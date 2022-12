Kann der FCB auf Neuer warten? Bayern-Bosse in Zwickmühle – Nübel-Agent spricht von Rückkehr

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Torwart Manuel Neuer wird dem FC Bayern bis Saisonende fehlen. Holt der Klub Ersatz? Der Berater von Alexander Nübel befeuert Rückkehrgerüchte.

München – Weihnachtszeit, stille Zeit? Nicht beim FC Bayern. Grund: Die Verletzung von Manuel Neuer. Der Torwart zog sich vergangene Woche bei einer Skitour einen Schien- und Wadenbeinbruch zu und fällt bis Saisonende aus. Die Münchner Verantwortlichen suchen Ersatz – und stehen dabei unter Druck. Die große Frage: Titel oder Rücksichtnahme?

Fakt ist: Das nächste halbe Jahr ist für die Entscheider und Trainer Julian Nagelsmann von fundamentaler Bedeutung. Im Sommer haben Sportvorstand Hasan Salihamidzic & Co. fast 140 Millionen Euro für namhafte Neuzugänge wie Matthijs de Ligt und Sadio Mané investiert. Auch angesichts dessen ist eine weitere Saison nach 2021/22 mit nur einem Titel für die eigenen Ansprüche zu wenig.

FC Bayern: Reagiert der Rekordmeister auf Neuer-Ausfall? Ulreich bekommt wohl Konkurrenz

Nur mit Neuers erstem Stellvertreter Sven Ulreich, der großes Vertrauen genießt, und einem jungen Nachwuchskeeper ins Frühjahr zu gehen, dürfte zwar für den Meistertitel reichen. Für die großen Ziele im DFB-Pokal und der Champions League wäre diese Konstellation allerdings riskant. Ein neuer starker Torwart mit entsprechender Ausstrahlung ist vor allem für das bevorstehende Achtelfinale (14. Februar und 8. März 2023) in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain mit Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé wichtig.

Nach Informationen unserer Zeitung sollen sich die Bayern-Bosse aktuell mit zwei potenziellen Nummer-eins-Torhütern befassen. Als ein Kandidat wird Kroatien-Keeper Dominik Livakovic (Vertrag bis 2024) von Dinamo Zagreb gehandelt. Auch Marokkos Bono (bis 2025 beim FC Sevilla) hat bei der WM 2022 in Katar auf sich aufmerksam gemacht. Das Dilemma: Holen Oliver Kahn & Co. ein großes Kaliber, wäre dieses einerseits teuer. Andererseits würde ein Star-Einkauf auch Startelf-Ansprüche für die Zeit nach Neuers Rückkehr stellen.

FC Bayern: Nübel-Berater spricht von Rückkehr nach München

Ein solches Szenario ist in der Vergangenheit immer wieder gescheitert – siehe Alexander Nübel. In seinem Fall wäre eine vorzeitige Rückholaktion aus Monaco (Leihe bis Sommer 2023) mit Kosten verbunden, da keine dementsprechende Klausel vereinbart sein soll. Vom Ex-Schalker soll Kahn nicht vollends überzeugt sein. Zudem ist Nübels Verhältnis zu Torwarttrainer Toni Tapalovic nicht existent. Stefan Backs, Berater von Nübel, sagte jedoch am Mittwoch (14. Dezember) gegenüber Sky: „Bayern möchte Alexander zurückholen und hat mich darüber informiert.“

Eine harmonischere Variante wäre, einen routinierten Keeper auszuleihen oder zu kaufen. Wie beispielsweise den Schweizer Nationaltorwart Yann Sommer, dessen Vertrag bei Gladbach ausläuft. Auch PSG-Ersatztorhüter Keylor Navas wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

FC Bayern mit Abwehrsorgen: Hernandez verletzt, Pavard im Formtief, de Ligt nur WM-Ersatz

Nicht nur die Torwart-Position macht Sorgen, auch die Abwehr. Lucas Hernández, dessen 2024 auslaufenden Vertrag die Bayern verlängern möchten, fällt mit einem Kreuzbandriss aus. Benjamin Pavard steckt im Formtief und äußerte seine Wechselgedanken bereits öffentlich. De Ligt war bei der niederländischen Nationalelf während der WM ebenfalls nur Bankdrücker.

Lichtblicke in Katar waren Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (Marokko) und Innenverteidiger Dayot Upamecano (Frankreich). Dabei hat Nagelsmann sein Bollwerk immer als Luxusproblem bezeichnet – und die Defensive gewinnt bekanntlich Titel. Bewusst hat man sich entschieden, im Winter keinen neuen Abwehrspieler zu holen. Das Risiko ist groß – auf der Torwart- und der Innenverteidiger-Position.