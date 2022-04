Lewandowski pokert um Bayern-Vertrag: Heiße Phase beginnt im Jogginganzug

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Robert Lewandowski hat gerade alle Hände voll zu tun, denn der Stürmer steht beim FC Bayern mitten in den finalen Vertragsverhandlungen. © IMAGO/Moritz Mueller

Robert Lewandowski und der FC Bayern befinden sich in den finalen Verhandlungen. Modisch scheint der Pole neue Wege einzuschlagen.

München - Hinter den Kulissen bereitet sich sowohl die Führungsriege des FC Bayern als auch das Management von Robert Lewandowski auf Hochtouren auf die finalen Vertragsverhandlungen mit dem polnischen Weltfußballer vor. Die entscheidende Frage: Schaffen es die Parteien, die am 30. Juni 2023 auslaufenden Arbeitspapiere in diesem Sommer zu verlängern? Oder trennen sich schon bald die Wege von Lewandowski und dem Rekordmeister?

FC Bayern: Lewandowski-Abgang würde Haushaltskasse schmeicheln

Nach wie vor gilt der FC Barcelona als heißer Abnehmer für den Stürmer, für den die Münchner – wie jetzt durchsickerte – mindestens 40 Millionen Euro Ablöse fordern würden. Angesichts eines geschätzten Jahresgehalts von knapp 25 Millionen Euro (das im Falle einer Vertragsverlängerung sicher nicht weniger werden würde), hätten die Bayern-Verantwortlichen auf einen Schlag mehr als 60 Millionen Euro mehr in der Haushaltskasse. So viel Ablöse soll RB Leipzig in etwa für Christopher Nkunku (24) vorschweben.

Barcelona und Präsident Joan Laporta machen dem Vernehmen nach wirklich ernst, was einen möglichen Lewandowski-Transfer betrifft. Nicht umsonst reist Berater Pini Zahavi laut polnischen Medienberichten am 27. April zu seinem alten Freund Laporta und einen Tag später weiter nach München. Der Lewandowski-Poker geht in die heiße Phase.

Jogginganzug statt Bayern-Trikot: Lewandowski propagiert Lässigkeit

Doch einer bleibt dabei cool: Lewy selbst. Zumindest, wenn man seine Aktivitäten in den sozialen Medien verfolgt. Dort präsentiert sich der Pole in den letzten Tagen regelmäßig mit dunkler Sonnenbrille und extravaganten Jogging­anzügen. Während Lewandowski in der Öffentlichkeit seine Lässigkeit propagiert, ist ihm die Leichtigkeit auf dem Platz in den vergangenen Wochen etwas abhandengekommen.



Auffällig: Vor der öffentlichen Einheit am Dienstag nahm sich Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (34) seinen Stürmer zur Seite, sprach mit ihm, machte Scherze und schickte ihn mit einem Klapps auf den Po zum Trainieren.