuchte sich als sogenannter Kicker im Football. Müller und Hummels richteten Goretzka den Ball aus, der diesen dann durch das große Field Goal treten sollte. Der Versuch gelang.

Leon Goretzka: Bayern-Spieler beweist sich als Kicker im American Football

Der eiförmige Football rauschte mit viel Wucht durch die drei Stangen hindurch. Goretzka feierte seinen Treffer mit von sich gestreckten Armen, Müller klatschte anerkennend ab. Die deutsche Nationalmannschaft hatte in Foxborough neben dem Gillette Stadium trainiert, in dem der NFL-Klub New England Patriots und MLS-Klub New England Revolution ihre Heimspiele austragen.

Leon Goretzka und Bayern-Stars in den USA: Kritik an der Länderspielreise

Gerade der 34 Jahre alte Müller gilt als Football-Fan. Beim NFL-Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks in der Münchner Arena war Müller ebenso dabei wie die Bayern-Kollegen Alphonso Davies, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting.

Lange Anreise, keine Verschnaufpause, Zeitumstellung – an der Länderspielreise des DFB-Teams hatte es auch Kritik gegeben, weil sie mitten in einer anstrengenden Phase der Saison stattfindet. Der BVB holt seine Spieler Hummels, Julian Brandt, Niklas Süle und Niclas Füllkrug deshalb mit einem Privatjet aus den USA zurück. (pm)