Julian Nagelsmann in der Kritik: „Emotionen sind keine Ausrede“

Vor Bundesliga-Spitzenspiel

Ex-Union-Coach Jens Keller kritisiert Julian Nagelsmann im tz-Interview.

Vor dem Spitzenspiel des FC Bayern gegen Union sprach unsere Zeitung mit Berlins Ex-Coach Jens Keller. Der kritisiert Nagelsmanns jüngsten Ausraster.

München – Das Ende von Jens Keller bei Union Berlin kam überraschend: Im Dezember 2017 musste der heute 52-Jährige als Tabellenvierter der 2. Liga gehen. Heute blickt er trotzdem begeistert auf den Verein, der am Sonntag zum Spitzenspiel beim FC Bayern anreist. Das tz-Interview mit dem derzeit vereinslosen Coach.

Herr Keller, wenn man Ihnen am Anfang der Saison gesagt hätte, dass Bayern und Union am 22. Spieltag punktgleich um die Spitze spielen: Was hätten Sie geantwortet?

Jens Keller: Ob Sie wahnsinnig sind. (lacht)

Und was sagen Sie jetzt?

Keller: Spaß beiseite: Bei Bayern hätte ich mir vorstellen können, dass sie an der Spitze stehen. Bei Union nicht. Die spielen eine unfassbare Saison. Immer wenn man gedacht hat, sie brechen vielleicht ein, die haben überperformt, beweisen sie es einfach wieder. Sie stehen zu Recht da. Das hat nichts mit Glück zu tun.

Weil die Bayern schwächeln – oder weil Union tatsächlich so gut ist?

Keller: Die anderen Vereine hätten ja die gleichen Möglichkeiten, da zu sein, wenn Bayern schwächelt. Aber Union macht’s einfach gut, sie liefern, sie gewinnen in der Regel ihre Heimspiele souverän, haben inzwischen ein gewisses Selbstverständnis, dass sie Spiele gewinnen. Sie gehen auch gut damit um, dass sie jetzt oft Favorit sind. Das ist eine Mischung aus angebrachter Demut und einem gesunden Selbstbewusstsein.

Ex-Coach Keller über Unions Erfolgsrezept: „Tolle Transferstrategie, fast alle Spieler entwickeln sich weiter“

Was macht der Verein besser als die anderen?

Keller: Oliver Ruhnert und sein Team haben eine tolle Transferstrategie. Fast alle Spieler entwickeln sich bei Union weiter, der Trainer tut sein Übriges. Und es ist einfach ein tolles Umfeld. Die Fans haben das Credo, dass sie die eigene Mannschaft niemals auspfeifen, keinen einzigen Spieler negativ bewerten. So kann ein Spieler wachsen, wenn er sich auch mal einen Fehler erlauben kann.

Trainer Urs Fischer sagt: „Keiner nimmt sich zu wichtig.“ Treffen da im Duell mit dem FC Bayern Welten aufeinander?

Keller: Was die Bayern in den letzten 20 Jahren erreicht haben, gibt ihnen schon die Legitimation, sich auch mal wichtig zu nehmen. Union hingegen weiß genau, dass sie gerade einen Lauf haben, aber diesen auch nur gemeinsam schaffen können. Da stellt sich keiner in den Vordergrund, das sind andere Spielertypen, ein anderes Gehaltsgefüge, andere Medienlandschaft. Union fährt ein bisschen unter dem Radar.

Ist die Idee von Union nicht zu „romantisch“ im kommerziellen System?

Keller: Das ist die nächste Herausforderung, die sich stellt: kann man sich im Erfolgsfall treu bleiben? Und das wird spannend werden! Ich glaube, dass Fans, Verein, Präsident und andere Meinungsträger für diese Idee stehen. Trotzdem ist klar: Je größer der Erfolg ist, umso mehr das Begehren. Und umso wichtiger nimmt sich der eine oder andere dann doch.

Keller kritisiert Bayern-Coach Nagelsmann für „Pack“-Ausraster: „Emotionen keine Ausrede“

Wie sehen Sie Julian Nagelsmanns Situation beim FC Bayern?

Keller: Dass er ein toller Trainer ist, hat er in Hoffenheim und Leipzig bewiesen. Aber in München hat er halt einen ganz anderen Fokus von der Öffentlichkeit. Er ist, wie er ist. Und er war auch in Leipzig so. Nur wird es bei Bayern ganz anders bewertet. Er ist jung, er darf Fehler machen. Aber er muss sich bewusst sein, dass er bei Bayern ist. Da muss er sicherlich noch lernen. Das nennt man dann Erfahrung.

Darf man andere Menschen als „Pack“ beschimpfen?

Keller: Nein! Das sind Aussagen, die gehören sich nicht. Und da sind auch Emotionen keine Ausrede.

Ist das Rückspiel gegen Paris ein Schicksalsspiel? Oder gar Union?

Keller: Schon die letzte Saison war nicht so, wie Bayern München sich das vorgestellt hat. Dass er noch da ist, spricht eine deutliche Sprache: Sie halten länger an ihm fest. Ich weiß nicht, ob jeder Trainer eine Saison wie die letzte überlebt hätte. Deshalb glaube ich auch nicht, dass wir jetzt von Schicksalsspielen reden müssen. Man gibt doch einem 35-Jährigen keinen Fünfjahresvertrag, wenn man keine Krisen einkalkuliert. Das wäre ja komplett verkorkstes Management.

Apropos: Union-Präsident Dirk Zingler traut Oliver Ruhnert den Job als Bayern-Manager zu…

Keller: Ein Ritterschlag! Bayern ist der beste Verein in Deutschland - und wenn man da seinen sportlichen Leiter sieht, zeigt das, welchen Stellenwert er bei Union hat. Glauben Sie mir aber: Er will ihn nicht abgeben. (lacht)

Keller über Sanés Defensivkünste: „Leroy hat den Rückwärtsgang früher wirklich gar nicht gekannt“

Sonst hätte er mit Serge Gnabry und Leroy Sané zu tun, die auch Sie aus jungen Jahren gut kennen. Sind beide früher schon ungerne nach hinten gerannt?

Keller: (lacht) Beide sind keine Defensiv-Spezialisten, keine Frage. Aber es gehört halt heute dazu. Und man muss sagen, dass sie beide gelernt haben. Denn Leroy hat den Rückwärtsgang früher wirklich gar nicht gekannt. Heute findet er ihn hin und wieder.

Der Konkurrenzkampf im Mittelfeld ist enorm. Leidtragender ist aktuell Thomas Müller. Ist der Fall besonders knifflig?

Keller: Wenn ich sehe, wie er sich trotzdem positiv gibt, sehe ich da noch kein Problem. Er geht mit der Situation unheimlich gut um, sieht das große Ganze und nicht nur sich. Das ist kein Egoshooter, sondern einer, der alles für den Erfolg der Mannschaft gibt. Die Frage ist: wie lange noch? Als Spieler muss man auch erkennen: Reicht es noch auf dem höchsten Niveau? Oder akzeptiere ich, auch als Ergänzungsspieler wichtig für die Mannschaft zu sein? Julian Nagelsmann weiß schon, was er an Thomas Müller hat. Und dass er sich immer zerreißen wird, wenn er kommt.

Interview: Hanna Raif