PK-Ticker: Ancelotti verrät Zeitpunkt für Boateng-Comeback

Carlo Ancelotti spricht über das Spiel am Samstag gegen Hertha BSC.

München - Nach der Champions-League-Gala gegen den FC Arsenal wartet nun wieder der Liga-Alltag. Wie stimmt Carlo Ancelotti den FC Bayern auf Hertha BSC ein? Die Pressekonferenz mit dem Italiener gibt‘s hier im Ticker zum Nachlesen:

Carlo Ancelotti hat auf der Pressekonferenz am Freitag über den glanzvollen Sieg gegen Arsenal, das bevorstehende Spiel bei Hertha BSC und die Personalsituation beim FC Bayern gesprochen.

Der Trainer hat sich über das 5:1 in der Champions League gefreut, aber nicht außerordentlich gefeiert.

Ancelotti warnt davor, Hertha zu unterschätzen.

Der Coach hat sich für Thomas Müller und seinen Treffer gegen Arsenal gefreut. Eine Entweder-Oder-Situation mit Thiago sieht Ancelotti nicht: „Es können auch beide spielen.“

Franck Ribéry und Jerome Boateng machen Fortschritte. Der Franzose könnte im nächsten Heimspiel gegen Hamburg wieder eine Option sein, bei Boateng dauert es noch etwas länger.

Die Pressekonferenz im Ticker zum Nachlesen

12.49 Uhr: Und das war‘s auch schon wieder. Die Pressekonferenz ist beendet, schließlich wartet ja noch das Abschlusstraining und später der Abflug nach Berlin.

12.48 Uhr: Verdrängt Boateng Martinez aus der Abwehrzentrale und damit der Startelf? „Ich weiß, dass Martinez auch im Mittelfeld spielen kann. Das könnte auch eine Option sein.“

12.47 Uhr: Also ist Boateng eher kein Kandidat fürs Rückspiel gegen Arsenal (7. März)? „Wir müssen sehen, wann er wieder mit Körperkontakt spielen kann. Seine Verfassung ist gut, aber wir müssen abwarten.“

12.46 Uhr: Warum war die Leistung gegen Arsenal besser? „Wenn es ein K.o.-Spiel ist, dann ist die Motivation höher. Die Taktik war die gleiche. Die Spieler wissen, was sie zu tun haben.“

12.45 Uhr: Hat Boateng überhaupt einen Platz in der Innenverteidigung? „Boateng ist sehr wichtig für die Mannschaft. Die Spieler wissen, dass nicht immer alle gleichzeitig spielen können.“

12.43 Uhr: Wird Kimmich Lahms Nachfolger? „Kimmich kann sowohl Rechtsverteidiger als auch im Mittelfeld spielen. Er hat die Qualität, um auf vielen Positionen zu spielen. Er hat einen starken Charakter. Ich liebe Spieler mit großer Professionalität. Kimmich hat sie.“

12.41 Uhr: Wie steht es um Franck Ribéry? Ancelotti: „Er arbeitet noch individuell. Aber ich denke, nächste Woche kann er bei uns mitrainieren. Auch Boateng kann wieder bei uns mitmachen, auch wenn er Körperkontakt noch vermeiden muss. Ribéry kann gegen Hamburg (25. Februar) oder Schalke (Pokal, 1. März) spielen. Bei Boateng dauert es zirka noch drei Wochen.“

12.39 Uhr: Beschäftigt ihn das Schicksal von Arsenal-Coach Wenger? „Nein, damit beschäftige ich mich nicht. Arsene ist ein großer Trainer, er kann Arsenal oder jedes andere Team trainieren.“

12.38 Uhr: Frage nach Thomas Müller. Ancelotti: „Thomas war nach seinem Tor zufrieden, wie alle Personen beim FC Bayern. Für mich ist Thomas auch dann wichtig, wenn er nicht trifft. Er ist immer wichtig. Seine Persönlichkeit ist wichtig für uns.“

12.37 Uhr: Hat er den Sieg gegen Arsenal gefeiert? „Nein, es gab keine Feier. Ich habe genug Erfahrung. Ich bin nicht soo glücklich, wenn wir gewinnen, aber ich bin auch nicht soo traurig, wenn wir verlieren.“

12.36 Uhr: Frage nach der Qualität des Rasens in Berlin. Ancelotti: „Wenn der Platz in gutem Zustand ist, ist es besser. Aber Hertha hat das selbe Problem, wenn der Rasen schlecht ist.“

