Vier Zweier und zwei Enttäuschungen: Noten zum wilden Sieben-Tore-Auftakt des FC Bayern

Von: Hanna Raif, Florian Schimak, Manuel Bonke

Der FC Bayern bestritt seinen Auftakt in der Champions League gegen Manchester United. Ein Klassiker im europäischen Fußball. Die Noten und Einzelkritik.

München – Es war alles angerichtet zum Auftakt der Champions League. Herrlichstes Herbstwetter und dann auch noch der FC Bayern gegen Manchester United. Was will man als Fußball-Fan da mehr?

Blöd, dass sich die Partie in den ersten 20 Minuten auf überschaubaren Niveau bewegte. Die Gäste von der Insel hatten zwar die erste nennenswerte Aktion, sodass Keeper Sven Ulreich umgehend gefordert war. Offensiv fanden die Bayern aber zunächst nicht statt, weil sich beide Teams ganz offensichtlich belauerten.

Noten und Einzelkritik zum Spiel des FC Bayern gegen Manchester United

Erst ab der 25. Minute übernahmen die Münchner, die ohne Trainer Thomas Tuchel an der Seitenlinie antreten mussten, das Kommando. Prompt schlug es im United-Kasten ein (28.)! Allerdings war der Schuss von Leroy Sané alles andere als unhaltbar.

Keine vier Minuten später klingelte es wieder, dieses Mal war Andre Onana aber machtlos. Jamal Musiala marschierte über links unnachahmlich in den Strafraum und legte auf Serge Gnabry ab, der zum 2:0 erhöhte (32.). Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.

Harry Kane erzielte mit dem zwischenzeitlichen 3:1 für den FC Bayern seinen ersten CL-Treffer im neuen Trikot. © IMAGO/Nigel Keene

Harry Kane erzielt ersten Champions-League-Treffer für FC Bayern gegen ManUnited

Nach Wiederanpfiff dann umgehend die Kalte Dusche durch Rasmus Höjlund, der im Strafraum schlecht verteidigt wurde und mit einem abgefälschten Schuss den 1:2-Anschlusstreffer (49.) erzielte. Doch die Bayern hatten postwendend eine Antwort parat. Dayot Upamecano köpfte Christian Eriksen den Ball an die Hand, nach VAR-Check gab‘s Elfmeter. Diesen ließ sich Harry Kane für seinen ersten CL-Treffer im Bayern-Trikot nicht entgehen und stellte in der 54. Minute auf 3:1.

In der Folgezeit bestimmten die Hausherren das Spiel und hatten die eine oder andere Chance, um das Ergebnis noch deutlich zu gestalten. In der 87. konnte United in Form von Casemiro den unnötigen 3:2-Anschlusstreffer erzielen, doch kurz vor Abpfiff war dann Super-Joker Mathys Tel zur Stelle und sorgte mit dem 4:2 für die Entscheidung (90.+2). Casemiros zweiter Treffer am Abend zum 4:3 (90.+6) war dann nur noch Ergebniskosmetik. (smk)

Sven Ulreich

Einem überragenden Doppel-Reflex Ulreichs war es zu verdanken, dass die Bayern nicht schon nach vier Minuten mit 0:1 in Rückstand gerieten. Die Vertretung von Manuel Neuer strahlte zu jedem Zeitpunkt die nötige Souveränität aus. Beim Gegentor wurde der Ball unglücklich von Kim abgefälscht. Note: 2

Konrad Laimer

Erneut musste der Österreicher als Rechtsverteidiger ran – und die Abstimmung mit Vordermann Sané klappte nicht immer. Allerdings war er auch defensiv ordentlich beschäftigt, da Gegenspieler Rashford stets für Unruhe sorgte. Trotzdem einer der Aktivposten bei den Münchnern. Note: 3

Dayot Upamecano

Immer wieder bekam der Franzose Sonderapplaus von Trainer-Vertretung Zsolt Löw, wenn er im Aufbau mutige Bälle nach vorne spielte. Im Zweikampf konzentriert. Note: 3

Minjae Kim

Wenn die United-Spieler die Passwege geschickt zustellten, setzte der Südkoreaner auch mal zum Dribbling an, um Räume zu schaffen. Im Zweikampf mal wieder eine Macht – egal ob auf dem Rasen oder in der Luft. Beim Gegentor allerdings einen Schritt zu spät. Note: 3

Der FC Bayern traf zum Auftakt in der Champions League auf Manchester United. Die Noten und Einzelkritik. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Alphonso Davies

Im Vergleich zu seinem Gegenüber Laimer fiel der Kanadier diesmal ab. Es schlichen sich einige Unkonzentriertheiten in sein Spiel – vor allem bei der Ballverarbeitung. Note: 4

Joshua Kimmich

Nach einer perfekt getimten, wuchtigen Grätsche kassierte Kimmich Sonder-Applaus. Gab kurz vor Schluss mit einem traumhaften Chipball die Vorlage für Tels Treffer. Note: 3

Leon Goretzka

Es wirkte, als hätte er die Handbremse angezogen, wenn er Entscheidungen treffen sollte. Note: 4

Leroy Sané

Erneut spielerisch der beste Münchner auf dem Platz. Sané versuchte es mit Einzelaktionen – und kam damit regelmäßig durch. Permanenter Gefahrenherd. Note: 2

Jamal Musiala

Lange Zeit war von Musiala bei seinem Startelf-Comeback nach überstandendem Muskelfaserriss nichts zu sehen, doch dann kam die 32. Minute und der Edeltechniker setzte zum Hochgeschwindigkeits-Solo, spielte Manchesters halbe Hintermannschaft schwindelig und legte mit viel Übersicht auf den einschussbereiten Gnabry ab. Weltklasse-Torvorlage zum 2:0! Danach kam er immer besser ins Spiel. Note: 2

Serge Gnabry

Ein glückliches Tor mit links nach einer Traum-Vorarbeit von Musiala, ansonsten blieb Gnabry aber erneut blass. Bringt er sich nicht bald mehr ins Bayern-Spiel mit ein, wackelt sein Stammplatz. Note: 3

Harry Kane

Ein souverän verwandelter Strafstoß und zuvor eine nicht weniger coole Tor-Vorlage. Kane macht das, weshalb er geholt wurde: Sich mit Treffern und Assists in die Scorer-Listen eintragen. Note: 2

Aus der Allianz Arena berichten Manuel Bonke, Hanna Raif und Florian Schimak