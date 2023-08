Weil Neuer-Comeback nicht absehbar ist? Bayern offenbar mit Star-Torhüter in Gesprächen

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern sucht nach einem neuen Torhüter. Jetzt soll Kepa Arrizabalaga das Interesse der Münchner geweckt haben.

München – In drei Tagen steht für den FC Bayern das erste Pflichtspiel der Saison 2023/24 an. Der deutsche Rekordmeister trifft im Supercup auf RB Leipzig. Zwischen den Pfosten wird am Samstag wohl Sven Ulreich stehen. Der 35-Jährige ist der einzig verbliebene fitte Keeper im Kader des FC Bayern.

Kepa Arrizabalaga Geboren: 3. Oktober 1994 (28 Jahre alt) in Ondarroa Vertrag bis: 30. Juni 2025 Marktwert (laut transfermarkt.de): 18 Millionen Euro

FC Bayern strebt „Planänderung“ in der Causa Neuer an

Yann Sommer hat sich mittlerweile Richtung Italien verabschiedet und Manuel Neuers Rückkehr ist ungewisser denn je. Erst kürzlich (30. Juli) musste dem FCB-Kapitän bei einer erneuten Operation eine Metallplatte im Fuß entfernt werden. Die Bild-Zeitung berichtete am Dienstag, dass das Comeback mittlerweile eher eine Frage von Monaten als Wochen ist. Das Boulevardblatt bringt sogar ein mögliches Comeback erst 2024 ins Spiel.

Intern soll bei den Verantwortlichen daher eine „Planänderung“ auf der Torhüter-Position angestrebt werden. Passend dazu, berichtete Sport1 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, dass sich der deutsche Rekordmeister mit einem echten Top-Torhüter beschäftigt.

Kepa Arrizabalaga soll Interesse des FC Bayern geweckt haben

Die Rede ist von Kepa Arrizabalaga. Der Spanier steht aktuell beim FC Chelsea unter Vertrag und arbeitete bereits mit FCB-Coach Thomas Tuchel in London zusammen. Obwohl der 28-Jährige bei Chelsea teilweise nur Nummer zwei unter Tuchel war, soll der Bayern-Coach den Spanier klar empfohlen haben.

Kepa war 2018 für die bis heutige Rekordsumme von 80 Millionen Euro für einen Torhüter von Athletic Bilbao nach England gewechselt. An der Stamford Bridge erlebte der Spanier wechselhafte Jahre, gewann aber unter anderem die Europa- und Champions-League.

Neben Kepa: FC Bayern hat zwei weitere Optionen in der Hinterhand

In der vergangenen Saison war Kepa wieder Stammkeeper bei den Blues und konnte mit seinen Leistungen durchaus überzeugen. Dennoch verpflichtete Chelsea vor wenigen Tagen mit Robert Sánchez einen neuen Keeper für über 20 Millionen Euro von Bright & Hove Albion.

Zwischen dem FC Bayern und dem Management von Kepa soll es demnach schon Gespräche über einen Wechsel gegeben haben. Und der Spanier scheint nicht abgeneigt zu sein. Die Münchner streben dabei eine einjährige Leihe mit Kaufoption an. Fraglich, ob Chelsea diesem Modell zustimmen würde. Die Londoner wollen zwar ihren aufgeblähten Kader ausdünnen, sind aber aufgrund des Financial Fairplays eigentlich auf sofortige Verkäufe angewiesen.

Der FC Bayern möchte sich laut Sport1 in den nächsten Tagen über das weitere Vorgehen bei der Torhüter-Suche besprechen. Neben Kepa haben die Münchner anscheinend noch zwei weitere Optionen. Eine davon soll weiterhin Bono vom FC Sevilla sein. Die Torhüter-Frage bleibt weiter spannend an der Säbener Straße, genauso wie der Transferpoker um Harry Kane. (kk)