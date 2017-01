Fragwürdiger „Like“: Liebäugelt Vidal etwa ernsthaft mit einem Chelsea-Wechsel?

Umworbener Chilene

Bald wieder vereint? Bayerns Arturo Vidal und Chelsea-Coach Antonio Conte (hier beide in Diensten von Juventus Turin).

Dubai - Arturo Vidal urlaubte zwischen den Jahren mit seiner Familie im fernen Dubai. Nach seiner Rückkehr an die Säbener Straße dürfte er den Bayern-Verantwortlichen einige unbequeme Fragen beantworten müssen.

Zwischen Dubai und München liegen mehr als 6.000 Kilometer. Bayern-Star Arturo Vidal schaffte es dennoch aus der Entfernung für Wirbel an der Säbener Straße zu sorgen.

King Arturo gefällt das

Der Grund ist ein Like, das der Chilene bei Instagram vergeben hat. Dabei geht es um den folgenden Post im sozialen Netzwerk:

TRANSFER WINDOW: Conte wants Vidal reunion, apparently Conte wants some big name players to bulster his squad going into the final half of the season. • Do u want Vidal at Chelsea??? • #Chelsea #CFC #Blues #COYB Ein von Chelsea & Socceroos Fanpage (@famouscfc) gepostetes Foto am 1. Jan 2017 um 10:51 Uhr

Die britische Fanseite famouscfc fragt unter einem Bild, das Vidal mit Antonio Conte zeigt, was die Fans von einem Wechsel Vidals zu Contes jetzigem Arbeitgeber Chelsea FC halten würden. Kurios: Ausgerechnet Vidal selber gefällt dieses Bild. Sieht also ganz so aus, als könnte sich der 29-Jährige einen Wechsel auf die Insel vorstellen.

Wechselgerüchte halten sich hartnäckig

Seit Wochen wird über einen möglichen Vidal-Wechsel zum Tabellenführer der englischen Premier League spekuliert. Weder der FC Bayern noch Vidal selber haben den Gerüchten bisher einen Riegel vorgeschoben. Und Vidal gilt als einer, der ständige neue Herausforderungen sucht. Dazu kommt, dass Conte als Förderer des Chilenen gilt. Beide verstehen sich - und der Italiener macht keinen Hehl daraus, dass er Vidal gerne an der Stamford Bridge begrüßen würde.

Instagram-Like als Beweis?

Freilich ist ein Instagram-Like kein Indiz für einen Wechsel. Vor allem nicht, weil überhaupt nicht klar ist, ob Vidal seine Social-Media-Aktivitäten selber abwickelt oder ob das von einer Agentur übernommen wird. Fakt ist dennoch: Für Bayerns Mittelfeldstar dürfte die Rückkehr aus dem warmen Dubai nach München eher kühl ausfallen.

