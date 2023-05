Bayerns Meister-Krimi gegen Dortmund: Zwei andere Klubs haben massiven Einfluss

Von: Patrick Mayer

Fällt am Wochenende die Entscheidung im Meister-Showdown zwischen dem FC Bayern und dem BVB? Zwei andere Klubs beeinflussen die Ausgangslage ungewollt.

München/Dortmund - Wer wird Deutscher Meister? Seriensieger und Tabellenführer FC Bayern? Oder doch Herausforderer Borussia Dortmund? Die Spannung ist vor dem 33. Spieltag an diesem Wochenende in der Fußball-Bundesliga förmlich greifbar.

FC Bayern: Setzen SC Freiburg und Union Berlin Gegner RB Leipzig unter Druck?

Die Münchner (68 Punkte) müssen am Samstagabend (18.30 Uhr, hier im Live-Ticker) in der heimischen Allianz Arena immerhin gegen den Tabellendritten RB Leipzig ran, erst am Sonntag (ab 17.30 Uhr) ist dann der BVB (67) beim FC Augsburg gefordert.

Markant: Zuvor spielen bereits zwei Klubs, die die Ausgangslage am Samstagabend in Fröttmaning wesentlich beeinflussen können. Und zwar, insofern sie die Leipziger, Bayerns Gegner, unter Druck setzen. Die Rede ist vom SC Freiburg und von Union Berlin.

Wollen Meister werden: Edin Terzic (li.) mit dem BVB und Thomas Tuchel mit dem FC Bayern. © IMAGO / Sven Simon

Denn: Beide Vereine spielen gegen die Sachsen um die zwei verbleibenden Plätze für die Champions League, um Rang drei und vier. Es darf gerechnet werden: RBL hat vor dem vorletzten Spieltag 60 Punkte und das deutlich bessere Torverhältnis (+19). Die Berliner haben 59 Punkte (+14 Tore) und die Breisgauer 56 Punkte (+6). Sie sind an diesem Freitagabend (ab 20.30 Uhr) zuerst gefordert, wenn es daheim gegen den sechstplatzierten VfL Wolfsburg (49 Punkte) geht.

RB Leipzig bei Bayern unter Druck: Wenn SC Freiburg und Union Berlin punkten

Gewinnen die Badener und verbessern ihre Bilanz vor dem abschließenden Spieltag (27. Mai) auf 59 Zähler, steht Leipzig in München richtig unter Zugzwang. Das gilt insbesondere dann, sollte Union am Samstagnachmittag (ab 15.30 Uhr) bei Abstiegskandidat 1899 Hoffenheim (32 Punkte) siegen oder wenigstens ein Unentschieden holen. Zum Verständnis: In den vergangenen sechs Spielzeiten hatte sich RBL fünfmal für die Königsklasse qualifiziert – außer in der Saison 2018/19 (Europa League) nicht. Ein gewisser Champions-League-Anspruch lässt sich aus dieser Statistik sicher ableiten.

Freiburgs Kult-Coach Christian Streich kündigte seinerseits auf der Spieltags-Pressekonferenz ungewohnt forsch an, dass der Sportclub seine Partie am Freitagabend unbedingt gewinnen will, um die Chance auf die Champions-League-Qualifikation zu wahren. „Dann müssen die anderen nachziehen“, sagte Streich. Deswegen gab der Südbadener auch den Spielern Nils Petersen und Jonathan Schmid, die ihre Karriere nach dieser Saison beenden werden, für das letzte Heimspiel keine Einsatzgarantie. Streich: „Ich werde nicht aus Dankbarkeit einwechseln, es geht um zu viel.“

Bundesliga-Tabelle vor dem 33. Spieltag

Klub: Punkte: Tore: 1. FC Bayern 68 89:34 (+55) 2. Borussia Dortmund 67 78:42 (+36) 3. RB Leipzig 60 57:38 (+19) 4. Union Berlin 59 48:34 (+14) 5. SC Freiburg 56 48:42 (+6)

FC Bayern gegen RB Leipzig: Emil Forsberg macht Ansage

Er sei mit dieser Spielzeit „null Komma null durch. Wir sind am Ende, aber gefühlt mittendrin“, sagte der 57-Jährige mit Blick auf die Tabelle und die einmalige Gelegenheit für seinen Klub. Pikant: Am vergangenen Wochenende verlor Freiburg ausgerechnet bei Union (2:4). Jetzt wollen die „Eisernen“ wieder jubeln. „Der Konjunktiv interessiert mich nicht. Der Fokus liegt auf der nächsten Aufgabe und die heißt Hoffenheim“, meinte Berlins Schweizer Trainer Urs Fischer, angesprochen auf die mögliche Champions-League-Qualifikation. Und wie ist es um Leipzigs Motivation bestellt?

„Ich will Bayern schlagen, damit wir in die Champions League kommen“, erklärte der schwedische Mittelfeldstratege Emil Forsberg unter der Woche der Sport Bild. Damit der BVB doch noch Meister wird und nicht die Bayern zum elften Mal in Folge? Forsberg: „Den Rest müsste Dortmund selbst erledigen.“ An einem hoch spannenden Bundesliga-Wochenende. (pm)