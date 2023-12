Keine Einser, keine Zweier: FC Bayern schlägt harmloses United trotzdem

Von: Florian Schimak, Manuel Bonke

Drucken Teilen

Der FC Bayern war zum Jahresausklang im Old Trafford bei Manchester United zu Gast. Großes Thema des Spiels: Wiedergutmachung. Die Einzelkritiken.

München/Manchester – Es war nicht das erhoffte Feuerwerk und auch ein Traumtor á la Arjen Robben gab es an diesem Abend im Old Trafford zwischen dem FC Bayern und Manchester United nicht zu sehen.

Obwohl es für die Red Devils um alles und für die Münchner „lediglich“ um Wiedergutmachung ging, setzte sich der deutsche Rekordmeister dank eines Treffers von Kingsley Coman (70.) mit 1:0 durch und blieb auch im 40. Champions-League-Spiel in Folge ungeschlagen.

Als Gruppenerste zieht der FC Bayern nun ins Achtelfinale ein, United wird nicht mehr international vertreten sein.

Manuel Neuer

Manuel Neuer: Es dauerte gute 20 Minuten, da war der Torhüter zum ersten Mal gefordert, als er einen wuchtigen Distanzschuss von Luke Shaw mit einer doppelten Faustabwehr entschärfte. Ansonsten schreckte Neuer nicht davor zurück, regelmäßig riskante Bälle im Aufbau zu spielen. Note: 3

Noussair Mazraoui

Dem Marokkaner war anzumerken, dass er gewillt war, seinen gruseligen Frankfurt-Auftritt vergessen zu machen. Mazraoui kam von Minute zu Minute besser in die Zweikämpfe und ging auch dorthin, wo es wehtat. Offensiv ebenfalls mit guten Aktionen. Musste zur Pause dann angeschlagen runter. Note: 3 (ab 46. Konrad Laimer: Fügte sich gewohnt zuverlässig in das Spiel der Münchner ein. Note: 3)

Dayot Upamecano

Vor allem in der Anfangsphase wirkte der Franzose äußerst unsicher. Mit zunehmender Spieldauer fing er sich jedoch - und fand durch gewonnen und hart geführte Zweikämpfe besser in die Partie. Note: 3

Minjae Kim

Anders als sein Nebenmann in der Abwehrzentrale traute sich der Südkoreaner im Spielaufbau mutige Pässe nach vorne zu. In manchen Aktionen wirkte er zu unkonzentriert, wie bei seinem Fehlpass kurz nach Wiederanpfiff. Note: 4

Alphonso Davies

Wenn der Kanadier unnötige Rückpässe spielte, statt ins Dribbling zu gehen, gab es Rüffel von Trainer Thomas Tuchel. Wenn Davies aber mutig nach vorne agierte, gab es Sonderapplaus von der Trainerbank. Das geschah eher selten. Note: 4

Vertragslaufzeiten beim FC Bayern München: So lange sind Kane, Kimmich, Müller und Co. gebunden Fotostrecke ansehen

Joshua Kimmich

Zu Beginn des Spiels versuchte er mit zwei Risikopässen die Abwehr von United auszuhebeln, aber das misslang. Vereitelte mit einer beherzten Grätsche am eigenen Fünfer eine gute Chance der Hausherren. Ansonsten spielte er diszipliniert und mit Bedacht, hatte kurz nach dem Wechsel aber einen gefährlichen Ballverlust. Note: 3

Leon Goretzka

Leitete die durch Kimmich vereitelte Chance mit einem Fehlpass ein. Hatte regelmäßig Schwierigkeiten mit den flinken Engländern. Körperlich aber gewohnt präsent. Trotzdem eher unauffällig. Note: 4

Kingsley Coman

Gegenspieler Shaw forderte ihn sowohl in der Vorwärts- als auch in der Rückwärtsbewegung. Der Franzose dribbelte sich in gute Flanken-Positionen, doch seine Hereingaben kamen meist zu unpräzise. Wurde in der 70. Minute traumhaft von Kane bedient und traf zum 1:0. Note: 3 (ab 77. Mathys Tel, o.B.)

Kingsley Coman schoss das 1:0 für den FC Bayern bei Manchester United. © IMAGO/Andrew Yates

Jamal Musiala

Bei seinem Starelf-Comeback nach überstandenem Muskelfaserriss war Musiala vor allem in der ersten Hälfte gleich voll da. Er hatte viele gute Aktionen am Ball und belebte mit seiner feinen Technik das bayerische Kombinationsspiel. Note: 3 (ab der 67. Thomas Müller, o.B.)

Leroy Sané

Dem Flügelspieler gelangen zwar sehenswerte Aktionen, allerdings ohne Durchschlagskraft für das Münchner Offensivspiel. Sané entfernt sich langsam, aber sicher, immer weiter von seiner Topform der vergangenen Monate. Note: 3 (ab 90. Raphael Guerreiro, o.B.)

Harry Kane

Der Torjäger ließ sich häufig bis ins Mittelfeld fallen, um die Flügelspieler mit cleveren Bällen in die Tiefe in Szene zu setzen. Darum war er im Sturmzentrum häufig nicht so präsent, wie es nötig gewesen wäre. Dafür aber mit überragendem Steckpass vor dem 1:0. Note: 3

Aus dem Old Trafford berichtet Manuel Bonke