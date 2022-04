„Neuer Lewandowski“? Ribéry vergleicht Youngster mit Bayern-Torjäger - „wie alle Champions“

Von: Marcus Giebel

Verhalfen dem FC Bayern zu zahlreichen Titeln: Robert Lewandowski (l.) und Franck Ribéry spielten von 2014 bis 2019 zusammen für die Roten. © CHRISTIAN CHARISIUS/dpa

Für den FC Bayern ist Robert Lewandowski einmalig. Der Pole schnappt sich so manchen Rekord von Gerd Müller. In Italien aber wird ein junger Stürmer bereits mit ihm verglichen.

München - Im Fußball geht doch nichts über Vergleiche. Und zwar nicht irgendwelche. Sondern mit den ganz Großen. So wird irgendwann jeder deutsche Stürmer mit ausgeprägtem Torriecher in Relation zu Gerd Müller gesetzt. Bei Torhütern schien bis vor wenigen Jahren Oliver Kahn das Maß aller Dinge. Dieses Privileg hat sich mittlerweile Manuel Neuer ersprungen, erfaustet und nicht zuletzt erspielt.

Schon bald wird die Suche nach dem neuen Neuer Fahrt aufnehmen. So wie international lauter neue Messis, wahlweise auch Mini-Messis, entdeckt werden - manchmal schon, sobald ein Youngster auf dem Weg zu einem Tor mehr als zwei Spieler umkurvt, bevor er eiskalt vollendet. Die Fußballwelt lechzt förmlich danach, auch nach Lionel Messi wieselflinke und zugleich dribbel- wie abschlussstarke Akteure bestaunen zu dürfen.

Jubel über den Siegtreffer: Dusan Vlahovic sicherte Juventus Turin bei Cagliari Calcio einen Dreier. © ALBERTO PIZZOLI/afp

FC Bayern und Lewandowski: In Italien wird Vlahovic mit dem Weltfußballer verglichen

Wer nicht ganz so klein und wendig ist, aber trotzdem Tore am Fließband produziert, darf sich stattdessen an Robert Lewandowski orientieren. Denn auch wenn es auch manchmal so erscheinen mag: Der Goalgetter des FC Bayern wird nicht jünger.

Wer also kann der neue Lewy werden? Nicht nur für die Roten, sondern für den gesamten Fußball. Die Kollegen der italienischen Sportzeitung Tuttosport haben da so eine Idee und halten damit keinesfalls hinter dem Berg. Im Interview wurde Ex-Bayern-Star Franck Ribéry auf Dusan Vlahovic angesprochen, mit dem er bei der AC Florenz in einer Mannschaft spielte.

Ribéry über Vlahovic und Lewandowski: Lob für „Stärke und Mentalität“

Die Frage lautete: Hat der seit Januar für Juventus Turin spielende Serbe etwas von Lewandowski? Da wollte der französische Routinier in Diensten von US Salernitana natürlich nicht den Spielverderber geben und nannte als Beispiele für gleich ausgeprägte Attribute der beiden Stürmer „die Stärke und die Mentalität“.

Für Ribéry ist Vlahovic „wie alle Champions, ein Arbeiter“. Diese Eigenschaft trifft wohl auf keinen mehr zu als auf Lewandowski, der Pole lebt rund um die Uhr wie ein Profi, für seine Karriere nimmt er viele Opfer in Kauf.

Video: Die fünf teuersten internationalen Wintertransfers mit Vlahovic

Ribéry vergleicht Vlahovic und Lewandowski: „Jeden Tag darauf konzentrieren, sich zu verbessern“

Aber zurück zu seinem möglichen Nachfolger. Ribéry wurde auch gefragt, ob Vlahovic der neue Lewandowski werden könne. Er kann. „Ja, solange er so weiterarbeitet und sich jeden Tag darauf konzentriert, sich zu verbessern“, zählte der einstige Münchner Fan-Liebling die Voraussetzungen auf: „Er muss sich an den Druck bei Juventus gewöhnen, einem Spitzenverein, bei dem man jedes Spiel gewinnen muss.“

Der Anfang bei der „Alten Dame“ lässt sich zumindest ganz gut an. Beim 2:1 gegen Cagliari Calcio am Samstag erzielte der 22-Jährige den Siegtreffer. Es war sein sechstes Tor im Juve-Trikot im 13. Spiel. Vereinsübergreifend steht der zwischenzeitlich auch an der Säbener Straße gehandelte Linksfuß in dieser Saison bei 26 Treffern in 37 Einsätzen.

Vergleich zwischen Lewandowski und Vlahovic: Weltfußballer braucht nach Wechsel Anlaufzeit

Es darf natürlich nicht vergessen werden, dass auch Lewandowski weder Borussia Dortmund noch den FC Bayern im Sturm eroberte. Zu Beginn begleiteten ihn stets Zweifel, doch der Weltfußballer bewies auch immer: Wer ihm Vertrauen schenkt und ein bisschen Geduld mitbringt, wird enorm viel Freude mit Lewandowski haben.

Dazu kann der 33-Jährige als Schnäppchen durchgehen. Der BVB zahlte 2010 nicht einmal fünf Millionen Euro Ablöse an Lech Posen, für den FC Bayern war vier Jahre später wegen des auslaufenden Vertrags nur ein Handgeld nötig.



Heutzutage nur noch selten zu bewundern: Dusan Vlahovic (r.) und Franck Ribéry tragen den Schuhputzer-Jubel vor. © IMAGO / Sportimage

Vlahovic und Lewandowski: Serbe kostete deutlich mehr Ablöse

Da ist Vlahovic seinem potenziellen Vorbild schon weit voraus. Mehr als 80 Millionen Euro mussten die „Bianconeri“ nach Florenz überweisen, die Summe könnte bei entsprechenden Erfolgen noch einmal um zehn Millionen Euro steigen. In dieser Kategorie stellt der Youngster den Superstar also schon deutlich in den Schatten.

Jetzt muss es ihm nur noch gelingen, sich über alle Grenzen hinweg auch einen eigenen Namen im Weltfußball zu machen. Denn der Titel „neuer Lewandowski“ ist dann doch nur bis zu einem gewissen Grad förderlich. Die wirklich großen Fußballer wollen schließlich weit mehr sein als ein Abbild. Auch wenn dieser Vergleich noch so sehr schmeichelt. (mg)