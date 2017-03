FCB light gegen Köln? Ancelotti: „Haben keine 100 Prozent Energie“

München - Die Reise in die Karnevalshochburg zum 1. FC Köln steht unter dem Münchner Motto: Schluss mit lustig. Denn am Samstag kommt der FC Bayern!

Schön, dass alle gut drauf sind. Die Kölner, weil Fasching (ja richtig: Fasching!) war. Und Carlo Ancelotti, weil er Carlo Ancelotti heißt und immer gut drauf ist. Ist man ja von seinen Vorgängern an der Säbener Straße nicht unbedingt gewohnt. Aber sei’s drum. Carletto jedenfalls freut sich auf Kölle. Auf die Jecken, auf den Dom und den FC. Dass er an die Geißböcke nur bedingt gute Erinnerungen hat, konnte seine Stimmung auch nicht trüben. „Ich war 1982 in Köln“, so der Mister am Freitag zu Beginn der Geschichtsstunde (die Pressekonferenz im Ticker zum Nachlesen). „Dort habe ich gegen Bonhof gespielt. Es war ein sehr schweres Spiel, wir haben 0:1 verloren.“ Carlo grinste. Und fügte an: „Zu Hause haben wir aber 2:0 gewonnen.“ Denselben Spielverderber will Ancelotti nun am Samstag (15.30 Uhr, bei uns im Live-Ticker) mimen. Die Reise in die Karnevalshochburg steht unter dem Münchner Motto: Schluss mit lustig. Denn am Samstag kommt der FC Bayern!

So weit die Theorie. Die Praxis sieht schon etwas kniffliger aus. Der Grund: Dienstag. Da geht es in London um den Einzug ins Viertelfinale. Und auch wenn der Mister sagt, dass das „wichtigste Spiel“ am Samstag stattfindet und das Ding gegen die Gunners bereits halb geritzt ist, so wird es Rotationen geben. Und dann wurde Ancelotti plötzlich richtig unlustig. „Der Schlüssel gegen Schalke war die Intensität gleich zu Beginn“, so der 57 Jahre alte Fußballlehrer. „Manchmal ist das aber nicht möglich. Morgen haben wir keine einhundert Prozent Energie und können vielleicht nicht so aggressiv sein.“

FCB light also? Kann gut sein. Grund zur Sorge? Aber nicht doch. Haben die vergangenen Spiele etwas gezeigt, dann, dass Ancelotti weiß, was er da tut. Und zwar auch dann, wenn das vor der Partie nicht danach klingt. Stichwort Anthony Modeste: 17 Tore hat der Franzose bisher für die Kölner in der Liga geschossen. Vier davon in den vergangenen fünf Partien. Was will der Italiener gegen ihn unternehmen? Gegebenenfalls eine Sonderbewachung anordnen? Ein gewisser Pep Guardiola wäre an dieser Stelle wohl in einen Monolog verfallen. Er hätte sämtliche Seiten des Köln-Knipsers beleuchtet. Hätte seine Stärken und Schwächen aufgezählt. Und wäre zu dem Entschluss gekommen, dass Modeste echt super sei. Nein. Supersupersuper. Und Carlo? Auf die Frage nach individueller Bewachung sagte er: „Nein.“ Weshalb? „Weil wir verteidigen wie immer.“ Grazie, lächeln, nächste Frage.

Es ist kuschelig aktuell an der Säbener Straße. So sehr, dass sich Franck Ribéry an die Kuschel-Zeiten unter Heynckes erinnert fühlt. An die Triple-Zeiten. Ein Wort, das bei Carlo leichten Juckreiz hervorruft. „Wenn ich dieses Wort höre, berühre ich alles Mögliche. In Italien sagt man, dass viel Lob später auch viele Probleme bedeutet.“ Sagte er. Und grinste. Ein gutes Zeichen.

Die besten Sprüche von Köln-Coach Peter Stöger

„Ich habe dem Linienrichter meine Brille angeboten. Aber auch das hat er nicht gesehen.“

„Als die Spieler aus der Kabine raus waren, habe ich mit aller Wucht in den nächstbesten Metallkoffer getreten. Danach habe ich mich beim Zeugwart entschuldigt.“

„Mehr Hand geht nicht. Aus 50 Metern habe ich’s gesehen. Hand wird in Köln anders bewertet, ist okay so.“

„Wenn man in Köln nicht permanent von etwas träumen würde, wäre die Stadt nicht so cool, wie sie ist!“

„Klar kann es sein, dass du vor dem Rosenmontagszug verlierst und die Leute die Kamelle auf den Wagen zurückwerfen.“

„Ich habe in den letzten Tagen etwas mit mir gehadert, weil ich gefühlt der einzige Mitteleuropäer bin, der kein Angebot aus China oder Japan bekommen hat.“ (Quelle: www.express.de)

José Carlos Menzel López