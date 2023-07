Matthäus zeichnet Bayerns Horror-Szenario im Kane-Poker

Zu teuer für die Münchner?

Der FC Bayern räumt Harry Kane bei der Suche nach einem neuen Stürmer absolute Priorität ein. Lothar Matthäus warnt vor einer möglichen Nordlondoner Preissteigerung.

München – Die neue Transfer-Taskforce des FC Bayern legt bei den Sondierungen hinsichtlich eines neuen Stürmers den Fokus auf Harry Kane. Das zweite Angebot für den Wetltklassestürmer soll Tottenham Hotspur bereits abgelehnt haben. Lothar Matthäus rechnet damit, dass die Lilywhites unter Umständen noch an der Preisschraube drehen könnten.

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (29 Jahre) Verein: Tottenham Hotspur (Vertrag bis 2024) Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern: Kostet Harry Kane über 100 Millionen?

Daniel Levy, der auf Spurs-Seite federführend die Verhandlungen in der Causa Kane übernimmt, ist in der Branche als äußerst harter Verhandlungspartner bekannt. Darüber ist auch Matthäus im Bilde, der in seiner Sky-Kolumne schreibt, dass die Spurs-Forderung im dreistelligen Millionenbereich liegt. „Wenn diese Vorstellung nicht erreicht wird, zieht er es durch und gibt Kane nicht ab. Davon gehe ich aus“, so der deutsche Rekordnationalspieler.

Matthäus sieht es als problematisch an, dass die Bayern nach außen das Bild abgeben, Kane mittlerweile zum absoluten Wunschstürmer auserkoren zu haben. Je früher der Transfer über die Bühne gehe, desto besser, meint Matthäus, der Sorge darüber trägt, dass der FCB auf einmal nervös werden könnte. Und sollte Tottenham das mitbekommen, „wird Levy vielleicht sagen: ‚Okay, jetzt kostet er 110 Millionen.‘“ Und genau das wäre das finanzielle Horror-Szenario für den FC Bayern.

+ Lothar Matthäus rechnet damit, dass der FC Bayern bei Harry Kane noch tiefer in die Tasche greifen muss. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

FC Bayern würde mit Harry Kane einen der „besten Stürmer der Welt“ bekommen

Ob sich der deutsche Rekordmeister finanziell tatsächlich derart weit aus dem Fenster lehnen würde, darf durchaus bezweifelt werden. Der Transfer von Min-jae Kim, der unmittelbar vor dem Abschluss stehen soll, schlägt bereits mit etwa 50 Millionen Euro zu Buche. Die zweite bayerische Kane-Offerte lag der Daily Mail zufolge bei 80 Millionen Euro plus Boni – und wurde postwendend abgelehnt.

„Ob Kane diese Summe wert wäre, maße ich mir nicht an zu beurteilen“, wagt sich Matthäus zumindest in der Frage nach der Ablöse nicht ganz aus der Deckung. Der ehemalige Profi, früher selbst einer der besten seines Fachs, bezeichnet Kane aber immerhin als einen der „besten Stürmer der Welt, eine Tormaschine mit einem eiskalten Abschluss. Er ist intelligent, macht gute Laufwege und hat ein gutes Kopfballspiel, aber ob 100 Millionen für einen fast 30-Jährigen das richtige Preisschild ist, darüber kann man diskutieren.“

Rubriklistenbild: © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel