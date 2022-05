FC Bayern: Endlich wieder Meisterfeier auf dem Rathaus-Balkon - das müssen die Fans wissen

Von: Felix Durach

Nach zwei Jahren Corona-Pause können die Fans des FC Bayern wieder den Marienplatz fluten und die Meisterschaft ihrer Mannschaft feiern. © Sina Schuldt/dpa

Am 15. Mai ist nach zwei Jahren wieder so weit und die Fans des FC Bayern können die Meisterschaft ihres Teams auf dem Marienplatz in München feiern. Alle Informationen.

München - Zwei Jahre lang mussten Spieler und Fans des FC Bayern München darauf warten, wieder eine Meisterfeier auf dem Münchner Marienplatz veranstalten zu können. Am Sonntag, dem 15. Mai, ist es nun endlich wieder so weit. Nachdem die Meisterschaft in der vergangenen und das Tripple in der Saison 2019/20 aufgrund der Corona-Pandemie ohne offizielle Feier mit den Fans zelebriert werden musste, kann sich der deutsche Rekordmeister endlich wieder auf dem berühmten Balkon in der Münchner Innenstadt präsentiere.

FC Bayern: Endlich wieder Meisterfeier - „Hat uns allen während der Pandemie gefehlt“

„Es war toll, endlich wieder mit unseren Fans in der Allianz Arena die Meisterschaft feiern zu können. Das hat uns allen während der Pandemie gefehlt. Jetzt kehren wir auf den Marienplatz zurück. Zehn Meistertitel in Folge sind historisch - und diese Serie ist für unsere Fans. Wir freuen uns, gemeinsam mit Euch im Herzen von München zu feiern“, lies FCB-Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn über die vereinseigene Website verkünden.

Am 15. Mai startet ab 12.30 Uhr das Warm-Up-Programm auf dem Marienplatz, bei dem sich die Fans mit musikalischer Begleitung vor dem Rathaus versammeln können. Die Mannschaft macht sich dann gegen 13.00 Uhr mit dem Teambus auf den Weg von der Säbener Straße in die Münchener Innenstadt, wo sie zunächst von Oberbürgermeister und bekennendem Bayern-Fan Dieter Reiter empfangen werden.

FC Bayern: Party auf dem Marienplatz - FCB bietet Live-Stream in drei Sprachen an

Den Fans werden sich die Spieler um Mannschaftskapitän Manuel Neuer und Trainer Julian Nagelsmann ca. gegen 13.55 Uhr auf dem Rathausbalkon präsentieren. Der FC Bayern hat für die Feier auf dem Balkon neben Interviews mit den Spielern auch die „eine oder andere Überraschung“ für die Fans angekündigt. Die Feierlichkeiten werden vom Verein auch in einem kostenfreien Live-Stream in Deutsch, Englisch und Spanisch für die Fans aus aller Welt übertragen. (fd)