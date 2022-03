Neuer hat wieder „Normalform“: Reflexe des FCB-Keepers sichern Remis

Von: José Carlos Menzel López

Manuel Neuer als sicherer Rückhalt im FCB-Tor: Nach seiner Knie-OP rettete Neuer das Remis der Bayern gegen Hoffenheim. © Christina Pahnke/sampics

Eben noch im Krankenstand war FCB-Keeper Manuel Neuer - gerade genesen von seiner Knie-Operation - in Sinsheim dank seiner guten Reflexe schon wieder Garant dafür, dass die Münchner einer Niederlage entgingen.

München - Ähnlich wie bei Robert Lewandowski reibt man sich auch bei Manuel Neuer nicht mehr verwundert die Augen. Dabei sollte man das tun, ganz gleich, ob es einer nun mit dem FC Bayern hält oder nicht. Zur Erinnerung: Rund einen Monat fiel der Schlussmann der Münchner aufgrund einer Knie-OP aus. Gegen Salzburg kehrte er ins Tor zurück, in Sinsheim absolvierte er sein erst zweites Spiel in Folge – und war maßgeblich dafür verantwortlich, dass seine Bayern die Rückreise nach turbulenten 90 Minuten nicht komplett ertraglos antreten mussten.

FC Bayern: Manuel Neuers Reflexe sichern Remis gegen Hoffenheim

Bis auf den Gegentreffer, bei dem Neuer keine Mitschuld traf, hielt der 35-Jährige alles, was die TSG auf sein Gehäuse abfeuerte. Haltbares und eigentlich Unhaltbares. Neuer war zur Stelle. Immer und überall. Nach gerade einmal zwei Partien erfüllt der Torwart wieder sämtliche Kriterien, die Mannschaftskamerad Thomas Müller vor seiner Rückkehr gegen Salzburg angepriesen hatte. „Wenn Manuel Neuer im Tor steht, hat der Gegner manchmal ein anderes Mindset“, so der Angreifer. „Man hofft manchmal, dass er auch den Unhaltbaren hält.“

Und das tat Neuer. In den ersten Minuten, als Andrej Kramaric seine Hoffenheimer per Doppelchance in Führung hätte bringen können. Und in der Schlussphase, als wieder Kramaric den Sieg am Fuß hatte, aber erneut an Neuers Reflexen scheiterte. Der Kapitän selbst sagte: „Wir hatten ein paar mehr Chancen. Es ist ein bisschen enttäuschend, dass wir nicht mit drei Punkten nach Hause fahren. Aber so ein Spiel kann sich am Ende auch noch rächen.“ Und zwar vor allem, wenn nicht er zwischen den Pfosten gestanden hätte. lop