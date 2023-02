FC Bayern bereit für PSG: Lockerer Erfolg gegen Bochum – Entwarnung bei Müller

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern feiert den ersten Heimsieg im Jahr 2023. Am Samstag war der VfL Bochum in der Allianz Arena zu Gast. Die Partie zum Nachlesen Ticker.

Update vom 11. Februar, 19.50 Uhr: Doch keine Sorge um Thomas Müller! Der Bayern-Star wurde zur Pause nur aus Sicherheitsgründen ausgewechselt. „Leicht angeschlagen an der Wade“, sagte der 33-Jährige in der Mixed Zone: „Ohne Probleme, würde ich sagen“. Einem Einsatz gegen PSG steht also nichts im Weg.

Thomas Müller musste zur Pause gegen den VfL Bochum in der Pause raus. © IMAGO/Eduard Martin

FC Bayern München - VfL Bochum 3:0 (1:0)

FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt - Goretzka - Gnabry, Musiala (ab 67. Blind), Sané (ab 77. Ibrahimovic), Cancelo (ab 60. Coman) - Müller (ab 46. Davies), Choupo-Moting (ab 67. Tel) VfL Bochum: Riemann - Janko, Ordets, Masovic, Stafylidis - Kunde, Losiala - Zoller, Förster (ab 46. Förster), Antwi-Adjei (ab 67. Holtmann)- Hofmann ab 67. Ganvoula) Tore: 1:0 Müller (41.), 2:0 Coman (64.), 3:0 Gnabry (74./Foulelfmeter)

+++ Fazit: Verdienter Erfolg des FC Bayern, der heute gegen harmlose Bochumer am Ende sogar noch Kräfte schonen konnte. Müller, Coman und Gnabry sorgte für die Treffer der Münchner, die nun gewappnet sein dürften für die CL-Kracher am Dienstag bei PSG. +++

90.+2 Minute: Aus! Ende! Vorbei!

90. Minute: Nochmal Tel, der wunderbar von Goretzka ins Spiel gebracht wird, aber dann schwach abschließt. Es gibt lediglich zwei Minuten Nachspielzeit.

85. Minute: Gibt‘s noch das 4:0? Ibrahimovic und Coman haben den nächsten Treffer auf dem Fuß, aber beiden gelingt das Tor nicht.

82. Minute: Die Partie ist entschieden hier. Die Südkurve stimmt den Beckenbauer-Klassiker „Gute Freunde kann niemand trennen“ an und die Bochum-Fans singen mit.

FC Bayern gegen Bochum jetzt live: Gnabry wird gefoult und trifft! FCB erhöht auf 3:0

74. Minute: TOOOOOOOOOR! Die Entscheidung! Gnabry dribbelt von links in den Strafraum, wird dabei von Janko gelegt. Klare Sache: Elfer. Der Gefoulte tritt selbst an und verwandelt sicher zum 3:0 für den FC Bayern.

67. Minute: Schonung für PSG? Blind und Tel kommen für Musiala und Choupo-Moting.

FC Bayern gegen Bochum jetzt live: Traum-Angriff! Coman erhöht auf 2:0 © IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

FC Bayern gegen Bochum jetzt live: Traum-Angriff! Coman erhöht auf 2:0

64. Minute: TOOOOOOOOOOR! Ist das stark gespielt! Sané nimmt auf links Tempo auf, spielt quer auf Goretzka, der Musiala mitnimmt. Der Youngster sieht Coman rechts draußen und spielt ihn schön frei, von dort schließt der Franzose flach ab – durch die Hosenträger von Riemann!

61. Minute: Der Rekordmeister drängt auf die frühe Entscheidung! Klar, mit PSG am Dienstag im Hinterkopf will man hier möglichst wenig Kräfte verpulvern. Derweil kommt Coman nun für Cancelo.

53. Minute: Die Flanken von Cancelo sind wahrlich eine Augenweide! Der Portugiese kommt nach der Davies-Einwechslung nun über rechts und schnibbelt den Ball wunderbar ins Zentrum, wo Choupo-Moting aber dne Kopfball zu hoch ansetzt.

