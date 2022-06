Mourinho will Sabitzer: FC Bayern hat Nagelsmann-Wunschspieler wohl auf Streichliste

Von: Richard Strobl

Teilen

Marcel Sabitzer könnte den FC Bayern noch in diesem Sommer verlassen. © IMAGO / Laci Perenyi

Marcel Sabitzer steht vor einem Abgang vom FC Bayern München. Offenbar soll Star-Trainer José Mourinho am Österreicher interessiert sein.

München - Beim FC Bayern München steht in diesem Sommer der große Umbruch bevor: Robert Lewandowski steht vor einem Transfer-Abgang und Sadio Mané soll dafür an der Säbener Straße für Torjubel sorgen. Doch auch weitere Bayern-Kicker könnten den Club noch in diesem Jahr verlassen. Jetzt sorgt ein Transfer-Gerücht um Marcel Sabitzer für Wirbel.

FC Bayern: Transfer-Abgang? Mourinho wohl an Sabitzer interessiert

Nach einem Bericht der italienischen Gazzetta dello Sport soll kein Geringerer als Star-Trainer José Mourinho am Österreicher interessiert sein. Mourinho sucht demnach bei der AS Rom nach Verstärkung im zentralen Mittelfeld. Sabitzer gilt als idealer Kandidat.

Dem Bericht nach ist der Klubeigentümer Dan Friedkin bereit, 15 Millionen Euro für Sabitzer nach München zu überweisen. Der US-Unternehmer kaufte die Roma im Jahr 2020.

Mourinho und die Roma dürften wohl auf gesprächsbereite Münchner treffen. Der Kicker hatte erst vor Kurzem berichtet, dass die Bayern Sabitzer gerne von der Gehaltsliste streichen würden. Nach Sport-Bild-Angaben verdient Sabitzer in München aktuell knapp zehn Millionen Euro pro Jahr.

FC Bayern vor Sabitzer-Verkauf? Roma hat bei Transfer-Werben namhafte Konkurrenten

Mit den 15 Millionen Ablösesumme wird genau der Betrag genannt, den der FC Bayern vor einem Jahr für Sabitzer an RB Leipzig gezahlt hatte. Zudem nannte auch der Kicker in seinem Bericht die Summe: Ab hier soll der FCB bereit sein Verhandlungen aufzunehmen.

Allerdings soll die Roma namhafte Konkurrenz bei seinem Werben haben: Auch der FC Arsenal und Atlético Madrid sollen an Sabitzer interessiert sein. Marcel Sabitzer kam im vorigen Sommer als Wunschspieler von Neu-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach München. In der Folge konnte sich der 28-jährige Mittelfeld-Mann aber nie gegen die starke Konkurrenz durchsetzen. (rjs)