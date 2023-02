Müller hat sein Lächeln wieder: Bayern-Ikone trumpft nach turbulenten Tagen auf

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Gegen Gladbach wurde Thomas Müller bereits nach acht Minuten ausgewechselt. Doch im Topspiel gegen Union meldete sich der Urbayer eindrucksvoll zurück.

München – Radio Müller sendete am Sonntagabend laut eigener Aussage in Dauerschleife. Nach dem 3:0-Erfolg des FC Bayern gegen Union Berlin war Thomas Müller in den Katakomben der Allianz Arena ein gefragter Mann. Es gab immerhin viel zu besprechen mit dem 33-Jährigen, der eine Woche zuvor in Mönchengladbach seinen Münchner Karriere-Tiefpunkt erlebte, als er bereits nach 16 Minuten ausgewechselt wurde. Müller wurde bekanntlich zum Taktik-Opfer von Trainer Julian Nagelsmann (35), nachdem Abwehrspieler Dayot Upamecano (23) die Rote Karte gesehen hatte.

Thomas Müller bereitete im Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin gleich zwei Treffer vor. © Frank Hoermann/imago-images

Müller meldet sich gegen Union zurück: Doppel-Assist im Spitzenspiel

„Es ist natürlich immer eine unangenehme Situation, wenn du nach acht Minuten einen Verteidiger verlierst. Das wissen wir alle. Der Trainer hat dann gewählt, mich auszuwechseln“, blickte Müller auf diesen bitteren Tag zurück und gestand: „Natürlich ist man selbst nicht darüber begeistert. Man hat ja an sich selbst den Anspruch, dass man der Mannschaft immer helfen kann – gerade in so einer Situation.“

Doch Müller wäre nicht das personifizierte Stehaufmännchen des deutschen Rekordmeisters, hätte er nach dieser Schmach aufgesteckt. Stattdessen war sein Motto: „Brust raus und dem Trainer im nächsten Training und Spiel zeigen, dass man da ist. Weiter geht’s!“ Und gegen Union hatte der Urbayer prompt sein Lächeln zurück: Startelf-Einsatz, doppelter Vorlagengeber und stehender Applaus vom Publikum bei seiner Auswechslung nach 87 Minuten.

Nagelsmann bescheinigt Müller „sehr gute Leistung“ und betont seine Wichtigkeit

Trainer Nagelsmann attestierte Müller daher eine „sehr gute Leistung. Ich hätte ihm gegönnt, dass er noch das eine oder andere Tor folgen lässt aus seinen großen Chancen. Aber: Er hat zwei Tore vorbereitet, viel gesprochen. Wir sind auch durch ihn in sehr viele gute Offensiv-Abläufe gekommen“. Gleichzeitig erinnerte der Fußballlehrer daran, dass Müller für ihn stets eine wichtige Ansprechperson sei, auch wenn dieser einmal nicht spiele: „Er ist einer, der mit Weitsicht den Klub und die Mannschaft im Blick hat – und nicht nur sich selbst. Er verhält sich im Sinne der Sache und der Mannschaft sehr gut.“

Ähnliche Worte wählte auch CEO Oliver Kahn (53), als er nach Spielende auf die Leistung der Vereinsikone angesprochen wurde: „Er ist mit seiner Riesen-Erfahrung ein wichtiger Faktor, auch heute wieder. Er ist einer, der auch lautstark auf dem Platz führt oder die Mitspieler nach gelungenen Aktionen abklatscht.“

Spielt Müller sich fest? Nagelsmann will in der heißen Phase auf „eingespielte Achse“ setzen

Aktuell spricht also wieder vieles für einen Stammplatz des Raumdeuters – auch im Hinblick auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain nächste Woche Mittwoch (21 Uhr, DAZN). So will Nagelsmann in der heißen Phase der Saison noch mehr auf eine eingespielte Achse setzen, deren Automatismen für viele Siege und daraus resultierende Titel sorgen sollen: „Eine gewisse Achse ist wichtig. An der wollen wir auch in den nächsten Spielen festhalten. Von der ist Thomas ein Teil davon.“ Musik in den Ohren von Radio Müller. (Manuel Bonke, Hanna Raif)