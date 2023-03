Nächster Star vor Verlängerung? FC Bayern will Planungssicherheit – „kann schnell gehen“

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Der FC Bayern bastelt an seinem Kader für die Zukunft. Bei einem Spieler will der Klub offenbar Planungssicherheit – eine Vertragsverlängerung steht bevor.

München – Der FC Bayern ist noch in allen drei Wettbewerben voll dabei und darf sich berechtigte Hoffnungen aufs Triple machen. Derweil läuft die Kaderplanung für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Einer, der aktuell leider nicht mithelfen kann, die Triple-Träume zu verwirklichen, ist Lucas Hernandez. Trotz dessen schwerer Verletzung sind die Bayern hochzufrieden mit dem Abwehrspieler und wollen langfristig verlängern.

Name: Lucas Hernandez Geburtsdatum: 14. Februar 1996 (27 Jahre) Verein: FC Bayern München Vertrag bis: 30.06.2024 Marktwert: 50 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern plant Vertragsverlängerung mit Lucas Hernandez

Sportvorstand Hasan Salihamidzic und CEO Oliver Kahn haben ihre Hausaufgaben bereits weitgehend erledigt, was das vorhandene Personal angeht. Bis auf Daley Blind und Leihspieler Joao Cancelo sind alle Profis im FCB-Kader mit einem Vertrag über den Sommer hinaus ausgestattet. Zuletzt machte Brazzo bei Eric Maxim Choupo-Moting Nägel mit Köpfen und einigte sich auf eine Verlängerung des auslaufenden Kontrakts bis 2024.

Neben Choupo läuft auch bei sieben anderen Bayern-Profis das Arbeitspapier bis 2024, darunter auch Lucas Hernandez. Mit dem Weltmeister von 2018 will der FC Bayern offenbar als Erstes Planungssicherheit. Der 27-Jährige fällt derzeit mit einem Kreuzbandriss aus, ein Hernandez-Comeback ist trotz seiner Rückkehr auf den Platz in dieser Saison eher unwahrscheinlich.

Hasan Salihamidzic will den Vertrag mit Lucas Hernandez verlängern. © Michael Weber/Laci Perenyi/Imago

Nächster Star vor Verlängerung? FC Bayern will Planungssicherheit – „kann schnell gehen“

Der FC Bayern hat dennoch Vertrauen, dass Hernandez nach seiner Genesung sein vollständiges Leistungsvermögen zurückerlangt. Vor der bitteren Verletzung war der flexible Abwehrmann in der Innenverteidigung unter Trainer Julian Nagelsmann, der Hernandez nicht unter Druck setzen will, gesetzt.

Die Bayern und Hernandez sollen sich in „sehr guten und positiven Gesprächen“ befinden. „Da kann es tatsächlich schnell gehen, dass Hernandez langfristig beim FC Bayern verlängert“, berichtete Sky-Transfer-Experte Florian Plettenberg am Montag in „Transfer Update – die Show“.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Hernandez-Berater zurückhaltend in Verhandlungen mit dem FC Bayern

Für beide Seiten sei die ausgehandelte Vereinbarung finanziell zufriedenstellend. Die Hernandez-Seite äußerte sich zuletzt noch zurückhaltend in Sachen Vertragsverlängerung.

„Es gibt bislang nichts zu vermelden. Das Allerwichtigste ist jetzt erst mal, dass Lucas wieder richtig gesund wird“, sagte Berater Manuel García Quilón bei Sport1. „Lucas ist einfach nur froh, dass er wieder auf dem Platz sein kann. Die Verletzung war sehr bitter für ihn, umso glücklicher ist er jetzt.“

Rekordtransfer Lucas Hernandez beim FC Bayern vor Ablösung?

Lucas Hernandez ist mit 80 Millionen Euro Ablöse für seinen Wechsel von Atlético Madrid nach München noch immer Rekordtransfer beim FC Bayern. Bahnt sich nun eine teure Verpflichtung an? FCB-Patron Uli Hoeneß kann sich einen 100-Millionen-Transfer beim FC Bayern vorstellen. (ck)