Amazon-Prime-Moderator Hellmann macht sich nach CL-Sieg über FC Bayern lustig

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern feierte am Dienstagabend in Istanbul einen ganz wichtigen Erfolg. Sebastian Hellmann verpasste den Münchnern dennoch einen kleinen Seitenhieb.

München/Istanbul – Zwar war der FC Bayern durchaus gut vorbereitet auf das, was ihn da am Dienstagabend erwarten würde. Zumindest, wenn man Thomas Tuchel am Montag vor dem Spiel in der Champions League gegen Galatasaray Glauben schenken durfte.

Am Ende müssen die Bayern-Stars wohl eingestehen, dass sie einen derartigen Hexenkessel Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park wohl so nicht erwartet hatten. Harry Kane beispielsweise wusste nach dem hart umkämpften 3:1-Sieg über das türkische Top-Team gar nicht, ob sein Gehör nach den 90 Minuten überhaupt noch einwandfrei funktionierte.

Galatasaray - FC Bayern 1:3 Galatasaray: Muslera - Boey, Sánchez, Bardakci, Kazimcan (74. Angelino) - Kaan (80. Ndombele), Torreira - Tete (56. Mertens), Aktürkoğlu (74. Yilmaz), Zaha (75. Ziyech) - Icardi FC Bayern: Ulreich - Mazraoui (78. Sarr), de Ligt, Kim, Davies - Kimmich, Laimer - Sané, Musiala, Coman (83. Tel) - Kane (83. Choupo-Moting) Tore: 0:1 Coman (8.), 1:1 Icardi (30.), 1:2 Kane (73.), 1:3 Musiala (79.)

FC Bayern siegt im Hexenkessel in Istanbul – Kane wurde fast taub

„Es war ein sehr wichtiger Sieg, das ist wirklich ein toughes Stadion“, sagte der englische Nationalspieler nach der Partie im Gespräch bei Amazon Prime Video: „Aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch richtig hören kann. Das Stadion war unglaublich, es war mein erstes Mal hier.“

Und tatsächlich war es ohrenbetäubend, welche Stimmung die 51.776 Zuschauer in Istanbul in 73 Minuten produzierten. Denn erst, als Kane das 2:1 für die Bayern erzielte und die Kräfte der Gastgeber auf dem Platz nachließen, wurden auch die Fans auf den Rängen leiser.

Sebastian Hellmann (l.) sorgte mit seinen Aussagen über den FC Bayern für Gelächter. © IMAGO / Eibner / Shutterstock

Bayern-Stars genießen Stimmung im Istanbuler Stadion: „Schon eine coole Atmosphäre hier“

„Ich liebe diese Stimmung, ich mag das“, zeigte sich Kingsley Coman, der von der UEFA zum Spielers des Spiels gekürt wurde, sichtlich begeistert nach der Partie: „Ich hatte viel Adrenalin in mir, das war klasse.“

Auch Jamal Musiala, der mit dem Assist auf Kane vor dem 2:1 und dem Treffer zum 3:1 abermals in der Königsklasse spielentscheidend in Erscheinung trat (tz-Note 2), zeigte sich angetan von der Stimmung im Rams Park von Istanbul. „Es war schon eine coole Atmosphäre hier, es hat mit sehr gefallen, vor diesen Fans hier zu spielen“, so der Youngster bei Amazon Prime Video: „An diese Partie werde ich mich wegen der Atmosphäre noch lange erinnern.“

Amazon-Prime-Moderator Hellmann macht sich nach CL-Sieg über FC Bayern lustig

Im Anschluss an diesen Satz des Bayern-Stars schaltete der Streaming-Dienst wieder zu Moderator Sebastian Hellmann zurück, der mit den Experten Matthias Sammer, Josephine Henning und Ex-Bayern-Star Nils Petersen die Partie analysieren sollte. Doch Hellmann sah die Musiala-Aussage offensichtlich als verbale Steilvorlage, die er umgehend verwandeln musste.

So sagte der 56-Jährige, der auch für den Pay-TV-Sender Sky moderiert, gut hörbar und live im TV: „Wenn man bei den Heimspielen die Allianz Arena gewohnt ist, dann ist das natürlich ein großer Sprung, muss man sagen.“ Anschließend hörte man Gelächter im Experten-Kreis, ehe Sammer rhetorisch fragte „War das sarkastisch? Das hab ich rausgehört.“

Stadien der EM 2024: Kuriose Namen für die zehn deutschen Arenen Fotostrecke ansehen

FC Bayern schlägt Galatasaray in der Champions League: 131 Dezibel im Stadion von Istanbul

Die Allianz Arena gilt in Deutschland und darüber hinaus gemeinhin nicht als das stimmungsvollste Stadion. Dennoch kann es im Wohnzimmer des deutschen Rekordmeisters hin und wieder mal laut werden. Allerdings ist die Stimmung in der Arena natürlich nichts im Vergleich zu dem, was in Istanbul passiert. Dort wurden bereits 131 Dezibel gemessen. Zum Vergleich: Der Start eines Flugzeugs hat 140 Dezibel.

Dennoch dürfte sich Hellmann mit dieser Aussage vermutlich wenige Anhänger des FC Bayern zu Freunden gemacht haben … (smk)