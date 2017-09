Chaos bei den Bayern: Matthäus rät Ancelotti zu harten Maßnahmen

Beim FC Bayern herrscht bei den Spielern Unzufriedenheit. Lothar Matthäus rät dem Trainer Ancelotti nun, auf die Disziplinlosigkeiten hart zu reagieren.

München - Einen Tag vor Beginn der Wiesn ist die Stimmung beim FC Bayern alles andere als oktoberfestlich: Während sich der seit Wochen schwelende Brandherd um Thomas Müller nicht so recht in den Griff bekommen lässt, sorgt Robert Lewandowski in einem Interview für ligaweites Aufsehen. Und schließlich meinte auch noch Oldie Franck Ribéry, mit seinem persönlichen Ausbruch im Rahmen einer Auswechslung für Schlagzeilen sorgen zu müssen. Viel zu moderieren also für Trainer Carlo Ancelotti. Dem gibt nun Ex-Bayer und TV-Experte Lothar Matthäus einen Rat.

In einem Interview mit der Bild-Zeitung (Freitag) gab der Rekordnationalspieler allerdings zunächst einmal zu Bedenken, dass die Unruhe bei den Roten schon deutlich vor Saisonstart begonnen habe. Er nennt die China-Reise und das Gerangel um den Posten des Sportdirektors als Beispiele. Und vor allem sei auch „auffällig“, dass Meinungsverschiedenheiten zwischen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge „neuerdings immer öffentlich werden.“

Matthäus: „Jetzt muss Ancelotti durchgreifen“

Die neuerlichen Undiszipliniertheiten von Ribéry sind für Matthäus sogar „schlimmer als das Lewandowski-Interview“, auf das seiner Meinung nach gut reagiert wurde. Dem Polen-Stürmer rät er, seine Meinung in Zukunft erst einmal intern mitzuteilen. Einen viel wichtigeren - und vermutlich auch folgeschwereren - Rat hat er allerdings an den FCB-Trainer: „Jetzt muss Ancelotti durchgreifen. Sonst hat er bald totales Chaos.“ Matthäus ist sich aber in zwei Dingen nicht sicher. Erstens, ob der sonst so in sich ruhende Italiener dazu überhaupt bereit ist. Und zweitens, ob Ancelotti nicht schon intern Maßnahmen ergriffen hat.

Konkret legt er Ancelotti ans Herz, vor allem mit seinen Stars zu reden. Aber auch: „Er muss die Mannschaft fit bekommen, auch spielerisch. Er muss sie auch disziplinieren“ Und jedwede Störgeräusche abschalten. Zur Not solle der Coach der Roten auch die drastischste Konsequenz ziehen und „Spieler auch mal auf die Tribüne setzen.“

Matthäus kritisiert Nagelsmann

Ob sich damit die derzeitigen Unruheherde bei den Roten wirklich löschen lassen? Fraglich. Allerdings kritisiert Matthäus auch Leute, die (noch) gar nicht beim FC Bayern agieren. Konkret geht es dabei um Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann. Der brachte sich selber erneut bei den Münchnern ins Gespräch. Matthäus dazu: „Das war das erste, was er falsch gemacht hat. So etwas hat er nicht nötig.“

Auch zur angeblichen Klausel im Vertrag des Bayern-Trainers äußert sich der 56-Jährige: Für ihn sind „Alle Beteiligten Gentlemen genug, um sich im Falle des sportlichen Misserfolgs fair und sauber zu trennen.“ Eine Klausel brauche es dafür nicht.

Interessant ist auch, was Matthäus auf die Frage antwortet, ob ihn die derzeitigen Bayern an den FC Hollywood erinnern, dessen Teil er Ende der 90er-Jahre ebenfalls war. Für ihn sind die Roten davon im Moment nämlich gar nicht mehr so weit entfernt.

bix