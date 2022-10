Rätselraten um Torwartverletzung geht weiter: Manuel Neuer fällt offenbar auch gegen Mainz aus

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Manuel Neuer muss sich für sein Comeback weiter gedulden. Der Torwart des FC Bayern wird wohl auch am Samstag gegen Mainz fehlen.

München – Noch schrillen die Alarmglocken nicht beim FC Bayern, doch die Sorgen um Manuel Neuer dürften von Tag zu Tag größer werden. Auch die deutsche Nationalmannschaft bangt vor der WM 2022 in wenigen Wochen um ihren Kapitän.

Neuer fällt seit Wochen mit einer langwierigen Schulterverletzung aus – eine komplizierte Blessur für einen Torhüter. Der Bayern-Keeper fehlt in der Champions League in Barcelona im fünften Spiel in Folge und auch für die Bundesligapartie gegen Mainz am Samstag reicht es offenbar nicht.

Manuel Neuer: Torwart fehlt dem FC Bayern wohl auch in Mainz

„Don‘t worry. Be happy“, schreibt Manuel Neuer auf Instagram (zu deutsch: „Mach‘ dir keine Sorgen, sei glücklich). Der Torhüter des FC Bayern postet dazu Fotos von sich bei einer Trainingseinheit, auch mit dem Ball am Fuß. Das Problem: An torwartspezifische Übungen ist immer noch nicht zu denken. Zumindest strahlt Neuer, der zusammen mit Tennisspielerin Angelique Kerber eine Firma gegründet hat, Zuversicht auf eine baldige Rückkehr aus. Diese wird sich aber wohl weiter verzögern.

Neben dem Spiel in Barcelona verpasst Neuer auch die Partie in Mainz. Das berichtet Sport-Bild-Reporter Tobias Altschäffl auf Twitter. Demnach muss sich Neuer weiter gedulden, das Spiel am Samstag komme noch zu früh für ein Comeback. Immerhin konnten die Bayern alle vier Pflichtspiele ohne ihren Kapitän gewinnen, Ersatzkeeper Sven Ulreich hielt in der Bundesliga zweimal die Null.

FC Bayern: Nagelsmann wartet auf Neuer – Kahn bleibt zuversichtlich

Auch Julian Nagelsmann wollte Neuers Rückkehr gegen Mainz nicht bestätigen. „Ich halte mich mit Prognosen zurück, das muss Manu entscheiden, ich kann da nicht reinschauen. Am Ende muss er das Go geben - wenn er es gibt, ist er wieder dabei, wenn er es nicht gibt, müssen wir noch ein bisschen auf ihn warten“, erklärte der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz in Barcelona.

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern seit Wochen verletzt. © Frank Hoermann/Imago

Oliver Kahn klang da schon deutlich entspannter, was Neuers Fortschritte angeht. „Man muss abwarten, von Tag zu Tag. Das ist eine schmerzhafte Geschichte, aber nichts Ernsthaftes“, sagte der FCB-Vorstandschef am Dienstag vor dem Abflug nach Barcelona. Der Ex-Torhüter dürfte aus Erfahrung sprechen. Neuers Rückkehr ins Torwarttraining bleibt dennoch völlig offen.

WM 2022 in Gefahr? Zeit für Neuer wird knapp

Die deutsche Nationalmannschaft um Bundestrainer Hansi Flick dürfte die Entwicklung bei Neuer ebenfalls genau beobachten. Nach dem Barca-Spiel stehen beim FC Bayern nur noch fünf Pflichtspiele an. Angedacht ist nun eine Rückkehr frühestens im CL-Spiel gegen Inter Mailand am 1. November oder sogar erst im Auswärtsspiel bei Hertha BSC (5. November).

Oktoberfest-Besuch des FC Bayern: de Ligt mit Model-Freundin, die Müllers, Nagelsmann und Kahn da Fotostrecke ansehen

Neuers WM-Countdown tickt. Allerdings dürfte der erfahrende Torwart bei einer rechtzeitigen Rückkehr keine Probleme haben sich für das Wüsten-Turnier in Form zu bringen. Vor einigen Tagen hatte Nagelsmann noch betont, er gehe „nicht davon aus“, dass die Teilnahme des DFB-Kapitäns an der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) in Gefahr sei. (ck)