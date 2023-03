Übergewicht unter Hermann Gerland? – „Mit Regenjacke in die Sauna gesetzt“

Von: Louisa Genthe

Teilen

Mario Erb spielte unter Hermann Gerland beim FC Bayern. © Imago images

Für den Durchbruch hat es bei Mario Erb leider nie gereicht. Heute leitet er seine eigene Fußballschule in München und genießt den Kreisligafußball.

München – „Kids United“, so heißt die Fußballschule, die Mario Erb gegründet hat. Nebenbei steht der Defensivspieler in der Kreisliga für den MTV-München auf dem Platz. Damit hängte er im vergangenen Sommer die Fußballschuhe des höherklassigen Fußballs an den Nagel, denn angefangen hat alles beim FC Bayern.

Dreistigkeit siegt: Seine Karriere bei Bayern verdankt Erb eigentlich seinem Vater. Dieser brachte seinen Sohn mit sechs Jahren zum Probetraining, nachdem er sich während eines Hallenturniers beim damaligen Trainer erkundigt hatte. Daraufhin stieg das junge Talent Jahr für Jahr immer weiter auf und verbrachte insgesamt 14 Jahre beim Rekordmeister.

„Was für eine geile Zeit“, sind die Worte, die Erb im Interview mit Sport1 über seine Zeit bei den Roten verliert. Obwohl es für den richtigen Durchbruch zur ersten Mannschaft nicht gereicht hat, spricht der Ex-Profi nur positiv von seinen Erlebnissen an der Säbener Straße.

Hermann Gerland brachte die Spieler bei Übergewicht in der Sauna zum Schwitzen

Besondere Erinnerungen hat Erb von Hermann Gerland, der damals noch neben Louis van Gaal als Co-Trainer fungierte. Als der Münchner damals mit der ersten Mannschaft mittrainierte, war Gerland besonders mit „Übergewicht“ streng gewesen. „Wenn ein Spieler Übergewicht hatte, dann hat er ihn mit Regenjacke in die Sauna reingesetzt, dass er erstmal schön ein Kilo runterbekam. Oder im Sommer hat er auch mal mit langen Klamotten trainieren lassen“, berichtet Erb.

Besonders positiv spricht der Verteidiger vom heutigen Kapitän Thomas Müller. Die beiden hatten bereits in der A-Jugend zusammen gespielt und Erb konnte dabei zusehen, wie Müller der Durchbruch zur ersten Mannschaft gelang. „Thomas machte in der Champions League sein erstes Spiel. Er kam rein und hat das Ding halt reingedrückt. So war Thomas Müller und ich habe mich brutal für ihn gefreut“, sagt Erb über den Aufstieg Müllers. In seinen Augen schaffte es dieser auch nur durch seine einzigartige Art zu spielen bis ganz nach oben: „Es war bei Müller nie Glück, sondern immer Können. Das sieht bei ihm etwas hölzern aus, dass du denkst, ‚Was macht der da?‘, aber er macht die Buden und dann ist es eine Klasse für sich.“

Nach 14 Jahren bei den Bayern läuft Erb für einige andere Vereine innerhalb Deutschlands auf

Nach der A-Jugend blieb Erb noch drei Spielzeiten an der Säbener Straße, bis er sich dazu entschloss den Verein nach 14 Jahren zu verlassen. Anschließend spielte er bis 2013 für Alemannia Aachen sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft, bevor es zurück nach München zur SpVgg Unterhaching ging. Nach zwei Saisons und 60 Spielen in der 3. Liga entschloss Erb sich aber dazu, seine Heimat erneut zu verlassen, um für den Ligakonkurrenten Erfurt aufzulaufen.

Auch dort verbrachte Erb zwei Saisons, bis es eine Liga tiefer zum KFC Uerdingen ging. Die Zwei-Saison Serie setzt er dort fort und wechselte danach wieder in die Heimat, um für Türkgücü München zu spielen. Nach eigenen Angaben im Gespräch mit Fußball Vorort kam es dort allerdings zu einer Diskussion mit dem Präsidenten, weswegen er dann ein Angebot der zweiten Mannschaft von TSG Hoffenheim annahm.

„Ich möchte einfach mal den Kreisligafußball genießen.“

Hoffenheim sollte die letzte Station als höherklassiger Fußballspieler für Erb sein, denn 2022 entschied er sich dazu endgültig in die Heimat zu ziehen und nur noch in der Kreisliga zu spielen. „Ich möchte einfach mal den Kreisligafußball genießen“, war laut dem 32-Jährigen neben privaten Gründen das Hauptmotiv für einen Wechsel.

Auch wenn es für den Spitzenfußball nie gereicht hatte, blickt Erb positiv auf alles zurück: „Es war eine schöne Zeit, wenn ich auch nicht auf der ganz großen Bühne stehen durfte. Ich bin aber stolz auf das, was ich erreicht habe“. Das primäre Ziel sei laut Erb nun aber die Fußballschule, um sein ganzes Wissen an die kleinen Talente weitergeben zu können. (Louisa Genthe)