Falls Neuer wieder Stammkeeper wird: Sommer-Vertrag hat wohl Abschieds-Hintertür

Von: Jannek Ringen

Manuel Neuer arbeitet derzeit hinter den Kulissen an seinem Comeback. Im Sommer wird es höchstwahrscheinlich auf einen Zweikampf im Tor hinauslaufen.

München – Während Yann Sommer für seine Leistungen im Tor des FC Bayern viel Kritik erntet, arbeitet Bayern-Kapitän Manuel Neuer an seinem Comeback. Der Torhüter hatte sich im Dezember bei einem Skiausflug das Bein gebrochen und fällt seitdem aus. Als Ersatz wurde der Schweizer kurzfristig von Borussia Mönchengladbach losgeeist.

Neuer arbeitet an Comeback – im Sommer schon wieder Nummer eins?

Während der FC Bayern in den vergangenen Monaten eine turbulente Zeit inklusive Trainer-Entlassung durchlebte, schuftete Neuer im Hintergrund an seinem Comeback. Mittlerweile ist der Nationalspieler schon so weit, dass er bereits wieder auf dem Rasen unterwegs ist und am Torwart-Training teilnimmt.

Es wird erwartet, dass der Kapitän des Rekordmeisters in der Vorbereitung zur neuen Saison wieder voll dabei ist und dann auch wieder den Platz im Tor der Bayern einnimmt. Sommer würde sich nach einem halben Jahr in München auf der Bank wiederfinden.

Schwieriger Stand von Yann Sommer – Hintertür im Vertrag?

Die Rückkehr von Neuer erschwert die Situation von Sommer zusätzlich. Aktuell muss der Schweizer von allen Seiten Kritik einstecken und könnte ab Juli seinen Stammplatz beim FC Bayern verlieren. Angesichts der anstehenden Europameisterschaft im kommenden Sommer eine schwierige Situation für den Torhüter.

Sommer hat den Anspruch, Nummer eins zu sein. Diesen Status braucht er, um bei der Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr im Tor der Schweizer zu stehen. Laut Informationen der Bild haben Klub und Spieler ein Gentlemans-Agreement, dass man ihm bei einer Neuer-Rückkehr keine Steine in den Weg legen würde.

Manchester United interessiert sich für den Schweizer

Bereits im Winter interessierte sich Manchester United für Yann Sommer, zog im Duell mit dem FC Bayern allerdings den Kürzeren. Nun könnte der englische Rekordmeister einen neuen Vorstoß wagen. Grund dafür ist die ungewisse Zukunft von David de Gea.

Der Vertrag des Spaniers läuft diesen Sommer aus. Zwar hat er eine Option zur Verlängerung, jedoch ist man bei den Red Devils nicht zufrieden mit ihm. Zuletzt patzte er bei der 0:1-Niederlage gegen West Ham und kostete drei Punkte im Kampf um die Champions League. Gut möglich, dass Erik ten Hag ihn ersetzen möchte. (jari)