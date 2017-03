Scholl sagt Bayern-Attacke auf BVB-Juwel voraus

Manche leute merken einfach nicht, welchen Blödsinn sie daher labern, für den sie auch noch bezahlt werden.

Es nervt einfach, dass jeder gute junge talentierte Spieler sofort mit dem fcb in Verbindung gebracht wird. Pulisic macht nicht den Eindruck, dass er nicht realisiert, was in München mit jungen Talenten passiert. Der Experte Scholl lebt noch in der Vergangenheit und sollte sich lieber um seinen eigenen Sprössling kümmern. Statt dass man Erfolgsmeldungen über den Trainer Scholl liest, gibt es nur Meldungen über eine seiner witzig-dummen Aussagen.