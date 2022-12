Neuer-Ersatz: Hamann schlägt den Bayern einen Keeper aus England vor

Von: Christoph Gschoßmann

Didi Hamann nimmt die Bayern vor dem Topspiel gegen den BVB in die Pflicht. © IMAGO/Jan Huebner

Beim FC Bayern steht man immer noch unter Schock: Manuel Neuers Saison ist beendet. Ex-Profi Dietmar Hamann schlägt seinem Ex-Klub einen Argentinier vor.

München – In der Winterpause ist für den FC Bayern gleich in mehrerlei Hinsicht der „Worst Case“ eingetreten: Einerseits kommen die vielen DFB-Stars nach der Blamage in der Gruppenphase der WM 2022 mit einem Negativerlebnis zurück zum Verein. Andererseits verletzten sich beim Rekordmeister zwei Stammspieler schwer: Frankreichs Lucas Hernandez gleich im ersten Spiel der WM, FCB-Kapitän Manuel Neuer (36) nach dem Turnier. Die große Frage ist nun: Wie soll der Stammtorwart ersetzt werden? Ex-Profi Dietmar Hamann gab dazu jetzt in seiner Kolumne bei Sky seine Meinung kund.

Nübel? „Kann mir nicht vorstellen, dass er darauf Lust hat“

Die Wunschlösung des FC Bayern ist nicht die präferierte des TV-Experten: Alexander Nübel, aktuell Torwart bei der AS Monaco. Diesem traue Hamann zwar zu, ein „würdiger Neuer-Ersatz und auf Dauer die Nummer eins in München zu sein“. Aber: „Leicht wird das nicht und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass er darauf Lust hat, nach alldem, was in der Vergangenheit passiert ist.“ Nübel hatte mehrfach betont, sich nicht mehr hinter Neuer auf die Bank zu setzen. Außerdem besitzen die Bayern zwar eine Rückholklausel für den 26-Jährigen, doch nur für den Sommer, nicht für den Winter. Hamanns Gedankengang ist verständlich: Neuer will zurückkehren und mit einer Rückholaktion hätte man mit Nübel bald die gleichen Probleme wie zuvor.

Hamanns Vorschlag daher an Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Co: „Wenn die Bayern-Bosse der Meinung sind, dass sie jetzt einen Keeper holen, der das Potenzial hat, auf Jahre das Bayern-Tor zu hüten, könnte man auch an den argentinischen Nationalspieler Emiliano Martinez von Aston Villa denken oder den Schlussmann der Kroaten prüfen.“ Martinez (30) steht bis 2027 bei Aston Villa unter Vertrag und könnte sich am Sonntag zum Weltmeister krönen. Kroatiens Dominik Livakovic (27) wird aktuell zwar von Dinamo Zagreb auf dem Transfermarkt angeboten – aber der FC Bayern soll laut Informationen der Sport Bild kein Interesse haben.

Hamann kritisiert Neuer: „Leistungen waren nicht mehr so, wie sie einmal waren“

Hamann rät den Bayern, langfristig zu denken: „Ich finde, sie sollten einen Torwart verpflichten, dem dann garantiert wird, dass er eine wirkliche Chance hat, auch nach Neuers Rückkehr im Tor zu bleiben, wenn er es in den kommenden Monaten mit guter Leistung verdient.“ Viel hängt natürlich auch von Neuer selbst ab: „Kommt Neuer zurück und wenn ja, wie? Die Leistungen waren schon in letzter Zeit nicht mehr so, wie sie einmal waren. Auch bei der WM hat er nicht gut gehalten“, schreibt Hamann, der von einer „enormen Qual“ der monatelangen Reha Neuers spricht. (cgsc)