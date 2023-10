„Wo ist eigentlich Lothar?“ Sky-Kommentator sucht Matthäus während Bayern-Spiel

Von: Patrick Mayer

Lothar Matthäus ist während des Bundesliga-Spiels des FC Bayern in Mainz kurzzeitig verschollen. Bei Sky klärt der Rekordnationalspieler auf.

Mainz – Er war einmal mehr mittendrin: Sky-Experte Lothar Matthäus. Der Rekordnationalspieler analysierte das 3:1 (2:1) des FC Bayern in Mainz in der ersten Reihe. Am Spielfeldrand interviewte er gemeinsam mit Moderator Sebastian Hellmann Münchens Coach Thomas Tuchel.

FC Bayern in Mainz: Kurioser TV-Moment mit Sky-Mann Fuss und Matthäus

Und während des Spiels ordnete er das Geschehen auf dem Platz an der Seite von Kult-Kommentator Wolff-Christoph Fuss ein. Doch: Plötzlich war der 62-jährige Franke weg. Nicht mehr auffindbar. Verschollen. Was war vorgefallen in der MEWA Arena zu Mainz?

„Wo ist eigentlich Lothar Matthäus?“, fragte Fuss bei Beginn der zweiten Halbzeit vor Millionen TV- und Streaming-Zuschauern. Der einstige Bayern-Spieler hatte nicht, wie eigentlich geplant, seinen Platz in der Sky-Kabine eingenommen. Wo war er abgeblieben?

Entwarnung: Matthäus kam doch noch. Fuss zeigte sich entsprechend erleichtert und der einstige Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft klärte über sein Fernbleiben auf. Es hatte mit einem anderen Ex-Münchner zu tun: Jürgen Klinsmann, zwischen 1995 und 1997 Spieler des FC Bayern sowie in der Saison 2008/2009 zeitweise Cheftrainer des deutschen Rekordmeisters.

FC Bayern in Mainz: Sky-Mann Fuss wartet wegen Klinsmann auf Matthäus

„Ich habe mich noch mit Jürgen Klinsmann unterhalten, der ist im Stadion. Danach wollten viele Fans noch ein Selfie machen. Deshalb hat es diesmal länger gedauert“, erzählte Matthäus. Zur Einordnung: Klinsmann ist seit März 2023 Nationaltrainer Südkoreas und beobachtete in der Mainzer Arena Jae-Sung Lee, Angreifer der „Nullfünfer“, sowie Min-Jae Kim, Innenverteidiger der Münchner. Beides südkoreanische Nationalspieler. Matthäus erzählte dem interessierten Fuss, dass es Klinsmann gut gehe, nachdem dieser mit Südkorea jetzt auch Spiele gewinne.

Denn: Der Schwabe hatte in den ersten fünf Länderspielen mit den Asiaten nicht einen einzigen Sieg geholt. Die jüngsten drei Partien wurden dagegen allesamt gewonnen – 1:0 gegen Saudi-Arabien, 4:0 gegen Tunesien und 6:0 gegen Vietnam. Wie es jetzt mit Klinsmann weitergehe, wollte Fuss noch wissen, während unten auf dem Rasen das Spiel zwischen Mainz 05 und den Bayern im vollen Gange war. „Er fliegt jetzt erstmal nach Kalifornien, bleibt dort zwei Wochen“, schilderte Matthäus sein Gespräch mit dem einstigen Bundestrainer.

Lothar Matthäus: Selfies mit den Fans nach Plausch mit Jürgen Klinsmann

Klinsmann lebt schon lange in den USA. Während Matthäus weiter die Samstagabendspiele der Bundesliga für Sky analysieren wird. In Mainz machte er übrigens auch nach Abpfiff Selfies mit vielen Fans. Diesmal ohne Klinsmann, mit dem er 1990 die Weltmeisterschaft in Italien gewonnen hatte. (pm)