12.35 Uhr: Frage nach den Leistungsunterschieden zwischen Liga und Champions League. Ancelotti: „Wir haben auch in der Bundesliga schon manchmal sehr gut gespielt. Aber natürlich wollen wir immer wie gegen Arsenal spielen. Aber nicht immer ist das möglich.“

12.33 Uhr: Eine Frage zur Qualität der Hertha. Ancelotti: „Hertha ist ein starker Gegner. Wir müssen morgen sehr konzentriert sein. Die Bundesliga ist ein anderer Wettbewerb!“

12.32 Uhr: Hat Thomas Müller seinen Platz an Thiago verloren? „ "Thiago ist keine Alternative für Müller. Thiago ist ein komplett anderer Spieler. Vielleicht spielen morgen gegen Hertha auch beide. Ich kann nur elf Spieler aufs Feld schicken und manchmal sitzt ein Spieler auf der Bank, aber die Spieler gehen damit sehr professionell um."

12.32 Uhr: So die PK hat begonnen. Zunächst die Frage, ob rotiert wird? Ancelotti: „Wir werden nach dem Training sehen. Ich muss die Verfassung meiner Spieler bewerten und danach entscheide ich über die Aufstellung. Vielleicht gibt es einige Rotationen im Vergleich zu Mittwoch.“

12.29 Uhr: Was eventuell den Bayern etwas Respekt einflößen könnte, ist die Heimbilanz der Hertha: Momentan sind die Berliner das heimstärkste Team der Liga, acht von neun Partien gewann das Team von Pal Dardai vor heimischem Publikum.

12.27 Uhr: Jeder weiß, dass es für Robert Lewandowski keinen adäquaten Ersatz im Kader des FC Bayern gibt. Doch offenbar ist der Rekordmeister jetzt in Carlo Ancelottis Heimat Italien auf einen Angreifer gestoßen, der eine Weltkarriere vor sich hat. Allerdings würde der junge Mann 100 Millionen Euro kosten.

12.24 Uhr: Noch ist alles ruhig im Presseraum an der Säbener Straße. Daher bleibt Zeit für etwas Statistik: Die vergangenen elf Partien gegen die Hertha hat der FC Bayern alle gewonnen. Da kann man schon fast von Lieblingsgegner sprechen.

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zur Spieltags-Pressekonferenz mit Bayern-Coach Carlo Ancelotti! Am Samstag treten die Münchner in Berlin gegen Hertha BSC an.

Vorbericht

Spätestens am Mittwochabend hatte Carlo Ancelotti all seine Kritiker überzeugt: Dank des 5:1-Erfolgs im Hinspiel gegen den FC Arsenal, ist dem FC Bayern und seinem italienischen Trainer der Einzug ins Viertelfinale der Champions League kaum mehr zu nehmen. Wenn‘s drauf ankommt, so das Statement der Münchner, ist der FC Bayern zur Stelle - zum großen Teil auch ein Verdienst von Ancelotti.

„Carlo ist ein fantastischer Trainer, der nachgewiesen hat, aus einzelnen Spielern Mannschaften zu formen“, schwärmte Präsident Uli Hoeneß. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hält den Führungsstil von Ancelotti ebenfalls für goldrichtig: „Wir wären ja verrückt, wenn wir hier unruhig auf unserem Hintern hin- und herwackeln, weil wir vielleicht mal in Bremen oder Freiburg nur mit einem Tor Unterschied gewonnen haben“, erklärte Rummenigge.

Am Samstag nun kann Ancelotti nachweisen, dass er es schafft, sein Team nicht nur für die europäischen Höhepunkte, sondern auch für den Ligaalltag auf Erfolg zu trimmen. Um 15.30 Uhr tritt der Rekordmeister in Berlin gegen die heimische Hertha an. Wie bereitet Ancelotti seine Mannschaft darauf vor? Wird er rotieren, um seinen Stammkräften eine kleine Pause zu gönnen? Sind Franck Ribéry oder gar Jerome Boateng wieder eine Option?

Antworten auf diese und noch mehr Fragen gibt es hoffentlich auf der Pressekonferenz ab 12.30 Uhr, wenn der Coach den Medienvertretern Rede und Antwort steht. Wir berichten wie gewohnt im Live-Ticker!