FC Bayern gegen Bochum jetzt live: Müller trifft und muss raus! FCB führt knapp

46. Minute: Weiter geht‘s in der Allianz Arena! Zwei Wechsel gab es. Thomas Müller blieb in der Kabine, für ihn ist Alphonso Davies im Spiel. Bei Bochum ersetzt Stöger Förster.

+++ Halbzeit-Fazit: Der FC Bayern ist hier klar spielbestimmend und steht defensiv gut. Nur im letzten Drittel fehlt ein wenig die Genauigkeit und die Zielstrebigkeit. So war es Thomas Müller, der eine groben Patzer der Bochumer Defensive schlitzohrig ausnutzt und kurz vor der Pause zur absolut verdienten Führung traf. +++

45.+1 Minute: Dann ist auch Halbzeit in der Allianz Arena.

FC Bayern gegen Bochum jetzt live: Müller trifft und muss raus! FCB führt knapp © IMAGO

FC Bayern gegen Bochum jetzt live: Typischer Müller! FCB führt kurz vor Pause

41. Minute: TOOOOOOOOOOR! Da ist die Führung für den FC Bayern! Kapitän Müller beweist sein Näschen, in dem er einem Befreiungsschlag hinterhergeht. Das Rückspiel von Janko auf Riemann kommt zu kurz und Müller geht dazwischen. Zunächst kann Riemann noch dazwischen spitzeln, doch im zweiten Versuch bringt der Ur-Bayern das Ding im Kasten unter.

35. Minute: Doppelchance! Erst verhindert Riemann nach schöner Sané-Aktion den Treffer von Choupo-Moting, den Nachschuss bekommt Gnabry dann auch nicht im Tor unter, weil der Bochum-Keeper zur Stelle ist. Gelingt dem Rekordmeister vor der Pause noch die Führung?

27. Minute: Jetzt ist bald knapp eine halbe Stunde gespielt, einen Treffer hat der FC Bayern aber immer noch nicht erzielt. Die eine oder andere Möglichkeit gab‘s bereits, aber die konnte nicht genutzt werden. Gut ist: Defensiv ließen die Münchner auch nix zu! Goretzka spielt auffällig stark als alleiniger Sechser.

FC Bayern gegen Bochum jetzt live: Typischer Müller! FCB führt kurz vor Pause © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

18. Minute: Die Bayern spielen gefällig nach vorne hier! Cancelo hat auf links ganz viel Platz und bringt eine gefühlvolle Flanke, am zweiten Pfosten setzt Choupo-Moting den Kopfball aber ganz knapp neben das Tor. Kurz darauf hat der Neuzugang selbst die Chance. Also ein Bayern-Tor liegt hier definitiv in der Luft.

11. Minute: Ansprechende Anfangsphase der Bayern, die hier mit einer Art Doppelspitze agieren, die Müller und Choupo-Moting heißt. Sané auf der Zehn dahinter und Goretzka teilt sich mit Musiala das Zentrum. Spannende taktische Variante von Nagelsmann.

FC Bayern gegen Bochum jetzt live: Immer wieder Sané! FCB dominant – aber ohne Tor

FC Bayern gegen Bochum jetzt live: Sané lässt frühe Führung liegen © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

5. Minute: Erste gute Möglichkeit für die Bayern. Sané taucht frei im Strafraum, aber anstatt abzuschließen, schlägt er noch einen Haken und verliert so die Kugel. Da wäre gleich mehr drin gewesen. Kurz darauf kommt Musiala nach einem schönen Angriff zum Abschluss. Aber kein Problem für Riemann.

1. Minute: Nach einer Schweigeminute für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien geht‘s los. Anpfiff zwischen dem FC Bayern und dem VfL Bochum! Der Ball rollt in der Allianz Arena.

Thomas Müller will gegen Bochum mit dem FC Bayern den ersten Sieg im Jahr 2023 in der Allianz Arena. Die Party im Live-Ticker. © IMAGO/Christian Schroedter

Update vom 11. Februar, 15.24 Uhr: Tolle Geste vor dem Anpfiff! Aufgrund der Fanfreundschaft zwischen den Bayern und Bochum haben beide Fan-Kurven eine tolle Choreo gestartet – und nun läuft auch noch Herbert Grönemeyer mit „Bochum“, während beide Kurven inbrünstig mitsingen. Gänsehaut!

