Matthäus vor Topspiel: Union-Spieler nicht gut genug „für die Ansprüche der Bayern“

Von: Stefan Schmid

Teilen

Lothar Matthäus sieht die Qualität der Spieler von Union Berlin als zu schlecht für den FC Bayern an. © IMAGO / ActionPictures und IMAGO / Revierfoto

Vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen Union Berlin und Bayern München ordnet Lothar Matthäus die individuelle Klasse der Berliner deutlich hinter dem FCB ein.

Berlin/München - Am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zu einem Topspiel, das vor der Saison wohl nicht viele auf dem Zettel gehabt haben dürften. Die punktgleichen Eisernen aus Berlin treten am Sonntagabend um 17.30 Uhr beim FC Bayern München an und könnten mit einem Sieg so richtig Spannung in den Titelkampf bringen. Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus äußert sich vor der Begegnung über die Teams und sieht trotz vieles Lobes für die Herausforderer aus der Hauptstadt einen gravierenden qualitativen Unterschied. Zustimmung erhält er von einer Union-Legende.

Spiele Punkte Tordifferenz 1. Borussia Dortmund 22 46 + 18 2. FC Bayern München 21 43 + 40 3. Union Berlin 21 43 + 11 4. RB Leipzig 22 42 + 18

Matthäus sieht „total stabile Mannschaft“, die Bayern fordern wird

Lothar Matthäus, stets bekannt dafür, mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg zu halten, hat auch zum Spitzenspiel einiges beizutragen. Speziell rund um den 1. FC Union Berlin scheint er bestens informiert zu sein, so sieht er den derzeitigen Höhenflug bei den Eisernen nicht als One-Hit-Wonder an. „Für mich hat Unions Höhenflug sehr viel mit Manager Oliver Ruhnert und Trainer Urs Fischer zu tun“, arbeitet er die beiden Verantwortlichen im Interview mit der Bild am Sonntag heraus.

Ruhnert und Fischer sei es auch zu verdanken, dass „eine total stabile Mannschaft geplant und geformt“ wurde, die nun den Rekordmeister aus München herausfordern wird. Ein Zustand, der aus Matthäus‘ Sicht auch in der Zukunft Bestand haben könnte: „Ich traue ihnen sogar zu, dass sie in den kommenden Jahren relativ sicher zu den Top-Sechs gehören.“

Der Kader vom 1. FC Union Berlin der Saison 2022 Fotostrecke ansehen

Union-Spieler für den FCB? Reichen „nicht für die Ansprüche der Bayern“

Das derzeitige Auftreten der Berliner Mannschaft, die unter der Woche den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam mit 3:1 aus der Europa League beförderte, weckt auch Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz. Schon in der Wintertransferphase lockte Titelkonkurrent Borussia Dortmund Rechtsverteidiger Julian Ryerson von der Alten Försterei weg.

Könnte es also auch bald von der Säbener Straße aus zu Kaufangeboten in Richtung Berlin kommen? Nein, denkt Lothar Matthäus, der mit einer provokanten These aufwartet. „Bei allem Respekt: Ich sehe keinen einzigen bei Union, der ein Bayern-Spieler wäre“, so die Knallhart-Analyse. „Ein Trimmel, ein Khedira, ein Knoche? Alles gute Bundesliga-Spieler, nur nicht für die Ansprüche der Bayern“, erklärt Matthäus weiter. Zustimmung dafür gibt es von Union-Legende Torsten Mattuschka, der diese Analyse allerdings nur als Momentaufnahme verstanden wissen will.

Matthäus tippt auf Bayern-Sieg, weil „sie solche Konstellationen lieben“

Bei der Meisterfrage indessen lässt Matthäus keine Zweifel aufkommen. „Mit diesem top besetzten Kader muss Bayern Meister werden. Nicht kann, muss!“, formuliert er auch die Erwartungshaltung an Trainer Julian Nagelsmann. Der hingegen muss sich momentan nicht nur um sein Kerngeschäft kümmern, sondern auch die Disziplinlosigkeiten von Leroy Sané moderieren.

Der Tipp von Matthäus für das Spitzenspiel des FCB gegen Union fällt in Anknüpfung an seine Meisterschaftserwartungen folgerichtig pro Bayern aus: „3:0 für die Bayern. Weil sie solche Konstellationen kennen und lieben und die Qualität haben.“ Mattuschka hofft übrigens auf ein 1:1-Unentschieden, „das wäre Wahnsinn!“ (sch)