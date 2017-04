Möglicher Lewandowski-Ersatz sagt ab

München - Spätestens seit dem Fehlen im CL-Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid ist klar: eine Alternative muss her für Robert Lewandowski. Sollte der verletzt ausfallen, steht kein weiterer Stürmer im Kader des Rekordmeisters.

42 Pflichtspiele, 39 Tore, acht Vorlagen - so lautet die beeindruckende Bilanz von Robert Lewandowski in der Saison 2016/17. Es gibt aber auch eine andere Statistik, die die Abhängigkeit des FC Bayern vom Polen belegt: Fehlte Lewandowski verletzungsbedingt, gelbgesperrt oder wurde nur eingewechselt, konnten die Bayern kein Spiel gewinnen (2:2 gegen Frankfurt, 1:1 gegen Berlin, 0:0 gegen Leverkusen, 1:2 gegen Real Madrid). Vor allem sein Fehlen im Hinspiel des Viertelfinales in der Champions League gegen die Königlichen aus Madrid schmerzte den Bayern sehr.

Pole einziger Stürmer im Kader

Im gesamten Kader steht mit Lewandowski nur ein etatmäßiger Stürmer, spielt er nicht, rückt zumeist Thomas Müller ins Sturmzentrum. Der weiß in dieser Saison gerade vor dem Tor kaum zu überzeugen. Wollen die Bayern nicht weiterhin von der Gesundheit Lewandowskis abhängig sein, so muss eine Alternative her. Am besten ein Stürmer, der nicht meckert, sollte er auf der Bank platz nehmen - und einer der, sollte er reinkommen, das ein oder andere Tor erzielt.

Gomez will kein Back-up sein

Ideal wäre einer des Kalibers Claudio Pizarro von vor fünf Jahren. Doch so ein Spieler ist auf dem Markt nicht leicht zu finden. Mario Gomez, so hieß es in den vergangenen Wochen, sei ein aussichtsreicher Kandidat. Doch ein Transfer kommt nach kicker-Informationen höchstwahrscheinlich nicht zustande, der 31-Jährige wolle im Jahr vor der Weltmeisterschaft 2018 in Russland, seinem wohl letzten großen Turnier für die Nationalmannschaft, nicht als Back-up auf der Bank sitzen.

Wagner, Schick oder Sanchez?

Ein weiterer Kandidat könnte ein ehemaliger Münchner sein: Sandro Wagner. Der erzielte immerhin elf Tore in der laufenden Bundesliga-Saison für die TSG Hoffenheim, sagte in einem Interview mit dem kicker vielsagend: „Bei einem Angebot von den Bayern würde wohl jeder ins Grübeln kommen.“ Und die italienische Onlineseite primocanale.it bringt das tschechische Stürmertalent Patrik Schick ins Gespräch. Neben Juventus Turin und Inter Mailand sei „Bayern München in der ersten Reihe“ der Kandidaten für den Spieler in Diensten von Sampdoria Genua. Und das hartnäckigste Gerücht für die Münchner Offensive: Alexis Sanchez soll vom FC Arsenal an die Isar wechseln.

Klar ist nur eines: Der FC Bayern braucht eine Alternative auf der Mittelstürmer-Position und das auch, um Lewandowski wichtige Verschnaufpausen geben zu können - vor allem damit das Saisonfinale erfolgreicher verläuft.

