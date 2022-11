Musiala wie Messi: Bayern-Star ist Deutschlands große WM-Hoffnung

Von: Hanna Raif

Teilen

Unter den Bayern-Stars wird ein Youngster zuletzt besonders gefeiert: Jamal Musiala. Besondere Ehre wurde ihm jetzt zuteil in Form einer Aussage von Lothar Matthäus.

München - Ab in die Wüste! Die Nationalspieler machen sich an diesem Montag auf den Weg in Richtung WM in Katar – vor allem über einen Mitreisenden dürften sich alle deutschen Fußballfans freuen: Jamal Musiala. Zwei geniale Vorlagen verbuchte der 19-Jährige beim 2:0 auf Schalke, in dieser Form entwickelt er sich immer mehr zum Schlüsselspieler für Nationaltrainer Hansi Flick. Dessen beruhigende Erkenntnis: Das Wüstenabenteuer mit der Mission fünfter Stern kann beginnen.

FC Bayern: Musiala entwickelt sich immer mehr zum Schlüsselspieler

Das sehen auch die Spieler so, Ilkay Gündogan sagte zum Beispiel vor dem Treffen mit den Kollegen am Sonntag in Frankfurt: „Ich sehe keine Nation, die uns meilenweit voraus wäre. Ich erwarte, dass wir ein sehr gutes Turnier spielen.“

Und das hat – natürlich – auch mit Musiala zu tun. Als „Zauberei“ bezeichnete Lothar Matthäus den Auftritt des Nationalspielers – und schob hinterher: „Das ist ­Messi-like.“ Damit meinte der Sky-Experte die beiden Assists, mit denen Musiala mal wieder einen großen Anteil am Bayern-Sieg – dem zehnten hintereinander – hatte. Das 1:0 durch Serge Gnabry legte er per Hacke auf, beim 2:0 bediente er Eric Maxim Choupo-Moting nach einem Konterlauf mustergültig. Wäre sein 3:0 nicht wegen Abseitsstellung aberkannt worden, hätte es in keinem Rückblick auf sein mehr als überragendes Fußball-Jahr gefehlt. Dieser junge Mann, betonte Matthäus, dürfe den FC Bayern „nie verlassen“. Für den ehemaligen Weltfußballer ist Musiala schon jetzt nicht nur 100 Millionen Euro wert, sondern – Achtung! – „eine Viertelmilliarde“.

WM 2022: Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars Fotostrecke ansehen

FC Bayern: Die Zahlen bekräftigen Matthäus‘ schmeichelnde Worte über Musiala

Die Erfahrung lehrt: Wenn ein Lothar Matthäus ins Schwärmen kommt, schwärmt ein Lothar Matthäus. Allerdings bekräftigen auch die Zahlen die schmeichelnden Worte des 61-Jährigen.

Seit Samstag ist Musiala mit neun Toren und sechs Assists alleiniger Topscorer der Liga, war wettbewerbsübergreifend in 22 Spielen an 21 Bayern-Toren beteiligt, zudem wird er als erster Teenager mit 100 Spielen für den FC Bayern gelistet. Manuel Neuer wollte ihn daher aus gutem Grund nicht mehr als „Juwel“ bezeichnen, sondern lieber als „geschliffenen Diamanten“. Der Kapitän fügte hinzu: „Er ist Gold wert für uns.“ Und soll das auch bei der WM in Katar sein.

FC Bayern: Neuer bezeichnet Musiala als „geerdet“

Wer mit 19 Jahren als „Schlüsselspieler“ (Neuer) zu einem großen Turnier fährt, hat eine große Last zu schultern. Aber Musiala wirkt keineswegs so, als könne sie ihn auch nur ansatzweise erdrücken.

Als „geerdet“ bezeichnete ihn Neuer, Nagelsmann ergänzte: „Er hört zu, will sich entwickeln.“ Auf Schalke hatte der Coach den Offensivspieler mal auf der Sechs eingesetzt. Seinem Drang zum Tor tat das keinen Abbruch – im Gegenteil. Musiala tauchte immer wieder vorne auf und setzte seine „Schlangenbeine“ (Nagelsmann) gewinnbringend ein. Er rannte und ackerte, eroberte Bälle, passte, zauberte.

Ob im FCB-Dress oder im Trikot des DFB, Musiala überzeugt. © Imago

Jamal Musiala: Nur „eine Verletzung“ kann ihn stoppen

Von einer „herausragenden Hinrunde“ sprach Nagelsmann, schon jetzt hat Musiala bessere Werte als am Ende jeder anderen Saison. Und kaum einer glaubt daran, dass sein Lauf bei der WM unterbrochen werden könnte. „Er wird in Katar und auch danach so weitermachen“, sagte Nagelsmann. Kein Gegner, sondern nur „eine Verletzung“ könne diesen Burschen stoppen: „Sonst wird er weiter so performen.“ Für die deutsche Nationalmannschaft sind das gute Nachrichten, genau wie übrigens die bestechende Form von Gnabry, mit dem Musiala bestens harmoniert.



Neuer ist sich sicher: „Jamal macht auch bei der WM den Unterschied.“ Lothar Matthäus sprach da etwas plakativer: „Das ist Hollywood!“ Also: Vorhang auf – für den Bayern-Messi!