Update vom 11. Februar, 15.20 Uhr: In wenigen Minuten wird die Partie zwischen dem FC Bayern und dem VfL Bochum in der Allianz Arena angepfiffen. Wir sind schon ganz heiß!

Update vom 11. Februar, 15.06 Uhr: Trainer Nagelsmann war gerade eben noch schnell bei Sky zugeschaltet. Da ging es natürlich um da Thema Neuer. „Die Causa Manuel Neuer ist nicht geschlossen. Die Thematik ist geschlossen“, so der Coach vor dem Bochum-Spiel: „Wir müssen nach vorne schauen. Ich erwarte von ihm, dass er das Team und mich unterstützt. Da gilt es jetzt, einen Haken dran zu machen. Es geht darum, dass er fit wird. Fußball ist ein Teamsport. Die Zukunft ist für Manu sehr wichtig, für mich sehr wichtig und vor allem für den FC Bayern sehr wichtig.“

Update vom 11. Februar, 15 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist heute übrigens Matthias Jöllenbeck. Derweil sind die Bayern-Stars zum Warmmachen auf dem Rasen erschienen – und sofort ist die Stimmung in der Allianz Arena richtig gut. Thomas Müller war übrigens der Erste, der auf den Rasen kam.

Update vom 11. Februar, 14.34 Uhr: Joshua Kimmich fehlt aufgrund seiner Gelb-Roten Karte beim VfL Wolfsburg. Ryan Gravenberch hat weiterhin Knieprobleme und steht deswegen nicht im Kader.

Julian Nagelsmann bringt Serge Gnabry gegen den VfL Bochum. Der Live-Ticker. © IMAGO / Kirchner-Media / eu-images

FC Bayern gegen Bochum jetzt live: Startelf-Überraschung! Nagelsmann bringt Gucci-Gnabry

Update vom 11. Februar, 14.24 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Etwas überraschend bringt Julian Nagelsmann Serge Gnabry von Beginn an und lässt Kingsley Coman auf der Bank. Auch Alphonso Davies schaut zunächst zu, dafür startet Neuzugang Joao Cancelo.

Erstmeldung vom 11. Februar, 13.30 Uhr:

München – Es rumort noch immer beim FC Bayern. Zwar hat das Team von Julian Nagelsmann sportlich in den vergangenen Wochen wieder in die Spur gefunden.

Julian Nagelsmann hofft, dass das Thema Manuel Neuer nach dem Spiel gegen den VfL Bochum ruht. © IMAGO/Christian Schroedter

FC Bayern gegen Bochum heute live: Nagelsmann-Aufregung vor Anpfiff

Das Interview von Kapitän Manuel Neuer hallt aber immer noch nach. Klar, dass sich Trainer Nagelsmann dazu vor dem Spiel gegen den VfL Bochum nochmal äußern muss. Auf der PK am Freitag bat er die Journalisten: „Ich weiß und kann nachvollziehen, dass das ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Ich bitte euch aber, das einfach ruhen zu lassen.“

Aber ob das so einfach geht, wenn solche Äußerungen fallen: „Je größer der Club, um so mehr Haie schwimmen um dich rum“, sagte Nagelsmann am Freitag zur Verpflichtung vom Torwarttrainer Rechner: „Und da ist es nicht schlecht, wenn du im Schwarm in der Mitte bist und außen sind noch ein paar Pufferfische. Es ist sinnvoll, Leute zu haben, die ähnlich denken“.

Erster Heimsieg? Rekordmeister will gegen Bochum ersten Dreier 2023 in der Arena holen

Rein sportlich ist die Generalprobe des FC Bayern ohne den gesperrten Joshua Kimmich vor dem Knaller-Duell in der Champions League bei Paris Saint-Germain am Dienstag wichtig. Zudem wollen die Münchner endlich den ersten Sieg in der Allainz Arena in diesem Jahr einfahren.

Gegen den 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt gab es jeweils nur ein 1:1 – gibt‘s heute gegen den VfL Bochum den ersten Dreier? (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak