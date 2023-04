„Es brennt!“ – Bayern-Trainer Thomas Tuchel schlägt vor City-Rückspiel Alarm

Von: Manuel Bonke

Der FC Bayern hat die Chance auf Wiedergutmachung krachend in den Sand gesetzt. Vor dem Rückspiel gegen Manchester City schlägt Thomas Tuchel nun Alarm.

München – Beim FC Bayern liegen die Nerven nach dem 1:1 (1:0) gegen die TSG Hoffenheim blank – mal wieder. Statt eine Reaktion auf die 0:3-Niederlage in Manchester zu zeigen, legten die Münchner einen blutleeren Auftritt hin.

Emotionen lebte lediglich Vorstandschef Oliver Kahn vor, als Andrej Kramaric in der 71. Minute den Freistoß zum Ausgleich ins Netz setzte und der Titan auf der Ehrentribüne explodierte. Vermutlich musste Kahn seinen Frust über Nacht sacken lassen, erst am Sonntagvormittag tat er seine Analyse via Twitter kund.

Joshua Kimmich zeigt sich nach Hoffenheim-Spiel enttäuscht: „So eine Leistung wie heute, das geht nicht!“

„Wieder nur ein Punkt und der nächste Rückschlag für uns! Ergebnisse und Leistungen wie diese können nicht unser Anspruch sein“, schrieb Kahn. Trotzdem sei man weiterhin Tabellenführer und werde diesen Platz mit aller Kraft verteidigen: „Nun gilt es aber, uns zu 100 Prozent auf das Spiel am Mittwoch zu konzentrieren. Wir müssen alles reinhauen, um das scheinbar Unmögliche noch möglich zu machen.“ Ein klarer Arbeitsauftrag des CEO? Oder nur die Durchhalteparole eines verzweifelten Vorstandsvorsitzenden?

Schwer zu beantworten, denn der FC Bayern bleibt 2023 weiterhin konstant inkonstant – und somit ein Rätsel. „Gerade in der Bundesliga, wo es sehr eng ist und wir jeden Punkt brauchen, da kann ich mir nicht erklären, dass wir heute so eine Leistung auf den Platz bringen“, sagte Joshua Kimmich und ergänzte: „So eine Leistung wie heute, das geht nicht! In keinem Spiel! Nicht am ersten Spieltag in der Bundesliga und vor allem nicht zu so einem Zeitpunkt. Niemals!“

„Es brennt!“ – Bayern-Trainer Thomas Tuchel schlägt vor City-Rückspiel Alarm

Selbst Trainer Thomas Tuchel, der nach dem Auftritt seiner Mannschaft gegen Manchester City trotz der Pleite noch schockverliebt war, wirkte ratlos. „Ich war mir sicher, dass wir ein anderes Gesicht zeigen würden. Das müssen wir erst mal verarbeiten. Das ist auf jeden Fall ein großer Rückschritt von der Leistung und von der Überzeugung her“, haderte Tuchel. Die Probleme bleiben die gleichen: wenig Energie, wenig Tempo, wenig Überzeugung. „Es fehlt uns der Sinn, dass es brennt! Es ist allerhöchste Zeit, dass wir als Mannschaft einen anderen Spirit zeigen!“, wie Tuchel anfügte.

Der neu installierte Fußballlehrer konnte nach der Entlassung von Julian Nagelsmann bisher nicht für Erfolg sorgen. „Summa summarum war es eine enttäuschende Leistung. Die müssen wir selbst erst einordnen. Der Trainer muss das erst einmal schlucken, weil er ganz andere Erwartungen an uns hatte“, meinte Thomas Müller.

FC Bayern gegen Manchester City: Geht‘s nur um Schadensbegrenzung?

Viel Zeit dafür ist nicht, Manchester schwebt einem Damoklesschwert gleich über allem. Abwehrchef Matthijs de Ligt, neben Torschütze Benjamin Pavard derzeit als Einziger mit dauerhaft anständigen Leistungen, flüchtete sich im Hinblick auf das Rückspiel im Königsklassen-Viertelfinale gegen ManCity in Galgenhumor.

Auf die Frage, was für die anstehende Partie am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) Hoffnung macht, antwortete er: „Es geht nicht schlechter als heute: ohne Intensität, ohne Energie, viele technische Fehler. Wir haben noch Glück, dass es beim 1:1 geblieben ist.“

Für Thomas Tuchel geht es jetzt darum, Schadensbegrenzung zu betreiben, die Meisterschaft zu holen und schon jetzt die richtigen Schlüsse für die nächste Saison zu ziehen. (bon)