Sabitzer-Verlobte ist Ukrainerin – ihre Heimatstadt wird angegriffen: „Ich habe Herzrasen …”

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

FC-Bayern-Profi Marcel Sabitzer mit seiner Verlobten Katja Kühne. © Screenshot/Instagram/Katja Kühne

Auch das Team des FC Bayern ist von dem Krieg in der Ukraine schockiert. Marcel Sabitzer, Julian Nagelsmann und Thomas Müller zeigen sich schwer betroffen.

München - Vom russischen Angriff auf die Ukraine ist auch das Bayern-Umfeld direkt betroffen. Katja Kühne (36), die Verlobte von Mittelfeld-Star Marcel Sabitzer (27), wurde östlich von Odessa geboren. In ihrer Instagram-Story, die nach 24 Stunden wieder verschwindet, zeigte sie sich betroffen über die Vorkomnisse, postete Video-Ausschnitte eines Angriffs auf ihre Heimatstadt Cherson. Dazu schrieb Kühne, die seit 2000 in Deutschland lebt: „Ich habe Herzrasen… Dieses Video haben wir von unserer Verwandtschaft bekommen.“

Instagram-Story von Katja Kühne, Verlobte von Marcel Sabitzer, zeigt Videoaufnahmen aus der Ukraine. © Screenshot/Instagram/Katja Kühne

FC-Bayern-Coach Nagelsmann schockiert über aktuelle Situation in der Ukraine

Auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (34) zeigte sich auf der Pressekonferenz gestern vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr) in Frankfurt bestürzt. „Ich bin schockiert und auch ein Stück weit ängstlich, dass sowas passiert, auch in einem Land, in dem wir vor nicht allzu langer Zeit noch waren und uns die sehr schöne Stadt angeschaut haben“, sagte der Landsberger.

In der Champions League trafen die Münchner in der Gruppenphase auf Dynamo Kiew, spielten am 23. November 2021 in der ukrainischen Hauptstadt. „Jetzt sieht man die fürchterlichen Bilder aus der Ukraine. Das lässt mich bestürzt zurück. Natürlich verurteile ich Krieg. Es ist nicht leicht über Fußball zu sprechen und den Weg in den Alltag zu finden. Man denkt viel darüber nach, was es für Konsequenzen hat – vor allem für die Menschen in der Ukraine. Das ist mehr als dramatisch und mehr als erschreckend“, sagte Nagelsmann.

FC Bayern: Thomas Müller zeigt sich solidarisch auf Instagram

Auch Thomas Müller (32) veröffentlichte ein Instagram-Bild vom letzten Aufeinandertreffen mit Dynamo Kiew, fügte u.a. den Hashtag #stopwar dazu. Auf Deutsch: Beendet den Krieg. Nagelsmann sagte passend dazu: „Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg. Das habe ich gestern gelesen, das fand ich passend. Das sollte schnellstmöglich wieder das Motto sein, so darf es nicht weitergehen.“