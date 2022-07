Sechs bis acht Wochen Pause! OP bei Goretzka nach „Auffälligkeit im linken Knie“

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Leon Goretzka fehlt dem FC Bayern offenbar längerfristig wegen einer Knie-OP. © Imago

Leon Goretzka verpasst die USA-Reise mit dem FC Bayern verletzungsbedingt. Der Mittelfeldmann musste sich offenbar einer Knie-OP unterziehen.

Update vom 18. Juli, 18.13 Uhr: Inzwischen hat der FC Bayern die Knie-OP bei Leon Goretzka bestätigt. „Beim deutschen Nationalspieler wurde durch die medizinische Abteilung des FC Bayern eine Auffälligkeit im linken Knie festgestellt, die bereits am heutigen Montag athroskopisch beseitigt wurde“, heißt es auf der Homepage des Rekordmeisters: „Der Eingriff verlief planmäßig und erfolgreich“.

Erstmeldung vom 18. Juli, 15.49 Uhr: München – Verletzungs-Schock vor der USA-Reise: Der FC Bayern ist ohne Leon Goretzka nach Washington geflogen, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Am Montagnachmittag um 14 Uhr sollte der FCB-Tross vom Flughafen München Richtung Vereinigte Staaten aufbrechen, an Bord fehlte jedoch Goretzka.

Leon Goretzka Geboren: 6. Februar 1995 (Alter 27 Jahre), Bochum Vertrag beim FC Bayern bis: 30.06.2026 Leistungsdaten: 139 Spiele (28 Tore) für die Bayern

FC Bayern: Goretzka verpasst USA-Reise wegen Knie-OP

Leon Goretzka hat dem Kicker zufolge heute Vormittag wegen Knieproblemen das Training verpasst. Der Mittelfeldspieler musste sich laut Sky sogar einer Knie-OP unterziehen und fällt nun voraussichtlich sechs bis acht Wochen aus. Damit setzt sich die Leidenszeit des deutschen Nationalspielers fort.

Goretzka hatte verletzungsbedingt bereits große Teile der Vorsaison verpasst. Dem 27-Jährigen machten Knie-Probleme an der Patellasehne zu schaffen, weshalb er zwischen Dezember 2021 und März 2022 zum Zuschauen verdammt war. Goretzka und der FC Bayern München setzten damals auf eine konservative Methode und entschieden sich gegen eine Operation. Ob es sich bei der aktuellen Verletzung um einen Rückschlag oder eine neue Blessur handelt, war zunächst unklar.

Die heißesten Transfergerüchte des Sommers: Lewandowski, Mané, Pogba, 18-jähriger Italiener und einige mehr Fotostrecke ansehen

Leon Goretzka: Nächste Verletzung des deutschen Nationalspielers

Für Goretzka ist der langfristige Ausfall besonders bitter, nachdem er sich zum Ende der Vorsaison erst zurückgekämpft hatte. „Das war eine schwierige Situation und eine doofe Verletzung, bei der ich nicht wusste, was es ist und wie und wann es wieder weg geht“, sagte er kürzlich. Er habe aber „keine Nachwehen“. Der Mittelfeldspieler war nach den Länderspielen in der Nations League und seinem Urlaub am 8. Juli ins Training eingestiegen.

Die Knie-OP erfolgt insofern überraschend, schließlich absolvierte Goretzka am Samstag bei der Team-Präsentation in der Allianz Arena noch eine Trainingseinheit. In dieser Saison bekommt Goretzka mit dem jungen Mittelfeld-Juwel Ryan Gravenberch, der von Ajax Amsterdam verpflichtet wurde, neue Konkurrenz auf seiner Position. Nicht auszuschließen ist zudem, dass der FC Bayern nun einen Transfer von Leipzigs Konrad Laimer forciert. (ck)